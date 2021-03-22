Новини про коронавірус 22 березня: ефективність AstraZeneca, нова версія походження COVID-19

У лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 розміщують в коридорах. Локдаун у Львові продовжили до квітня. Випробування завершені: AstraZeneca оголосила про ефективність вакцини. У ВООЗ нова версія поширення коронавірусу – торгівля тваринами у Китаї. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 березня.

Новини про коронавірус в Україні 22 березня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: РНБО України

За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 7 893 людей. Серед них 413 дітей та 161 медпрацівник. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 157 хворих. До лікарень госпіталізували 3 026 пацієнтів. Натомість виписали – 2 993 хворих.

До теми Новини про коронавірус 21 березня: новий штам з Франції, локдаун на Київщині

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

захворіло – 1 554 256 людей;

одужало – 1 260 842 хворих

померли від ускладнень – 30 098 пацієнтів;

Ситуація з тестуванням

Лабораторії МОЗ впродовж 21 березня провели 21 611 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 4 418, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.

Загалом від початку пандемії в країні провели 7 681 388 ПЛР-тестувань.

Менше ніж 3 тисячі: темпи вакцинації в Україні

Джерело: ЦГЗ

В Україні за добу проти коронавірусу вакцинували 2715 людей. З початку кампанії першу дозу щеплення отримали 111 024 людей, одна з них отримала 2 дози препарату. У порівнянні з попередньою добою в Україні зробили на 1253 щеплення менше. До вакцинації залучили 66 мобільних бригад. Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області – 770. За весь період також найбільше вакцинованих у цьому регіоні – 9 014 щеплень.

Немає місць: у лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 розміщують в коридорах

Джерело: "НикВести"

У Миколаєві стрімко зросла кількість нових хворих на коронавірус. У лікарнях міста вже не залишилось вільних місць, тому пацієнтів розміщують в коридорах. Хворі на коронавірус люди лежать у коридорах 3 міської лікарні. Однак в 1 та 5 госпіталях ситуація ще гірша. За даними державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata, зранку 22 березня третя лікарня заповнена на 84,4%, перша – на 85,9%, п'ята – на 98,3%. Натомість обласна інфекційна лікарня взагалі заповнена на 100%.

Кого і як щеплюватимуть під час 2 етапу вакцинації

Джерело: 24 канал

В Україні стартував другий етап вакцинації проти коронавірусу. Він передбачає проведення щеплень у стаціонарних пунктах. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, вакцинація другої ланки охоплює людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом, це інші медпрацівники, які працюють не тільки у відділеннях для хворих на коронавірус, зокрема й сімейних лікарів. З прибуттям нових партій вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери, працівники системи громадського здоров'я, а також люди старше 70 років.

В Україні знайшли нові мутації британського штаму коронавірусу

Джерело: Інститут молекулярної біології і генетики

Вчені виявили нові мутації британського штаму коронавірусу в Україні. ​За інформацією вчених, модифікований штам відрізняється від попередника, який вперше виявили в Лондоні в грудні 2020 року. Зразки для дослідження відібрали на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання. Критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини.

Локдаун у Львові продовжили до квітня

Джерело: телеграм Андрія Садового

У Львові невпинно зростає кількість хворих на коронавірус. Тож комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження локдауну до 4 квітня.

Кабмін переводить міністерства на "дистанційку" через локдаун у Києві

Джерело: фейсбук Олега Немчінова

Уряд переводить міністерства та інші органи виконавчої влади на дистанційний режим роботи. Все через локдаун та червону зону карантину у Києві. 22 березня на позачерговому засіданні Кабміну прийняли протокольне доручення – перевести максимальну кількість працівників на дистанційний режим роботи.

Дослідження Як діти підвищують ризики коронавірусу у дорослих

Новини про коронавірус у світі 22 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 123 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 69 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 713 032 інфікованих померли від ускладнень, спричинених недугою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Випробування завершені: AstraZeneca оголосила про ефективність вакцини

Джерело: пресслужба AstraZeneca

Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет опублікували попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу у США. Загальна ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років — 80%. Водночас вакцина на 100% ефективна для запобігання важкому перебігу хвороби та госпіталізації.

Торгівля тваринами у Китаї: у ВООЗ нова версія поширення коронавірусу

Джерело: Bloomberg

Міжнародна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що походження коронавірусу може бути пов'язаним з торгівлею дикими тваринами у Китаї. Носіями збудника SARS-CoV-2 науковці визнали кажанів, а у поширенні вірусу могли зіграти свою роль вівери – невеликі хижі ссавці, поширені у тропіках і субтропіках Азії та Африки. Ці два види, ймовірно, зіткнулися на тваринних ринках. Цього тижня фахівці ВООЗ повинні оголосити доповідь про підсумки розслідування про походження коронавірусу в Ухані. Водночас це не остаточні результати, адже заплановані додаткові дослідження, зокрема, за межами КНР.