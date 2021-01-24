Новини про коронавірус 23 січня: у світі зросла смертність, небезпека британського штаму

За минулу добу в Україні виявили 4 928 хворих на коронавірус. З них 166 дітей та 261 медпрацівник, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 22 січня: Білл Гейтс вакцинувався, причина важкого перебігу COVID-19

Впродовж 22 січня до лікарень госпіталізували 1 862 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби. За минулу добу померли ще 116 пацієнтів, а одужали – 13 138 людей.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності в Україні

Від початку пандемії в Україні виявили 1 187 897 хворих на коронавірус. 942 107 пацієнтів вже одужали. Але 21 778 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 40 144 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 22 667, а методом ІФА – 17 477. Станом на ранок 23 січня в Україні провели 6 080 495 тестувань на коронавірус методом ПЛР.

Ситуація стабілізувалась, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус стабілізувалась. Попри це, урядовець закликав дотримуватись карантину після локдауну.

Коли закінчиться локдаун, з 25 січня в Україні діятиме загальнонаціональний карантин. Обмеження будуть майже такими, як раніше у помаранчевій зоні.



Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну

Захворюваність у лавах ЗСУ знову зросла: скільки військових захворіли

Станом на 23 січня у лавах Збройних силах України на коронавірус хворіє 751 людина. За останню добу COVID-19 підтвердили ще у 51 військового. Загалом від початку пандемії одужали 14 432 військових, на жаль, 39 померли.

В Україні знижується захворюваність на COVID-19: вільні понад 70% ліжок

В Україні продовжує скорочуватися захворюваність на коронавірус. Станом на 23 січня у країні вільно понад 70% лікарняних ліжок для інфікованих COVID-19. Нині заповненість ліжкомісць для хворих на коронавірус становить 28,7%. Найбільше завантажені лікарні Івано-Франківської області – вони заповнені на 40%. Натомість у Києві зайняті 30,4% ліжок. Всього в Україні для пацієнтів з COVID-19 виділено 66 297 ліжкомісць.

До теми На Філіппінах процвітає чорний ринок незаконних вакцин проти коронавірусу

Новини про коронавірус у світі 23 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 98 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 54 мільйони хворих вже одужали, але 2 113 259 пацієнтів померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 920 512;

Індія – 10 639 684;

Бразилія – 8 753 920;

Росія – 3 658 447;

Велика Британія – 3 594 145.

У Бельгії заборонили відпустки за кордоном

Влада Бельгії заборонила громадянам виїжджати на відпочинок за кордон до березня. У країні кажуть, що на такий крок пішли, аби уникнути третьої хвилі коронавірусу.

Однак у відрядження чи у зв'язку з сімейними обставинами бельгійці можуть виїжджати.

У Болгарії послаблюють карантин

Болгарія з 4 лютого послабить карантин. Зокрема, учні зможуть знову відвідувати школу. Однак роботу ресторанів, кафе та барів поки не дозволили. Все тому, що влада остерігається нового "британського" штаму коронавірусу.

Зауважимо, початкові школи та дитсадки у Болгарії відкрили ще з 3 січня.

На мітингах у Москві могло бути багато інфікованих COVID-19

У мерії Москви заявили, що у мітингах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального брали участь 19 хворих на коронавірус. Влада нібито перевірила це у додатку "Соціальний моніторинг".

Туреччина вироблятиме російську вакцину "Супутник-V"

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) домовився про виробництво вакцини "Супутник V" проти коронавірусу в Туреччині. Потенційний обсяг виробництва – мільйони доз "Супутник V" в рік. Окрім цього, обговорюється питання про можливе розширення виробництва в майбутньому.

Другий виробник вакцин скорочує поставки до ЄС

Кількість доступних початкових доз препарату від AstraZeneca та Оксфордського університету буде меншою. ніж очікувалась. До березня фармкомпанія повинна була доставити близько 80 мільйонів доз у 27 країн-членів. Офіційні особи поки що не розповіли, на скільки великим буде дефіцит. Але один з чиновників ЄС повідомив, що у першому кварталі цього року поставки будуть скорочені на 60%.

Алергія на COVID-вакцину від Moderna: скільки важких випадків було у США

Важкі алергічні реакції наслідок вакцинації препаратом від компанії Moderna виникають рідко. З понад 4 мільйонів людей, щеплених у США станом на 10 січня, лише 10 мали важкі алергічні реакції (анафілаксію). Показник на мільйон введених доз становить 2,5. Цікаво, що усі 10 важких алергічних реакцій на вакцину від Moderna були у жінок. Симптоми почалися швидко після введення препарату. Нині пацієнтки вже одужали.

Рівень смертності зріс: у ВООЗ пояснили, що впливає на летальність COVID-19

Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове вважає, що рівень смертності від COVID-19 може зростати не лише через появу нових штамів вірусу. Причиною також може бути перевантаження системи охорони здоров'я. Епідеміологиня закликала робити все можливе, щоб зупинити передачу будь-яких різновидів інфекції.

Джонсон: "Британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим на 30%

Новий "британський" штам коронавірусу, ймовірно, є не тільки заразнішим, а й смертельнішим. Він призводить до 30% більшої кількості смертей, ніж звичайний. Таку заяву зробив голова уряду Великої Британії Борис Джонсон. Втім, це лише попередні дані досліджень.

Створили першу реальну 3D-модель коронавірусу SARS-CoV-2 – з нею можна взаємодіяти

Австрійські та китайські фахівці розробили першу реальну (не відтворену) модель коронавірусу SARS-CoV-2. Вони створили її, відсканувавши заморожені частки вірусу. Тут можна порівняти оригінальне відскановане зображення вірусу та візуалізацію вчених, яка розкриває деталі віріона: