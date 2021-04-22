Новини про коронавірус 22 квітня: вакцинація співробітників компаній в Україні, рекорд в Індії

Колективи, де є понад 50 охочих вакцинуватись, можуть залишити заявку на щеплення від компанії. 23 квітня в Україну прибуде нова партія AstraZeneca. У двох країнах виявили підроблену партію вакцин Pfizer. В Індії виявили понад 300 тисяч хворих на COVID-19 за добу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 22 квітня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж минулої доби в Україні виявили 16 235 нових випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих 663 дитини та 319 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 3 904 хворих. Від ускладнень коронавірусу померло ще 470 пацієнтів. Водночас одужала 18 831 людина.

Лабораторії здійснили 46 516 тестувань методом ПЛР, 17 644 методом ІФА і 37 821 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Статистика COVID-19 від початку пандемії в Україні:

виявили – 1 990 353 інфікованих;

одужали – 1 533 303 пацієнт;

померли від ускладнень – 41 266 хворих.

Темпи вакцинації проти коронавірусу

За останню добу щеплення проти COVID-19 отримали 14 044 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакциновано 491 877 людей, з них отримали 1 дозу – 491 875 громадян, а завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини – 5 людей (2 з них отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

Київ – 1 673 випадки/ 1 329 щеплень;

Вінницька область – 448 випадків/ 540 щеплень;

Волинська область – 455 випадків/ 571 щеплення;

Дніпропетровська область – 976 випадків/ 691 щеплення;

Донецька область – 847 випадків/ 486 щеплень;

Житомирська область – 544 випадки/ 512 щеплень;

Закарпатська – 208 випадків/ 472 щеплення;

Запорізька область – 995 випадків/ 763 щеплення;

Івано-Франківська область – 184 випадки/ 526 щеплень;

Київська область – 877 випадків/ 449 щеплень;

Кіровоградська область – 210 випадків/ 263 щеплення;

Луганська область – 304 випадки/ 231 щеплення;

Львівська область – 804 випадки/ 792 щеплення;

Миколаївська область – 449 випадків/ 354 щеплення;

Одеська область – 844 випадки/ 1 017 щеплень;

Полтавська область – 807 випадків/ 656 щеплень;

Рівненська область – 563 випадки/ 496 щеплень;

Сумська область – 700 випадків/ 506 щеплень;

Тернопільська область – 357 випадків/ 325 щеплень;

Харківська область – 1 333 випадки/ 562 щеплення;

Херсонська область – 337 випадків/ 543 щеплення;

Хмельницька область – 870 випадків/ 674 щеплення;

Черкаська область – 695 випадків/ 441 щеплення;

Чернівецька область – 235 випадків/ 496 щеплень;

Чернігівська область – 520 випадків/ 349 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Колективи з 50 людей можуть записатись на вакцинацію, – Ляшко

Джерело: Центр громадського здоров'я

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів умови вакцинації працівників компаній. Колективи, де є понад 50 охочих вакцинуватись, можуть залишити заявку на виїзд мобільної бригади з вакцинації проти COVID-19. Щеплення організованих колективів проводитимуть лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.

Завтра в Україну прибуде нова партія AstraZeneca, – Степанов

Джерело: 24 канал

Зранку 23 квітня чергову партію вакцини AstraZeneca доставлять в Україну в аеропорт "Жуляни". Її відразу розподілять по регіонах. Частина вакцин піде на друге щеплення. Це партія AstraZeneca південнокорейського виробництва. Міністр запевнив, що вакцини з нової партії такі самі, як і ті, якими робили щеплення раніше (Covishield). Різниця лише в тому, що препарат зроблено на різних виробничих майданчиках.

Без масок, дистанції й з забитим стадіоном: у Тернополі пройшов футбольний матч Кубка України

Джерело: 24 канал

У Тернополі 21 квітня відбувся Півфінальний матч на Кубок України з футболу між командами Агробізнес і Динамо. Норму у 25% заповненості перевищили. На багатьох глядачах маски або були взагалі відсутніми, або висіли на підборідді, не прикриваючи носа. Диктор на стадіоні оголошував прохання дотримуватись дистанції, однак його зустріли сміхом і ігноруванням. Тим часом у поліції зазначають: півфінальний матч на Кубок України з футболу пройшов без грубих порушень громадського порядку.

До теми Світовий рекорд COVID-19 зафіксували в Індії: 314 тисяч хворих

Новини про коронавірус у світі 22 квітня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 143 мільйони випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 82 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 059 514 хворих померли.

Нині найважча ситуація в Індії, де впродовж останньої доби виявили понад 314 тисяч хворих на COVID-19. Це найвищий показник у світі від початку пандемії. За цей самий період в країні померло 2 104 хворих. Внаслідок швидких темпів поширення коронавірусної хвороби в Індії критично не вистачає ліжок та медичного кисню.

Єврокомісія подасть до суду на AstraZeneca, – ЗМІ

Джерело: Politico

Єврокомісія готується почати судовий розгляд проти AstraZeneca. Країни скаржаться на провал в постачанні обіцяних доз препарату. Суть цього розгляду полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca надати державам – членам Євросоюзу вказану в контракті кількість доз вакцини. Цього тижня настане крайній термін, до якого країни ЄС мають підписати початок судового розгляду.

Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на 3 дні

Джерело: CNN Turk

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Туреччині посилюють протиепідеміологічні заходи. У країні запроваджують цілодобову комендантську годину. Такі обмеження триватимуть упродовж трьох днів. Комендантська година діятиме від 19:00 22 квітня до 5:00 26 квітня.

У двох країнах виявили підроблену партію вакцин Pfizer

Джерело: Wall Street Journal

У Мексиці та Польщі вилучили з обігу підроблені вакцини проти COVID-19. Те, що препарат підробка підтвердила компанія виробник Pfizer / BioNTech. ЗМІ повідомили, що в Мексиці підроблену вакцину отримали близько 80 людей. Одна доза препарату, що видається за Pfizer / BioNTech, коштувала близько тисячі доларів. У Польщі підроблену вакцину використовувати не встигли. За даними влади, ймовірно, підроблений препарат насправді був ліками проти зморшок.