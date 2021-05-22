Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Станом на 22 травня впродовж доби зареєстрували 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них 269 дітей та 108 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 21 травня: важливі дослідження ефективності вакцин, COVID-паспорти в дії

За добу протестовано: методом ПЛР – 27 443 особи, методом ІФА – 11 957 осіб, експрес-тестами – 23 350 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 179 988 людей, одужали – 1 941 625, померли від ускладнень – 49 279 пацієнтів.

Поширення COVID-19 в регіонах:

м. Київ — 298 випадків;

Вінницька область — 80 випадків;

Волинська область — 160 випадків;

Дніпропетровська область — 438 випадків;

Донецька область — 334 випадки;

Житомирська область — 134 випадки;

Закарпатська область — 105 випадків;

Запорізька область — 252 випадки;

Івано-Франківська область — 72 випадки;

Київська область — 303 випадки;

Кіровоградська область — 63 випадки;

Луганська область — 58 випадків;

Львівська область — 344 випадки;

Миколаївська область — 192 випадки;

Одеська область — 174 випадки;

Полтавська область — 188 випадків;

Рівненська область — 201 випадок;

Сумська область — 121 випадок;

Тернопільська область — 98 випадків;

Харківська область — 371 випадок;

Херсонська область — 132 випадки;

Хмельницька область — 171 випадок;

Черкаська область — 164 випадки;

Чернівецька область — 64 випадки;

Чернігівська область — 89 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Що відомо про темпи вакцинації

За минулу добу, 21 травня, 17 583 українці отримали щеплення проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 6 091 людина, повністю імунізовані – 11 492 особи.

Протягом доби працювали 300 мобільних бригад і 336 пункти щеплення. Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302.

Які вакцини отримали українці: дані станом на 22 травня

Від початку кампанії

щеплено вакциною CoviShield – 485360

щеплено вакциною CoronaVac – 87251

щеплено вакциною Pfizer та BioNTech – 58134

щеплено вакциною AstraZeneca – 346266

За минулу добу

щеплено вакциною CoviShield – 500

щеплено вакциною CoronaVac – 6647

щеплено вакциною Pfizer та BioNTech – 4326

щеплено вакциною AstraZeneca – 6110



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі зафіксували понад 166 мільйонів інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Більш ніж 101 мільйон пацієнтів подолав хворобу. Натомість 3 443 135 хворих померли через ускладнення, спричинені вірусом.

Нині понад 60 мільйонів людей по всьому світу продовжують своє лікування.

В Іспанії людям до 60, які не завершили вакцинацію AstraZeneca, дозволять отримати Pfizer

Джерело: El Pais

Раніше Іспанія обмежила використання вакцини AstraZeneca через дуже рідкісні випадки тромбозу у щеплених. Після цього близько 1,5 мільйона людей віком до 60 років опинилися у невизначеній ситуації, адже вже отримали першу дозу від AstraZeneca. Громадяни за новими правилами не могли завершити вакцинацію нею ж.

Комітет з питань біоетики вирішив, що таким людям потрібно дати вибір між тим, щоб отримати другу дозу вакциною Pfizer, або знову вакциною AstraZeneca.

В Індії просять видалити згадки про індійський штам COVID-19 з соцмереж

Джерело: US News

Індійське міністерство інформаційних технологій звернулося до всіх компаній із соціальних мереж з проханням видалити будь-який вміст, що стосується "індійського варіанту" коронавірусу.

Уряд Індії опублікував заяву, в якій йдеться, що засоби масової інформації, які використовують термін "індійський варіант", не мають жодних підстав на це. В Індії наголосили, що ВООЗ класифікує цей варіант як просто B.1.617.

Експерти заявили, що важко буде видалити весь вміст за допомогою, оскільки таких постів буде сотні тисяч. Кажуть, що "такий крок призведе до подальшої цензури на основі ключових слів".

Керівники Moderna і BioNTech стали доларовими мільярдерами

Джерело: Euronews

У світі з'явилися дев'ять нових доларових мільярдерів завдяки розробці вакцин проти коронавірусу і застосування препаратів в кампанії з вакцинації . Серед нових багатіїв – керівники Moderna і BioNTech.

Список нових багатіїв, які заробили мільярди на COVID-вакцинах:

Гендиректор Moderna Стефан Бансель (4,3 мільярда доларів), Гендиректор і співзасновник BioNTech Угур Шахін (4 мільярд доларів), Імунолог, інвестор і засновник Moderna Тімоті Спрінгер (2,2 мільярда доларів). Глава компанії Moderna Нубар Афеян (1,9 мільярда доларів), Глава компанії ROVIm, яка виробляє і пакує вакцини Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 мільярда доларів). Вчений і засновник Moderna Роберт Лангер (1,6 мільярда доларів).

Згодом у рейтингу – троє співзасновників китайської компанії CanSino Biologics – головний науковий керівник Чжу Тао (1,3 мільярда доларів), а також двоє старших віцепрезидентів Цю Дунсю (1,2 мільярда доларів) і Мао Хуіньхоа (1 мільярд доларів).

У французькому Бордо виявили рідкісну мутацію коронавірусу

Джерело: DW

У французькому місті Бордо в районі Батаклан виявили спалах "вкрай рідкісного" штаму коронавірусної інфекції. У місцевому санітарному відомстві сказали, що йдеться про британський штам, який ще отримав додаткову мутацію.

Всього виявлено близько 50 випадків зараження мутацією коронавірусу. У всіх пацієнтів коронавірус протікає в легкій формі і госпіталізації вони не потребують.

Німеччина внесла Британію до категорії найвищого ризику зараження COVID-19

Джерело: DW

Уряд Німеччини ухвалив рішення внести Британію до категорії найвищого ризику у зв'язку з швидким поширенням індійського варіанту коронавірусу у країні.

Таке рішення передбачає значні обмеження на поїздки, які набудуть чинності з неділі, 23 травня.

Зокрема, з Великої Британії до Німеччини дозволять в'їзд лише для громадян та резидентів ФРН. Також після прибуття до Німеччини людям необхідно буде дотримуватися двотижневого карантину. Його тривалість може зменшитися через негативний тест на коронавірус.