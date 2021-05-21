Новини про коронавірус 21 травня: важливі дослідження ефективності вакцин, COVID-паспорти в дії

В Україні все ще висока смертність від коронавірусу, захворюваність дещо знизилась. В уряді розповіли, що в країні зросла кількість охочих вакцинуватись проти COVID-19. У світі ситуація дещо стабілізувалась, туристичні місця відновлюють роботу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 травня.

Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Станом на 21 травня в Україні зареєстровано понад 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. За минулу добу виявили 4 984 нових хворих, серед них 278 дітей та 97 медпрацівників.

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Смертність від недуги залишається високою – за добу в Україні зафіксували 202 летальних випадків. Натомість одужало 12 845 хворих.

Від учора на коронавірус протестували 62 577 людей:

методом ПЛР – 26 154,

методом ІФА – 11 454,

експрес-тестами – 24 969.

Добовий приріст хворих в регіонах

Київ – 453 випадки;

Вінницька область – 134 випадки;

Волинська область – 170 випадків;

Дніпропетровська область – 405 випадків;

Донецька область – 408 випадків;

Житомирська область – 117 випадків;

Закарпатська область – 47 випадків;

Запорізька область – 354 випадки;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 348 випадків;

Кіровоградська область – 66 випадків;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 269 випадків;

Миколаївська область – 214 випадків;

Одеська область – 201 випадок;

Полтавська область – 183 випадки;

Рівненська область – 236 випадків;

Сумська область – 191 випадок;

Тернопільська область – 122 випадки;

Харківська область – 299 випадків;

Херсонська область – 154 випадки;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 139 випадків;

Чернівецька область – 77 випадків;

Чернігівська область – 135 випадків.

виявили – 2 175 382 хворих. З них станом на 21 травня одужали – 1 929 039 людей. Однак, від ускладнень хвороби померли – 49 101 пацієнт.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Ще на початку року вакцину проти коронавірусу згодні були отримати 40% українців. Станом на травень кількість охочих суттєво збільшилась.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді глава Кабміну розповів, що вакцину проти коронавірусу готові отримати більш ніж 60% громадян. Прем'єр-міністр вважає, що це досягнення.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 20 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 18 913 людей. 6 287 з них отримали першу дозу вакцини, а 12 626 отримали другу дозу.

Щеплення проводили 289 мобільних бригад й у 382 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 971 034 мешканців країни. З них першу дозу отримали 971 032 людини.

Натомість закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини, 60 696 людей. Загалом в країні використали 1 031 728 доз COVID-вакцин.

Станом на 20 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 577 799 людей.

Помер відомий хірург та професор Львівського медуніверситету Тарас Фецич

Джерело: Асоціація Хірургів України Львівський осередок

У Львові 20 травня помер професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, відомий хірург Тарас Фецич. Медика не стало на 63 році життя.

Тарас Фецич працював завідувачем кафедри онкології та радіології ЛНМУ імені Данила Галицького. Він був онкологом-хірургом вищої кваліфікаційної категорії.

Новини про коронавірус в світі

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 165 мільйонів інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Більш ніж 101 мільйон пацієнтів подолав хворобу. Натомість 3 429 881 хворий помер через ускладнення, спричинені вірусом.

Нині понад 60 мільйонів людей по всьому світу продовжують своє лікування.

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Ейфелева вежа відновлює свою роботу: названо дату

Джерело: Твіттер La tour Eiffel

Закриту у зв'язку з COVID-19 Ейфелеву вежу в Парижі відкриють для відвідувань. Головна туристична пам'ятка Франції відновить свою роботу 16 липня.

Продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня. Про це йдеться у твіттері вежі.

Вакцина проти COVID-19 "створила" 9 нових мільярдерів

Джерело: Euronews

Пандемія коронавірусу поставила світ на паузу та змусила людей змінити звичні правила життя. Порятунок від вірусу – вакцина. Ці препарати не лише допомагають рятувати життя, але сприяють появі нових мільярдерів.

За даними недержавних організацій, на фоні створення та розповсюдження вакцини від COVID-19 мільярдні капітали заробили 9 бізнесменів та науковців. Серед них 5 осіб пов'язані компанією Moderna, троє – з китайської компанії з виробництва вакцин CanSino Biologics.

У ЄС назвали дату запуску паспортів вакцинації

Джерело: DW

У Європі запускають так звані COVID-паспорти для легшого перетину кордону. Такі ж паспорти введуть і в Україні.

Нині стало відомо, що сертифікати вакцинації у Євросоюзі введуть з 1 липня. Документ буде у цифровому вигляді, але при необхідності його можна буде отримати й в паперовій формі.

Комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс назвала введення COVID-паспортів "важливим кроком для того, щоб відновити свободу пересування по ЄС, забезпечивши безпеку настільки, наскільки це можливо".

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Дослідження про коронавірус

Деякі COVID-вакцини захищають чоловіків краще, ніж жінок

Джерело: MedicalXpress

Вчені з Університету штату Мічиган звернули увагу на те, що деякі вакцини проти коронавірусу для жінок менш ефективні, ніж для чоловіків. Науковці розповіли, в чому може бути причина.

Вакцини від компаній Moderna і Pfizer-BioNTech трішки ефективніші для чоловіків, ніж для жінок. Причина може бути в сприйнятті організмом ліпідних наночастинок, які використовуються у вакцинах для доставки активних інгредієнтів до імунної системи.

Розпочали дослідження безпеки третьої дози вакцини проти COVID-19

Джерело: GOV.UK

Оскільки жодна вакцина проти COVID-19, ймовірно, не може забезпечити довічний імунітет, багатьом з нас доведеться робити щеплення знову. Але поки немає даних про те, який препарат ефективний і безпечний для повторної вакцинації, і вчені в Великої Британії мають намір це з'ясувати.

Перевірять ефективність третьої дози вакцини семи виробників: AstraZeneca, Pfizer і BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen і Curevac.