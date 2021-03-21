Новини про коронавірус 21 березня: новий штам з Франції, локдаун на Київщині

Джерело:24 Канал
Львівський лікар розповів про нове ускладнення коронавірусу. На Київщині почав діяти локдаун. У Франції новий штам коронавірусу: його не виявити за мазками з носа. Глава BioNTech назвав терміни зняття локдауну. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу виявили 11 145 хворих на коронавірус. З них 585 дітей та 199 медичних працівників.
Днем раніше Новини про коронавірус 20 березня: дослідження про AstraZeneca, вакцинація в Україні
За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 838 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 166 хворих померли. Натомість виписали 3 877 людей.
*Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж 20 березня в Україні провели всього 35 240 тестувань методом ПЛР. Ще 6 443 тестів провели методом ІФА, а ще 27 093 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Джерело: МОЗ України
Від початку вакцинальної кампанії в Україні станом на 21 березня щеплення проти коронавірусу отримали 108 310 людей. За минулу добу вакцинували 3 968 мешканців країни.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Джерело: ZAXID.NET
Завідувач першого хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гнат Герич розповів, що за останні 20 днів на операційний стіл потрапило 3 пацієнти з коронавірусом. У них була внутрішня кровотеча. На думку завідувача першого хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гната Герича, це ускладнення виникає внаслідок лікування антикоагулянтами (препаратами для розрідження тромбів). Але утримуватись від їх використання теж небажано, адже без них можуть у хворих можуть утворитися тромби.
Джерело: 24 канал
З неділі, 21 березня, у Київській області посилили карантин. Напередодні МОЗ відніс столицю і область до червоної карантинної зони.
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Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 122 мільйона хворих на COVID-19. Більш ніж 69 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2,7 мільйона інфікованих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: Welt am Sonntag
Вже до кінця літа 2021 року більшість країн Європи та США скасують жорсткий локдаун. Попри це, деякі обмежувальні заходи таки залишаться. Такий прогноз озвучив генеральний директор компанії BioNTech Угур Сахін. Водночас він вважає, що не варто поспішати зі скасуванням локдауну. Він переконаний, що певні карантинні обмеження все ж продовжать діяти у світі. І наразі важко передбачити, як довго це триватиме. Також глава BioNTech зазначив, що людство зможе відновити "контроль над ситуацією" ще щонайменше через рік.
Джерело: Insider
Міністерство охорони здоров'я Франції повідомило, що з 79 випадків зараження коронавірусом 8 пацієнтів з Бретані інфікувались новим штамом та померли. Але, попри типові симптоми хвороби, у них були негативні тести на COVID-19. Новий штам інфекції поки що не має буквено-цифрового позначення. Але це не перший варіант коронавірусу, який навчився уникати виявлення.
Джерело: Європейська правда
Мешканці Польщі, які працюють у Німеччині, вимагають від Берліна грошові компенсації за тести на коронавірус, які необхідні для в’їзду в країну.