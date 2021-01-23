Від початку пандемії в Україні виявили 1 187 897 хворих на коронавірус. 942 107 пацієнтів вже одужали. Але 21 778 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 40 144 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 22 667, а методом ІФА – 17 477. Станом на ранок 23 січня в Україні провели 6 080 495 тестувань на коронавірус методом ПЛР.

Захворюваність у лавах ЗСУ знову зросла: скільки військових захворіли

Станом на 23 січня у лавах Збройних силах України на коронавірус хворіє 751 людина. За останню добу COVID-19 підтвердили ще у 51 військового. Загалом від початку пандемії одужали 14 432 військових, на жаль, 39 померли.

В Україні знижується захворюваність на COVID-19: вільні понад 70% ліжок

В Україні продовжує скорочуватися захворюваність на коронавірус. Станом на 23 січня у країні вільно понад 70% лікарняних ліжок для інфікованих COVID-19. Нині заповненість ліжкомісць для хворих на коронавірус становить 28,7%. Найбільше завантажені лікарні Івано-Франківської області – вони заповнені на 40%. Натомість у Києві зайняті 30,4% ліжок. Всього в Україні для пацієнтів з COVID-19 виділено 66 297 ліжкомісць.

До теми На Філіппінах процвітає чорний ринок незаконних вакцин проти коронавірусу

Новини про коронавірус у світі 23 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 98 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 54 мільйони хворих вже одужали, але 2 108 573 пацієнтів померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 823 197;

Індія – 10 639 684;

Бразилія – 8 753 920;

Росія – 3 658 447;

Велика Британія – 3 594 145.

Туреччина вироблятиме російську вакцину "Супутник-V"

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовився про виробництво вакцини "Супутник V" проти коронавірусу в Туреччині. Потенційний обсяг виробництва – мільйони доз "Супутник V" в рік. Окрім цього, обговорюється питання про можливе розширення виробництва в майбутньому.

Другий виробник вакцин скорочує поставки до ЄС

Кількість доступних початкових доз препарату від AstraZeneca та Оксфордського університету буде меншою. ніж очікувалась. До березня фармкомпанія повинна була доставити близько 80 мільйонів доз у 27 країн-членів. Офіційні особи поки що не розповіли, на скільки великим буде дефіцит. Але один з чиновників ЄС повідомив, що у першому кварталі цього року поставки будуть скорочені на 60%.

Алергія на COVID-вакцину від Moderna: скільки важких випадків було у США

Важкі алергічні реакції наслідок вакцинації препаратом від компанії Moderna виникають рідко. З понад 4 мільйонів людей, щеплених у США станом на 10 січня, лише 10 мали важкі алергічні реакції (анафілаксію). Показник на мільйон введених доз становить 2,5. Цікаво, що усі 10 важких алергічних реакцій на вакцину від Moderna були у жінок. Симптоми почалися швидко після введення препарату. Нині пацієнтки вже одужали.

Рівень смертності зріс: у ВООЗ пояснили, що впливає на летальність COVID-19

Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове вважає, що рівень смертності від COVID-19 може зростати не лише через появу нових штамів вірусу. Причиною також може бути перевантаження системи охорони здоров'я. Епідеміологиня закликала робити все можливе, щоб зупинити передачу будь-яких різновидів інфекції.

Джонсон: "Британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим на 30%

Новий "британський" штам коронавірусу, ймовірно, є не тільки заразнішим, а й смертельнішим. Він призводить до 30% більшої кількості смертей, ніж звичайний. Таку заяву зробив голова уряду Великої Британії Борис Джонсон. Втім, це лише попередні дані досліджень.

Створили першу реальну 3D-модель коронавірусу SARS-CoV-2 – з нею можна взаємодіяти

Австрійські та китайські фахівці розробили першу реальну (не відтворену) модель коронавірусу SARS-CoV-2. Вони створили її, відсканувавши заморожені частки вірусу. Тут можна порівняти оригінальне відскановане зображення вірусу та візуалізацію вчених, яка розкриває деталі віріона: