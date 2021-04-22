Новини про коронавірус 22 квітня: вакцинація співробітників компаній в Україні, рекорд в Індії

Джерело:24 канал
Колективи, де є понад 50 охочих вакцинуватись, можуть залишити заявку на щеплення від компанії. 23 квітня в Україну прибуде нова партія AstraZeneca. У двох країнах виявили підроблену партію вакцин Pfizer. В Індії виявили понад 300 тисяч хворих на COVID-19 за добу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 квітня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж минулої доби в Україні виявили 16 235 нових випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих 663 дитини та 319 медпрацівників.
До теми Новини про коронавірус 21 квітня: смертність від COVID-19, дослідження про розвиток тромбів
До лікарень госпіталізували 3 904 хворих. Від ускладнень коронавірусу померло ще 470 пацієнтів. Водночас одужала 18 831 людина.
Лабораторії здійснили 46 516 тестувань методом ПЛР, 17 644 методом ІФА і 37 821 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
За останню добу щеплення проти COVID-19 отримали 14 044 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакциновано 491 877 людей, з них отримали 1 дозу – 491 875 громадян, а завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини – 5 людей (2 з них отримали 1 дозу за кордоном).
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Центр громадського здоров'я
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів умови вакцинації працівників компаній. Колективи, де є понад 50 охочих вакцинуватись, можуть залишити заявку на виїзд мобільної бригади з вакцинації проти COVID-19. Щеплення організованих колективів проводитимуть лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.
Джерело: 24 канал
Зранку 23 квітня чергову партію вакцини AstraZeneca доставлять в Україну в аеропорт "Жуляни". Її відразу розподілять по регіонах. Частина вакцин піде на друге щеплення. Це партія AstraZeneca південнокорейського виробництва. Міністр запевнив, що вакцини з нової партії такі самі, як і ті, якими робили щеплення раніше (Covishield). Різниця лише в тому, що препарат зроблено на різних виробничих майданчиках.
Джерело: 24 канал
У Тернополі 21 квітня відбувся Півфінальний матч на Кубок України з футболу між командами Агробізнес і Динамо. Норму у 25% заповненості перевищили. На багатьох глядачах маски або були взагалі відсутніми, або висіли на підборідді, не прикриваючи носа. Диктор на стадіоні оголошував прохання дотримуватись дистанції, однак його зустріли сміхом і ігноруванням. Тим часом у поліції зазначають: півфінальний матч на Кубок України з футболу пройшов без грубих порушень громадського порядку.
До теми Світовий рекорд COVID-19 зафіксували в Індії: 314 тисяч хворих
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 143 мільйони випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 82 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 059 514 хворих померли.
Нині найважча ситуація в Індії, де впродовж останньої доби виявили понад 314 тисяч хворих на COVID-19. Це найвищий показник у світі від початку пандемії. За цей самий період в країні померло 2 104 хворих. Внаслідок швидких темпів поширення коронавірусної хвороби в Індії критично не вистачає ліжок та медичного кисню.
Джерело: Politico
Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca. Країни скаржаться на провал в постачанні обіцяних доз препарату. Суть цього розгляду полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca надати державам – членам Євросоюзу вказану в контракті кількість доз вакцини. Цього тижня настане крайній термін, до якого країни ЄС мають підписати початок судового розгляду.
Джерело: CNN Turk
Через погіршення ситуації з коронавірусом у Туреччині посилюють протиепідеміологічні заходи. У країні запроваджують цілодобову комендантську годину. Такі обмеження триватимуть упродовж трьох днів. Комендантська година діятиме від 19:00 22 квітня до 5:00 26 квітня.
Джерело: Wall Street Journal
У Мексиці та Польщі вилучили з обігу підроблені вакцини проти COVID-19. Те, що препарат підробка підтвердила компанія виробник Pfizer / BioNTech. ЗМІ повідомили, що в Мексиці підроблену вакцину отримали близько 80 людей. Одна доза препарату, що видається за Pfizer / BioNTech, коштувала близько тисячі доларів. У Польщі підроблену вакцину використовувати не встигли. За даними влади, ймовірно, підроблений препарат насправді був ліками проти зморшок.