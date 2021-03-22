Новини про коронавірус 22 березня: ефективність AstraZeneca, нова версія походження COVID-19
У лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 розміщують в коридорах. Локдаун у Львові продовжили до квітня. Випробування завершені: AstraZeneca оголосила про ефективність вакцини. У ВООЗ нова версія поширення коронавірусу – торгівля тваринами у Китаї. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 березня.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні 22 березня
Статистика коронавірусу в країні
Джерело: РНБО України
За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 7 893 людей. Серед них 413 дітей та 161 медпрацівник. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 157 хворих. До лікарень госпіталізували 3 026 пацієнтів. Натомість виписали – 2 993 хворих.
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Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 349 випадків;
- Вінницька область – 513 випадків;
- Волинська область – 186 випадків;
- Дніпропетровська область – 455 випадків;
- Донецька область – 210 випадків;
- Житомирська область – 580 випадків;
- Закарпатська – 289 випадків;
- Запорізька область – 189 випадків;
- Івано-Франківська область – 241 випадок;
- Київська область – 557 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 937 випадків;
- Миколаївська область – 301 випадок;
- Одеська область – 745 випадків;
- Полтавська область – 130 випадків;
- Рівненська область – 125 випадків;
- Сумська область – 289 випадків;
- Тернопільська область – 276 випадків;
- Харківська область – 456 випадків;
- Херсонська область – 86 випадків;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 247 випадків;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з тестуванням
Лабораторії МОЗ впродовж 21 березня провели 21 611 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 4 418, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.
Загалом від початку пандемії в країні провели 7 681 388 ПЛР-тестувань.
Менше ніж 3 тисячі: темпи вакцинації в Україні
Джерело: ЦГЗ
В Україні за добу проти коронавірусу вакцинували 2715 людей. З початку кампанії першу дозу щеплення отримали 111 024 людей, одна з них отримала 2 дози препарату. У порівнянні з попередньою добою в Україні зробили на 1253 щеплення менше. До вакцинації залучили 66 мобільних бригад. Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області – 770. За весь період також найбільше вакцинованих у цьому регіоні – 9 014 щеплень.
Немає місць: у лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 розміщують в коридорах
Джерело: "НикВести"
У Миколаєві стрімко зросла кількість нових хворих на коронавірус. У лікарнях міста вже не залишилось вільних місць, тому пацієнтів розміщують в коридорах. Хворі на коронавірус люди лежать у коридорах 3 міської лікарні. Однак в 1 та 5 госпіталях ситуація ще гірша. За даними державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata, зранку 22 березня третя лікарня заповнена на 84,4%, перша – на 85,9%, п'ята – на 98,3%. Натомість обласна інфекційна лікарня взагалі заповнена на 100%.
Кого і як щеплюватимуть під час 2 етапу вакцинації
Джерело: 24 канал
В Україні стартував другий етап вакцинації проти коронавірусу. Він передбачає проведення щеплень у стаціонарних пунктах. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, вакцинація другої ланки охоплює людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом, це інші медпрацівники, які працюють не тільки у відділеннях для хворих на коронавірус, зокрема й сімейних лікарів. З прибуттям нових партій вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери, працівники системи громадського здоров'я, а також люди старше 70 років.
В Україні знайшли нові мутації британського штаму коронавірусу
Джерело: Інститут молекулярної біології і генетики
Вчені виявили нові мутації британського штаму коронавірусу в Україні. За інформацією вчених, модифікований штам відрізняється від попередника, який вперше виявили в Лондоні в грудні 2020 року. Зразки для дослідження відібрали на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання. Критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини.
Локдаун у Львові продовжили до квітня
Джерело: телеграм Андрія Садового
У Львові невпинно зростає кількість хворих на коронавірус. Тож комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження локдауну до 4 квітня.
Кабмін переводить міністерства на "дистанційку" через локдаун у Києві
Джерело: фейсбук Олега Немчінова
Уряд переводить міністерства та інші органи виконавчої влади на дистанційний режим роботи. Все через локдаун та червону зону карантину у Києві. 22 березня на позачерговому засіданні Кабміну прийняли протокольне доручення – перевести максимальну кількість працівників на дистанційний режим роботи.
Дослідження Як діти підвищують ризики коронавірусу у дорослих
Новини про коронавірус у світі 22 березня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 123 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 69 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 713 032 інфікованих померли від ускладнень, спричинених недугою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Випробування завершені: AstraZeneca оголосила про ефективність вакцини
Джерело: пресслужба AstraZeneca
Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет опублікували попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу у США. Загальна ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років — 80%. Водночас вакцина на 100% ефективна для запобігання важкому перебігу хвороби та госпіталізації.
Торгівля тваринами у Китаї: у ВООЗ нова версія поширення коронавірусу
Джерело: Bloomberg
Міжнародна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що походження коронавірусу може бути пов'язаним з торгівлею дикими тваринами у Китаї. Носіями збудника SARS-CoV-2 науковці визнали кажанів, а у поширенні вірусу могли зіграти свою роль вівери – невеликі хижі ссавці, поширені у тропіках і субтропіках Азії та Африки. Ці два види, ймовірно, зіткнулися на тваринних ринках. Цього тижня фахівці ВООЗ повинні оголосити доповідь про підсумки розслідування про походження коронавірусу в Ухані. Водночас це не остаточні результати, адже заплановані додаткові дослідження, зокрема, за межами КНР.
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