Новини про коронавірус 22 березня: ефективність AstraZeneca, нова версія походження COVID-19

Джерело:24 канал
У лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 розміщують в коридорах. Локдаун у Львові продовжили до квітня. Випробування завершені: AstraZeneca оголосила про ефективність вакцини. У ВООЗ нова версія поширення коронавірусу – торгівля тваринами у Китаї. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 березня.
Джерело: РНБО України
За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 7 893 людей. Серед них 413 дітей та 161 медпрацівник. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 157 хворих. До лікарень госпіталізували 3 026 пацієнтів. Натомість виписали – 2 993 хворих.
До теми Новини про коронавірус 21 березня: новий штам з Франції, локдаун на Київщині
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.За весь час пандемії в Україні:
Лабораторії МОЗ впродовж 21 березня провели 21 611 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 4 418, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.
Загалом від початку пандемії в країні провели 7 681 388 ПЛР-тестувань.
Джерело: ЦГЗ
В Україні за добу проти коронавірусу вакцинували 2715 людей. З початку кампанії першу дозу щеплення отримали 111 024 людей, одна з них отримала 2 дози препарату. У порівнянні з попередньою добою в Україні зробили на 1253 щеплення менше. До вакцинації залучили 66 мобільних бригад. Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області – 770. За весь період також найбільше вакцинованих у цьому регіоні – 9 014 щеплень.
Джерело: "НикВести"
У Миколаєві стрімко зросла кількість нових хворих на коронавірус. У лікарнях міста вже не залишилось вільних місць, тому пацієнтів розміщують в коридорах. Хворі на коронавірус люди лежать у коридорах 3 міської лікарні. Однак в 1 та 5 госпіталях ситуація ще гірша. За даними державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata, зранку 22 березня третя лікарня заповнена на 84,4%, перша – на 85,9%, п'ята – на 98,3%. Натомість обласна інфекційна лікарня взагалі заповнена на 100%.
Джерело: 24 канал
В Україні стартував другий етап вакцинації проти коронавірусу. Він передбачає проведення щеплень у стаціонарних пунктах. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, вакцинація другої ланки охоплює людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом, це інші медпрацівники, які працюють не тільки у відділеннях для хворих на коронавірус, зокрема й сімейних лікарів. З прибуттям нових партій вакцин до них приєднаються працівники соціальної сфери, працівники системи громадського здоров'я, а також люди старше 70 років.
Джерело: Інститут молекулярної біології і генетики
Вчені виявили нові мутації британського штаму коронавірусу в Україні. За інформацією вчених, модифікований штам відрізняється від попередника, який вперше виявили в Лондоні в грудні 2020 року. Зразки для дослідження відібрали на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання. Критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини.
Джерело: телеграм Андрія Садового
У Львові невпинно зростає кількість хворих на коронавірус. Тож комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження локдауну до 4 квітня.
Джерело: фейсбук Олега Немчінова
Уряд переводить міністерства та інші органи виконавчої влади на дистанційний режим роботи. Все через локдаун та червону зону карантину у Києві. 22 березня на позачерговому засіданні Кабміну прийняли протокольне доручення – перевести максимальну кількість працівників на дистанційний режим роботи.
Дослідження Як діти підвищують ризики коронавірусу у дорослих
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 123 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 69 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 713 032 інфікованих померли від ускладнень, спричинених недугою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: пресслужба AstraZeneca
Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет опублікували попередні результати третьої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу у США. Загальна ефективність вакцини становить 79%, а для літніх людей від 65 років — 80%. Водночас вакцина на 100% ефективна для запобігання важкому перебігу хвороби та госпіталізації.
Джерело: Bloomberg
Міжнародна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що походження коронавірусу може бути пов'язаним з торгівлею дикими тваринами у Китаї. Носіями збудника SARS-CoV-2 науковці визнали кажанів, а у поширенні вірусу могли зіграти свою роль вівери – невеликі хижі ссавці, поширені у тропіках і субтропіках Азії та Африки. Ці два види, ймовірно, зіткнулися на тваринних ринках. Цього тижня фахівці ВООЗ повинні оголосити доповідь про підсумки розслідування про походження коронавірусу в Ухані. Водночас це не остаточні результати, адже заплановані додаткові дослідження, зокрема, за межами КНР.