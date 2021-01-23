Новини про коронавірус 23 грудня: у світі зросла смертність, небезпека британського штаму
В Україні знижується захворюваність на COVID-19: вільні понад 70% ліжок. Але разом з тим у всьому світі виріс рівень смертності. Другий виробник вакцин скорочує поставки до ЄС. Британський штам коронавірусу може бути смертельнішим на 30%. Туреччина вироблятиме російську вакцину "Супутник-V". Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 січня.
Новини про коронавірус в Україні 23 січня
За минулу добу в Україні виявили 4 928 хворих на коронавірус. З них 166 дітей та 261 медпрацівник, повідомляє 24 канал.
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Впродовж 22 січня до лікарень госпіталізували 1 862 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби. За минулу добу померли ще 116 пацієнтів, а одужали – 13 138 людей.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 536 випадків;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 119 випадків;
- Дніпропетровська область – 342 випадки;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 141 випадок;
- Закарпатська область – 160 випадків;
- Запорізька область – 339 випадків;
- Івано-Франківська область – 248 випадків;
- Київська область – 258 випадків;
- Кіровоградська область – 50 випадків;
- Луганська область – 42 випадки;
- Львівська область – 351 випадок;
- Миколаївська область – 215 випадків;
- Одеська область – 222 випадки;
- Полтавська область – 199 випадків;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 89 випадків;
- Тернопільська область – 133 випадки;
- Харківська область – 325 випадків;
- Херсонська область – 97 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 161 випадок;
- Чернівецька область – 163 випадки;
- Чернігівська область – 55 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності в Україні
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