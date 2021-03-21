Новини про коронавірус 21 березня: новий штам з Франції, локдаун на Київщині

Львівський лікар розповів про нове ускладнення коронавірусу. На Київщині почав діяти локдаун. У Франції новий штам коронавірусу: його не виявити за мазками з носа. Глава BioNTech назвав терміни зняття локдауну. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 березня.

Новини про коронавірус в Україні 21 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу виявили 11 145 хворих на коронавірус. З них 585 дітей та 199 медичних працівників.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 838 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 166 хворих померли. Натомість виписали 3 877 людей.

Добовий приріст захворюваності в Києві та областях України

Київ – 434 випадки;

Вінницька область – 664 випадки;

Волинська область – 173 випадки;

Дніпропетровська область – 760 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 814 випадків;

Закарпатська – 367 випадків;

Запорізька область – 274 випадки;

Івано-Франківська область – 331 випадок;

Київська область – 654 випадки;

Кіровоградська область – 95 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 1 117 випадків;

Миколаївська область – 353 випадки;

Одеська область – 660 випадків;

Полтавська область – 267 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 388 випадків;

Тернопільська область – 376 випадків;

Харківська область – 879 випадків;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 740 випадків;

Черкаська область – 291 випадок;

Чернівецька область – 418 випадків;

Чернігівська область – 312 випадків.

*Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.

Ситуація з тестуванням

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж 20 березня в Україні провели всього 35 240 тестувань методом ПЛР. Ще 6 443 тестів провели методом ІФА, а ще 27 093 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Від початку пандемії в Україні:

Виявлено хворих – 1 546 363;

Одужали – 1 257 849 пацієнтів;

Померли – 29 941 людина;

Проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.

Скільки українців вже вакцинували проти COVID-19

Джерело: МОЗ України

Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 21 березня щеплення проти коронавірусу отримали 108 310 людей. За минулу добу вакцинували 3 968 мешканців країни.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Це важка ситуація, – львівський лікар розповів про нове ускладнення коронавірусу

Джерело: ZAXID.NET

Завідувач першого хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гнат Герич розповів, що за останні 20 днів на операційний стіл потрапило 3 пацієнти з коронавірусом. У них була внутрішня кровотеча. На думку завідувача першого хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гната Герича, це ускладнення виникає внаслідок лікування антикоагулянтами (препаратами для розрідження тромбів). Але утримуватись від їх використання теж небажано, адже без них можуть у хворих можуть утворитися тромби.

На Київщині почав діяти локдаун

Джерело: 24 канал

З неділі, 21 березня, у Київській області посилили карантин. Напередодні МОЗ відніс столицю і область до червоної карантинної зони.

Локдаун на Київщині з 21 березня: що заборонено

Робота закладів культури.

Зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.

Спортивні зали і салони краси можуть працювати за індивідуальним записом, зробленим заздалегідь.

Робота ТРЦ.

Можуть працювати продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

Проведення релігійних богослужінь.

У випадках, якщо не забезпечено не менше 10 квадратних метрів на 1 особу.

Проведення масових заходів.

Заборона стосується розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо.

Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

У школах дітей вже з понеділка 22 березня навчатимуть дистанційно. Це не стосується учнів 1 – 4 класів та спеціальних закладів освіти. Садочки працюють у звичайному режимі.

На території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах. Але, на відміну від Києва, заповненими мають бути щонайменше 50% місць для сидіння. Рішення переглянуть 22 березня.

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Новини про коронавірус у світі 21 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 122 мільйона хворих на COVID-19. Більш ніж 69 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2,7 мільйона інфікованих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Коли пандемія відступить: глава BioNTech назвав терміни зняття локдауну

Джерело: Welt am Sonntag

Вже до кінця літа 2021 року більшість країн Європи та США скасують жорсткий локдаун. Попри це, деякі обмежувальні заходи таки залишаться. Такий прогноз озвучив генеральний директор компанії BioNTech Угур Сахін. Водночас він вважає, що не варто поспішати зі скасуванням локдауну. Він переконаний, що певні карантинні обмеження все ж продовжать діяти у світі. І наразі важко передбачити, як довго це триватиме. Також глава BioNTech зазначив, що людство зможе відновити "контроль над ситуацією" ще щонайменше через рік.

У Франції новий штам коронавірусу: його не виявити за мазками з носа

Джерело: Insider

Міністерство охорони здоров'я Франції повідомило, що з 79 випадків зараження коронавірусом 8 пацієнтів з Бретані інфікувались новим штамом та померли. Але, попри типові симптоми хвороби, у них були негативні тести на COVID-19. Новий штам інфекції поки що не має буквено-цифрового позначення. Але це не перший варіант коронавірусу, який навчився уникати виявлення.

Поляки вимагають від Німеччини повертати їм гроші за зроблені тести на COVID-19

Джерело: Європейська правда

Мешканці Польщі, які працюють у Німеччині, вимагають від Берліна грошові компенсації за тести на коронавірус, які необхідні для в’їзду в країну.