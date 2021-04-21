В Україні знову зросла смертність та кількість госпіталізованих. Дослідники з Британії знайшли причину рідкісних випадків тромбозу через використання вакцини AstraZeneca. Вчені з Шанхая висунили гіпотезу, що британський штам коронавірусу міг передатися людям від собак. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 21 квітня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 20 квітня, в Україні зареєстрували ще 12 162 випадки зараження коронавірусом. Серед нових пацієнтів – 532 дитини та 326 медпрацівників.

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Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (965). Також багато виявлених випадків інфікування у Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях. За минулу добу, 20 квітня, до лікарень госпіталізували 4 411 хворих на COVID-19 або з наявними ознаками хвороби.

Ще 429 людей померли – це найвищий показник летальності за тиждень. Натомість від початку пандемії в Україні з життя пішли 40 796 хворих на COVID-19.

Загалом станом на 21 квітня в Україні зареєстрували 1 974 118 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 1 514 472 з них вже подолали хворобу.

За минулу добу в країні провели 109 007 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 46 746,

методом ІФА – 17 235,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026.

Від початку пандемії в Україні здійснили 9 042 785 досліджень методом ПЛР.

Темпи тестування в Україні

Впродовж минулої доби в Україні зробили 15 042 щеплення проти коронавірусу.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 477 833 людини. 477 831 громадянин отримав тільки 1 дозу препарату. Натомість закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (із них двоє отримали 1 дозу за кордоном).

Нові хворі та щеплення в регіонах за добу

Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;

Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;

Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;

Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;

Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;

Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень;

Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;

Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;

Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;

Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;

Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;

Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень;

Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;

Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;

Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;

Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;

Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;

Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;

Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;

Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;

Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;

Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;

Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;

Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 21 квітня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 142 мільйони випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 81 мільйон пацієнтів вже одужали, але 3 044 662 хворих померли.

Нетаньяху розповів про другий раунд вакцинації проти COVID-19 в Ізраїлі

Джерело: The Times of Israel

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху заявив, що вони планують другий раунд вакцинації через шість місяців. За його словами, тоді укол проти коронавірусу робитимуть навіть дітям.

Глава держави повідомив, що Ізраїль домовився з компаніями Pfizer і Moderna про покупку ще 16 мільйонів доз для 9,3 мільйона населення країни. Планується вакцинувати дітей у віці від 12 до 15 років після схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Людям, які хворіли на коронавірус, все одно потрібно дві дози вакцини

Джерело: NBC

Американські вчені досліджували дві вакцини проти коронавірусу, призначені для дворазового введення в організм пацієнта. Вони встановили, що тим, хто раніше перехворів COVID-19 в легкій формі, буде недостатньо лише однієї ін'єкції.

Дослідження показало:

Легкі або безсимптомні випадки COVID "генерують нижчий рівень імунітету", ніж той, що виникає після обох доз вакцини проти коронавірусу.

А особи, які пережили важкі випадки коронавірусу, в тому числі ті, що вимагали госпіталізації, викликали сильну імунну відповідь навіть після однієї дози.

Дослідники стверджують, що отримання обох доз вакцини проти COVID – найкращий спосіб забезпечити захист від вірусу та його ускладнень.

Знайшли причину розвитку тромбів від вакцини AstraZeneca

Джерело: The New England Journal of Medicine

Вчені з Британії знайшли причину рідкісних випадків тромбозу внаслідок використання вакцини AstraZeneca. Вони наголосили на важливості особливого підходу до лікування та надали власні рекомендації. Майже у всіх випадках (21 з 23) вчені виявили наявність антитіла PF4. Це антитіло є фактором тромбоцитів. PF4 зазвичай викликаються препаратом гепарин, яке розріджує кров. Цей побічний ефект виникає вкрай рідко, але у нього навіть є окрема назва – гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ).

Цікаво, що ризик тромбоцитопенії й венозної тромбоемболії після вакцинації проти SARS-CoV-2 не перевищує фонові ризики розвитку ГІТ, що узгоджується з рідкісною природою цього синдрому.

Крім того, у деяких пацієнтів після вакцинації впродовж 48 – 72 годин виникали головні болі, лихоманка та біль у м'язах. Симптоми тромбозів розвинулися більш ніж через 5 днів після введення першої дози вакцини. Як і у людей, які приймають гепарин.

Британський штам коронавірусу міг передатися людям від собак

Джерело: bioRxiv

Відомо, що кішки та собаки можуть заразитися коронавірусом від людини та навіть мати симптоми захворювання, проте немає ніяких доказів, що домашні улюбленці можуть передати інфекцію людям. Група вчених з Шанхая висунула гіпотезу, яка стривожить всіх власників собак: можливо, "британський" штам B.1.1.7 потрапив в людську популяцію від собак.

Вчені виявили деякі ранні форми B.1.1.7 у собак, в тому числі в одному зразку, взятому в США в липні минулого року.

"Такі варіанти-попередники містили більшу частину або всі мутації раннього варіанту B.1.1.7 в популяціях сімейства Canidae (собачих), і вони, можливо, повернулися до людей після періоду швидкої мутації", – вважають автори дослідження.