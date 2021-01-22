Новини про коронавірус 22 січня: причина важкого перебігу COVID-19, вакцина для Києва
Українці, які перехворіли COVID-19, частіше відчувають тривогу. Кличко домовляється про мільйон доз вакцини проти коронавірусу для киян. США оприлюднили детальну статистику тяжких випадків алергії на вакцину від Pfizer. Виявили основну причину важкого перебігу COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 січня.
Новини про коронавірус в Україні 22 січня
За минулу добу в Україні виявили 5 348 хворих на коронавірус. З них 164 дитини та 225 медпрацівників. Госпіталізації потребували майже 2 тисячі пацієнтів, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Новини про коронавірус 21 січня: ВООЗ про алергію на вакцину, коли вона буде в аптеках України
Від учора до лікарні потрапили 1 900 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Від ускладнень, на жаль, померли 163 хворих. Натомість видужали – 14 239 людей.
Кількість хворих на COVID-19 в областях: добовий приріст
- м. Київ – 507 випадків;
- Вінницька область – 162 випадки;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 414 випадків;
- Донецька область – 266 випадків;
- Житомирська область – 152 випадки;
- Закарпатська область – 142 випадки;
- Запорізька область – 350 випадків;
- Івано-Франківська область – 226 випадків;
- Київська область – 313 випадків;
- Кіровоградська область – 28 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 370 випадків;
- Миколаївська область – 275 випадків;
- Одеська область – 287 випадків;
- Полтавська область – 192 випадки;
- Рівненська область – 160 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 113 випадків;
- Харківська область – 300 випадків;
- Херсонська область – 81 випадок;
- Хмельницька область – 134 випадки;
- Черкаська область – 195 випадків;
- Чернівецька область – 217 випадків;
- Чернігівська область – 139 випадків.
Яка ситуація з тестуванням на COVID-19 в Україні
Впродовж 21 січня українські лабораторії провели 43 593 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 410, а методом ІФА – 20 183. Загалом від початку пандемії лабораторії МОЗ виконали 6 057 828 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної інфекції.
Українці, які перехворіли COVID-19, частіше відчувають тривогу, – опитування
Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, у якому взяли участь 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Як відповіли українці про свій рівень тривожності:
- Негативні психоемоційні стани яскраво виражені серед тих, хто боїться захворіти або переживає за здоров'я родичів.
- Крім того, негативні емоційні стани спостерігаються у тих, хто частіше дивиться новини про коронавірус.
- Серед тих, хто підтримує вакцинацію рівень негативних емоцій дещо вищий, оскільки серед них, більше тих, хто боїться захворіти.
- Серед тих, хто підтримує локдаун, відносно вищий рівень розладів сну, паніки та втоми.
Кличко домовляється про мільйон доз вакцини проти коронавірусу для киян
Столична влада самостійно веде переговори з американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини проти коронавірусу. Мер Києва наголосив, що не може чекати поки вакцина з'явиться в Україні, адже у столиці вірус поширюється найшвидше.
Новини про коронавірус у світі 22 січня
Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 97 мільйонів хворих на коронавірус. Понад 53 мільйони людей вже одужали, але 2 092 688 пацієнти померли.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 24 633 015;
- Індія – 10 625 428;
- Бразилія – 10 625 428;
- Росія – 3 637 862;
- Велика Британія – 3 553 802.
В ЄС ввели темно-червоні зони коронавірусу: несуттєві поїздки заборонять
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має продовжити заборону на несуттєві подорожі. Все через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у світі. Крім того, ЄС введе нову зону – темно-червону. Вона позначатиме ті регіони, де вірус циркулює на дуже високому рівні. Люди, які прибуватимуть з цих країн, повинні будуть пройти тест перед вильотом і відбути 14-денну самоізоляцію після прильоту.
Алергія на вакцину від Pfizer: США оприлюднили детальну статистику тяжких випадків
Впродовж 10 днів зі старту масової вакцинації в США препаратом Pfizer/BioNTech на 1 900 000 введених доз зафіксували близько двох десятків випадків важких алергічних реакцій, зокрема анафілаксію. Детальніше про це читайте за посиланням.
До теми Чи дійсно у січні зменшилась кількість госпіталізованих на COVID-19: відповідь інфекціоністки
Дослідження коронавірусу та нові відкриття
Люди з деякими хворобами шлунка можуть заражатися COVID-19 через їжу
Досі у світі не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом через їжу, але американські вчені припускають, що зниження кислотності шлунка і зміна клітин стравоходу може створити такий ризик. Річ у тім, що ймовірність інфікування через харчі досить невелика, оскільки шлункова кислота легко нейтралізує SARS-Cov-2, як і багато інших патогенів.
Знайшли ліки, які не дають захворіти після контакту з хворим на коронавірус
За попередніми даними, препарат бамланівімаб ефективний в профілактиці COVID-19 з симптомами. Також він не дав захворіти людям, які контактували з хворими.
Виявили основну причину важкого перебігу COVID-19
Дослідники визначили, що важкий перебіг COVID-19 пояснюється аутоімунною реакцією, в ході якої імунні клітини атакують сам організм. На відміну від надактивної запальної відповіді, що спостерігається при цитокіновому штормі, аутоантитіла сприяють цілеспрямованому довгостроковому пошкодженню
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