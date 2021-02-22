В Україні понад 3 тисячі нових хворих на COVID-19, найкритичніша ситуація в Івано-Франківську, за добу понад 500 випадків інфікування. Країна чекає на старт вакцинації, перші дози вакцини обіцяють у МОЗ вже завтра. Першими мають прибути партії вакцин AstraZeneca і NovaVax. Дослідники встановили найчастіші постковідні симптоми. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 лютого.

Як змінилась ситуація за добу

Станом на 22 лютого добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 3 206, серед інфікованих – 216 дітей та 78 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 443 пацієнти з підтвердженим COVID-19, або вираженими симптомами. На жаль, 53 пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Натомість видужали – 1 353 пацієнти.

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Скільки провели тестувань на COVID-19

За добу лабораторії МОЗ провели 20 183 тестувань, зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205.

Від початку епідемії в країні лабораторії здійснили 6 714 484 ПЛР-тестувань.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 328 випадків;

Волинська область – 75 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 285 випадків;

Закарпатська область – 233 випадки;

Запорізька область – 50 випадків;

Івано-Франківська область – 515 випадків;

Київська область – 166 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 279 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 124 випадки;

Полтавська область – 75 випадків;

Рівненська область – 36 випадків;

Сумська область – 60 випадків;

Тернопільська область – 129 випадків;

Харківська область – 50 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 38 випадків;

Чернівецька область – 259 випадків;

Чернігівська область – 27 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно підтвердили 1 307 662 людям. З них, станом на 22 лютого видужали – 1 147 426 хворих, померли від ускладнень та супутніх захворювань 25 156 пацієнтів.

Перша партія вакцини від COVID-19 прибуде в Україну 23 лютого, – ОП

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" розповів, що вакцина вже на шляху в Україну і прибуде в Україну вже вранці у вівторок, 23 лютого.

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Що відомо про затримання вакцинації в Україні Попередньо старт вакцинації очільник МОЗ пообіцяв 15 лютого, вакцин досі немає в Україні. Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.

Вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України

Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу 22 лютого заявила, що вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком – в лютому. Адже, перша партія COVID-вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями, адже вона вже перебуває на прямому маршруті в Україну.

Україна отримає 15 мільйонів доз американської вакцини NovaVax

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Кількість доз американської вакцини NovaVax, яку направлять в Україну, збільшать. Відтак загалом Україна отримає 15 мільйонів доз. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який наразі перебуває в Індії, написав: вдалося домовитися про додаткові 5 мільйонів доз вакцини.

Важливо знати! Американські дослідження попередньо показали, що ефективність вакцини NovaVax склала 89,3%. Препарат пройшов 3 фази клінічних випробувань, у яких взяли участь понад 15 тисяч осіб. Детальніше про випробування вакцини – тут.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Студенти-медики працюватимуть на блок-постах Прикарпаття

Джерело: фейсбук Івано-Франківської ОДА

З 22 лютого Івано-Франківська область входить в червону зону карантинних обмежень. Майбутні лікарі самі виявили бажання долучитись до роботи на 16 карантинних блокпостах. Вони проводитимуть температурний скринінг, а також оглядатимуть водіїв та пасажирів.

Зверніть увагу! Створити блок-пости вирішила Івано-Франківська обласна комісія з ТЕБ та НС на засіданні 19 лютого. Область має критичну епідеміологічну ситуацію, а тому ввели в дію наступні карантинні обмеження: заборонено роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

заклади громадського харчування працюють лише на виніс;

навчання для учнів 5 – 11 класів, уроки відбуваються дистанційно.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 22 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 111 мільйонів випадків інфікування коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Майже 63 мільйони людей вже одужали, але 2 466 007 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project