Новини про коронавірус 22 лютого: скільки вакцин Україна отримає завтра, постковідні симптоми

Джерело:24 канал
В Україні понад 3 тисячі нових хворих на COVID-19, найкритичніша ситуація в Івано-Франківську, за добу понад 500 випадків інфікування. Країна чекає на старт вакцинації, перші дози вакцини обіцяють у МОЗ вже завтра. Першими мають прибути партії вакцин AstraZeneca і NovaVax. Дослідники встановили найчастіші постковідні симптоми. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 лютого.
Станом на 22 лютого добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 3 206, серед інфікованих – 216 дітей та 78 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 443 пацієнти з підтвердженим COVID-19, або вираженими симптомами. На жаль, 53 пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Натомість видужали – 1 353 пацієнти.
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За добу лабораторії МОЗ провели 20 183 тестувань, зокрема методом ПЛР – 13 513, методом ІФА – 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 205.
Від початку епідемії в країні лабораторії здійснили 6 714 484 ПЛР-тестувань.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно підтвердили 1 307 662 людям. З них, станом на 22 лютого видужали – 1 147 426 хворих, померли від ускладнень та супутніх захворювань 25 156 пацієнтів.
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" розповів, що вакцина вже на шляху в Україну і прибуде в Україну вже вранці у вівторок, 23 лютого.
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Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу 22 лютого заявила, що вакцинація розпочнеться в Україні згідно з затвердженим графіком – в лютому. Адже, перша партія COVID-вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну найближчими днями, адже вона вже перебуває на прямому маршруті в Україну.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Кількість доз американської вакцини NovaVax, яку направлять в Україну, збільшать. Відтак загалом Україна отримає 15 мільйонів доз. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який наразі перебуває в Індії, написав: вдалося домовитися про додаткові 5 мільйонів доз вакцини.Важливо знати! Американські дослідження попередньо показали, що ефективність вакцини NovaVax склала 89,3%. Препарат пройшов 3 фази клінічних випробувань, у яких взяли участь понад 15 тисяч осіб. Детальніше про випробування вакцини – тут.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: фейсбук Івано-Франківської ОДА
З 22 лютого Івано-Франківська область входить в червону зону карантинних обмежень. Майбутні лікарі самі виявили бажання долучитись до роботи на 16 карантинних блокпостах. Вони проводитимуть температурний скринінг, а також оглядатимуть водіїв та пасажирів.Зверніть увагу! Створити блок-пости вирішила Івано-Франківська обласна комісія з ТЕБ та НС на засіданні 19 лютого. Область має критичну епідеміологічну ситуацію, а тому ввели в дію наступні карантинні обмеження:
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 111 мільйонів випадків інфікування коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Майже 63 мільйони людей вже одужали, але 2 466 007 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: Associated Press
Президент США Джо Байден 22 лютого, вшанує хвилиною мовчання пів мільйона померлих від коронавірусу COVID-19. Це вже більше, ніж втрати Америки у Другій світовій та ще двох війнах.
Ризик смертності від коронавірусу / Джерело: academic.oup.com / Інфографіка 24 каналу
Джерело: CNN
У США в 2022 році, ймовірно, збережеться правило обов'язкового носіння масок в громадських місцях через поширення коронавірусної інфекції. Головний інфекціоніст США, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань країни Ентоні Фаучи розповів про те, що і через рік масковий режим збережеться.
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Джерело: JAMA
Постковідний синдром або long-covid вже внесений до Міжнародного Класифікатор Хвороб МКБ-10 в формулюванні "Post COVID-19 condition". Навіть ті, хто відбувся легким перебігом захворювання, може з великою ймовірністю зіткнутися з довгостроковими наслідками.
Які постковідні симптоми з'являються найчастіше:
Джерело: Oxford Academisc
Відомо, що люди з серцево-судинними захворюваннями потрапляють в одну з основних груп ризику коронавірусу. Але навіть ті, хто не мав раніше таких проблем, можуть зіткнутися з серйозними наслідками для життєво важливого органу.
Китайські вчені виявили, що у кожного 5-го з госпіталізованих пацієнтів розвивалося ушкодження серцевого м'яза (міокарда).