Українці, які перехворіли COVID-19, частіше відчувають тривогу. Кличко домовляється про мільйон доз вакцини проти коронавірусу для киян. США оприлюднили детальну статистику тяжких випадків алергії на вакцину від Pfizer. Виявили основну причину важкого перебігу COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 січня.

Новини про коронавірус в Україні 22 січня

За минулу добу в Україні виявили 5 348 хворих на коронавірус. З них 164 дитини та 225 медпрацівників. Госпіталізації потребували майже 2 тисячі пацієнтів, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 21 січня: ВООЗ про алергію на вакцину, коли вона буде в аптеках України

Від учора до лікарні потрапили 1 900 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Від ускладнень, на жаль, померли 163 хворих. Натомість видужали – 14 239 людей.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 1 мільйон 182 тисячі 969 хворих на коронавірус. З них одужали 928 тисяч 969 пацієнтів, проте померли від ускладнень 21 тисяча 662 хворих.

Кількість хворих на COVID-19 в областях: добовий приріст

м. Київ – 507 випадків;

Вінницька область – 162 випадки;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 266 випадків;

Житомирська область – 152 випадки;

Закарпатська область – 142 випадки;

Запорізька область – 350 випадків;

Івано-Франківська область – 226 випадків;

Київська область – 313 випадків;

Кіровоградська область – 28 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 370 випадків;

Миколаївська область – 275 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 160 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 113 випадків;

Харківська область – 300 випадків;

Херсонська область – 81 випадок;

Хмельницька область – 134 випадки;

Черкаська область – 195 випадків;

Чернівецька область – 217 випадків;

Чернігівська область – 139 випадків.

Яка ситуація з тестуванням на COVID-19 в Україні Впродовж 21 січня українські лабораторії провели 43 593 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 410, а методом ІФА – 20 183. Загалом від початку пандемії лабораторії МОЗ виконали 6 057 828 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної інфекції. Українці, які перехворіли COVID-19, частіше відчувають тривогу, – опитування Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, у якому взяли участь 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Як відповіли українці про свій рівень тривожності: Негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти або переживає за здоров'я родичів.

або переживає за здоров'я родичів. Крім того, негативні емоційні стани спостерігаються у тих, хто частіше дивиться новини про коронавірус.

Серед тих, хто підтримує вакцинацію рівень негативних емоцій дещо вищий , оскільки серед них, більше тих, хто боїться захворіти.

, оскільки серед них, більше тих, хто боїться захворіти. Серед тих, хто підтримує локдаун, відносно вищий рівень розладів сну, паніки та втоми. Кличко домовляється про мільйон доз вакцини проти коронавірусу для киян Столична влада самостійно веде переговори з американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини проти коронавірусу. Мер Києва наголосив, що не може чекати поки вакцина з'явиться в Україні, адже у столиці вірус поширюється найшвидше.

Новини про коронавірус у світі 22 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 97 мільйонів хворих на коронавірус. Понад 53 мільйони людей вже одужали, але 2 092 688 пацієнти померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 633 015;

Індія – 10 625 428;

Бразилія – 10 625 428;

Росія – 3 637 862;

Велика Британія – 3 553 802.

В ЄС ввели темно-червоні зони коронавірусу: несуттєві поїздки заборонять

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має продовжити заборону на несуттєві подорожі. Все через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у світі. Крім того, ЄС введе нову зону – темно-червону. Вона позначатиме ті регіони, де вірус циркулює на дуже високому рівні. Люди, які прибуватимуть з цих країн, повинні будуть пройти тест перед вильотом і відбути 14-денну самоізоляцію після прильоту.

Алергія на вакцину від Pfizer: США оприлюднили детальну статистику тяжких випадків

Впродовж 10 днів зі старту масової вакцинації в США препаратом Pfizer/BioNTech на 1 900 000 введених доз зафіксували близько двох десятків випадків важких алергічних реакцій, зокрема анафілаксію. Детальніше про це читайте за посиланням.

До теми Чи дійсно у січні зменшилась кількість госпіталізованих на COVID-19: відповідь інфекціоністки

Дослідження коронавірусу та нові відкриття

Люди з деякими хворобами шлунка можуть заражатися COVID-19 через їжу

Досі у світі не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом через їжу, але американські вчені припускають, що зниження кислотності шлунка і зміна клітин стравоходу може створити такий ризик. Річ у тім, що ймовірність інфікування через харчі досить невелика, оскільки шлункова кислота легко нейтралізує SARS-Cov-2, як і багато інших патогенів.

Знайшли ліки, які не дають захворіти після контакту з хворим на коронавірус

За попередніми даними, препарат бамланівімаб ефективний в профілактиці COVID-19 з симптомами. Також він не дав захворіти людям, які контактували з хворими.

Виявили основну причину важкого перебігу COVID-19

Дослідники визначили, що важкий перебіг COVID-19 пояснюється аутоімунною реакцією, в ході якої імунні клітини атакують сам організм. На відміну від надактивної запальної відповіді, що спостерігається при цитокіновому штормі, аутоантитіла сприяють цілеспрямованому довгостроковому пошкодженню