Новини про коронавірус 22 лютого: скільки вакцин Україна отримає завтра, постковідні симптоми
В Україні понад 3 тисячі нових хворих на COVID-19, найкритичніша ситуація в Івано-Франківську, за добу понад 500 випадків інфікування. Країна чекає на старт вакцинації, перші дози вакцини обіцяють у МОЗ вже завтра. Першими мають прибути партії вакцин AstraZeneca і NovaVax. Дослідники встановили найчастіші постковідні симптоми. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 лютого.
Джерело:24 канал
Як змінилась ситуація за добу
Станом на 22 лютого добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 3 206, серед інфікованих – 216 дітей та 78 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 443 пацієнти з підтвердженим COVID-19, або вираженими симптомами. На жаль, 53 пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Натомість видужали – 1 353 пацієнти.
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Скільки провели тестувань на COVID-19
За добу лабораторії МОЗ провели 20 183 тестувань, зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205.
Від початку епідемії в країні лабораторії здійснили 6 714 484 ПЛР-тестувань.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 328 випадків;
- Волинська область – 75 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 285 випадків;
- Закарпатська область – 233 випадки;
- Запорізька область – 50 випадків;
- Івано-Франківська область – 515 випадків;
- Київська область – 166 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 279 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 124 випадки;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Рівненська область – 36 випадків;
- Сумська область – 60 випадків;
- Тернопільська область – 129 випадків;
- Харківська область – 50 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 38 випадків;
- Чернівецька область – 259 випадків;
- Чернігівська область – 27 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Перша партія вакцини від COVID-19 прибуде в Україну 23 лютого, – ОП
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" розповів, що вакцина вже на шляху в Україну і прибуде в Україну вже вранці у вівторок, 23 лютого.
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Що відомо про затримання вакцинації в УкраїніПопередньо старт вакцинації очільник МОЗ пообіцяв 15 лютого, вакцин досі немає в Україні. Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.
Вакцина AstraZeneca перебуває на прямому маршруті до України
Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу 22 лютого заявила, що вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком – в лютому. Адже, перша партія COVID-вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями, адже вона вже перебуває на прямому маршруті в Україну.
Україна отримає 15 мільйонів доз американської вакцини NovaVax
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Кількість доз американської вакцини NovaVax, яку направлять в Україну, збільшать. Відтак загалом Україна отримає 15 мільйонів доз. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який наразі перебуває в Індії, написав: вдалося домовитися про додаткові 5 мільйонів доз вакцини.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Студенти-медики працюватимуть на блок-постах Прикарпаття
Джерело: фейсбук Івано-Франківської ОДА
З 22 лютого Івано-Франківська область входить в червону зону карантинних обмежень. Майбутні лікарі самі виявили бажання долучитись до роботи на 16 карантинних блокпостах. Вони проводитимуть температурний скринінг, а також оглядатимуть водіїв та пасажирів.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 22 лютого
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 111 мільйонів випадків інфікування коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Майже 63 мільйони людей вже одужали, але 2 466 007 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Байден вшанує хвилиною пам'яті жертв коронавірусу в США: їх вже пів мільйона
Джерело: Associated Press
Президент США Джо Байден 22 лютого, вшанує хвилиною мовчання пів мільйона померлих від коронавірусу COVID-19. Це вже більше, ніж втрати Америки у Другій світовій та ще двох війнах.
Ризик смертності від коронавірусу / Джерело: academic.oup.com / Інфографіка 24 каналу
Інфекціоністи США переконані, що у 2022 році масковий режим збережеться
Джерело: CNN
У США в 2022 році, ймовірно, збережеться правило обов'язкового носіння масок в громадських місцях через поширення коронавірусної інфекції. Головний інфекціоніст США, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань країни Ентоні Фаучи розповів про те, що і через рік масковий режим збережеться.
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Дослідження про коронавірус
У третини пацієнтів з легким перебігом COVID-19 з'явилися проблеми зі здоров'ям
Джерело: JAMA
Постковідний синдром або long-covid вже внесений до Міжнародного Класифікатор Хвороб МКБ-10 в формулюванні "Post COVID-19 condition". Навіть ті, хто відбувся легким перебігом захворювання, може з великою ймовірністю зіткнутися з довгостроковими наслідками.
У більшості пацієнтів з важким перебігом знайшли пошкодження серця
Джерело: Oxford Academisc
Відомо, що люди з серцево-судинними захворюваннями потрапляють в одну з основних груп ризику коронавірусу. Але навіть ті, хто не мав раніше таких проблем, можуть зіткнутися з серйозними наслідками для життєво важливого органу.
Китайські вчені виявили, що у кожного 5-го з госпіталізованих пацієнтів розвивалося ушкодження серцевого м'яза (міокарда).
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