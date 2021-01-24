Новини про коронавірус 23 січня: у світі зросла смертність, небезпека британського штаму

В Україні знижується захворюваність на COVID-19: вільні понад 70% ліжок. Але разом з тим у всьому світі виріс рівень смертності. Другий виробник вакцин скорочує поставки до ЄС. Британський штам коронавірусу може бути смертельнішим на 30%. Туреччина вироблятиме російську вакцину "Супутник-V". Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 січня.
За минулу добу в Україні виявили 4 928 хворих на коронавірус. З них 166 дітей та 261 медпрацівник, повідомляє 24 канал.
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Впродовж 22 січня до лікарень госпіталізували 1 862 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби. За минулу добу померли ще 116 пацієнтів, а одужали – 13 138 людей.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Від початку пандемії в Україні виявили 1 187 897 хворих на коронавірус. 942 107 пацієнтів вже одужали. Але 21 778 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
За минулу добу в Україні провели 40 144 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 22 667, а методом ІФА – 17 477. Станом на ранок 23 січня в Україні провели 6 080 495 тестувань на коронавірус методом ПЛР.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус стабілізувалась. Попри це, урядовець закликав дотримуватись карантину після локдауну.Зверніть увагу! Коли закінчиться локдаун, з 25 січня в Україні діятиме загальнонаціональний карантин. Обмеження будуть майже такими, як раніше у помаранчевій зоні.
Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну
Станом на 23 січня у лавах Збройних силах України на коронавірус хворіє 751 людина. За останню добу COVID-19 підтвердили ще у 51 військового. Загалом від початку пандемії одужали 14 432 військових, на жаль, 39 померли.
В Україні продовжує скорочуватися захворюваність на коронавірус. Станом на 23 січня у країні вільно понад 70% лікарняних ліжок для інфікованих COVID-19. Нині заповненість ліжкомісць для хворих на коронавірус становить 28,7%. Найбільше завантажені лікарні Івано-Франківської області – вони заповнені на 40%. Натомість у Києві зайняті 30,4% ліжок. Всього в Україні для пацієнтів з COVID-19 виділено 66 297 ліжкомісць.
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Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 98 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 54 мільйони хворих вже одужали, але 2 113 259 пацієнтів померли.
Влада Бельгії заборонила громадянам виїжджати на відпочинок за кордон до березня. У країні кажуть, що на такий крок пішли, аби уникнути третьої хвилі коронавірусу.
Однак у відрядження чи у зв'язку з сімейними обставинами бельгійці можуть виїжджати.
Болгарія з 4 лютого послабить карантин. Зокрема, учні зможуть знову відвідувати школу. Однак роботу ресторанів, кафе та барів поки не дозволили. Все тому, що влада остерігається нового "британського" штаму коронавірусу.
Зауважимо, початкові школи та дитсадки у Болгарії відкрили ще з 3 січня.
У мерії Москви заявили, що у мітингах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального брали участь 19 хворих на коронавірус. Влада нібито перевірила це у додатку "Соціальний моніторинг".
Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовився про виробництво вакцини "Супутник V" проти коронавірусу в Туреччині. Потенційний обсяг виробництва – мільйони доз "Супутник V" в рік. Окрім цього, обговорюється питання про можливе розширення виробництва в майбутньому.
Кількість доступних початкових доз препарату від AstraZeneca та Оксфордського університету буде меншою. ніж очікувалась. До березня фармкомпанія повинна була доставити близько 80 мільйонів доз у 27 країн-членів. Офіційні особи поки що не розповіли, на скільки великим буде дефіцит. Але один з чиновників ЄС повідомив, що у першому кварталі цього року поставки будуть скорочені на 60%.
Важкі алергічні реакції наслідок вакцинації препаратом від компанії Moderna виникають рідко. З понад 4 мільйонів людей, щеплених у США станом на 10 січня, лише 10 мали важкі алергічні реакції (анафілаксію). Показник на мільйон введених доз становить 2,5. Цікаво, що усі 10 важких алергічних реакцій на вакцину від Moderna були у жінок. Симптоми почалися швидко після введення препарату. Нині пацієнтки вже одужали.
Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове вважає, що рівень смертності від COVID-19 може зростати не лише через появу нових штамів вірусу. Причиною також може бути перевантаження системи охорони здоров'я. Епідеміологиня закликала робити все можливе, щоб зупинити передачу будь-яких різновидів інфекції.
Новий "британський" штам коронавірусу, ймовірно, є не тільки заразнішим, а й смертельнішим. Він призводить до 30% більшої кількості смертей, ніж звичайний. Таку заяву зробив голова уряду Великої Британії Борис Джонсон. Втім, це лише попередні дані досліджень.
Австрійські та китайські фахівці розробили першу реальну (не відтворену) модель коронавірусу SARS-CoV-2. Вони створили її, відсканувавши заморожені частки вірусу. Тут можна порівняти оригінальне відскановане зображення вірусу та візуалізацію вчених, яка розкриває деталі віріона: