Новини про коронавірус 23 лютого: COVID-вакцина вже в Україні, на Буковині посилили карантин

Джерело:24 канал
У Чернівецькій області посилили карантин. В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca. ВООЗ виплачуватиме компенсації людям, які отримали побічні ефекти від вакцини проти коронавірусу. Лікарка розповіла, які симптоми викликає ефективна COVID-вакцина. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 23 лютого
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні виявили 4 182 хворих на коронавірус. З них 252 дитини та 219 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 236 людей. Померли від ускладнень коронавірусу 156 пацієнтів. Водночас 4 351 пацієнт одужав.
Днем раніше Новини про коронавірус 22 лютого: скільки вакцин Україна отримає завтра, постковідні симптоми
За весь час пандемії в Україні виявили 1 311 844 хворих на коронавірус. 1 151 777 пацієнтів вже одужали. Натомість померли від ускладнень – 25 309 хворих.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Від початку пандемії в Україні провели 6 738 144 ПЛР-тестувань.
Джерело: фейсбук Сергія Осачука
Рішення про посилення карантину схвалили 22 лютого на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС. Посилені обмеження вступили в дію 23 лютого та триватимуть 2 тижні.
Які обмеження запровадили на Буковині:
Джерело: 24 канал
У вівторок, 23 лютого, Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажили 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва. Україна закупила вакцини від AstraZeneca у компаній Serum Institute of India, яка постачає медикаменти приблизно у 140 країн світу. Відповідний препарат зареєстрували в Україні напередодні, 22 лютого.
Актуально 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні
Джерело: твіттер Володимира Зеленського
Після прибуття вакцин в Україну Володимир Зеленський розповів, що вакцинацію в країні розпочнуть "так швидко, як тільки можна".
Джерело: Міністерство освіти і науки
У Міністерстві освіти і науки оприлюднили рекомендації шкіл щодо роботи під час адаптивного карантину. Документ роз’яснює особливості навчання учнів з 24 лютого. Нові правила можна почитати за посиланням. Також у МОН роз'яснили правила роботи закладів професійної освіти.
Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого почне діяти адаптивний карантин. Країну знову ділитимуть на зони.
Загалом карантинні обмеження триватимуть до 30 квітня.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 111 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 475 005 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я виплачуватиме компенсації громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX, якщо ті отримають серйозні побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 вакцинами, які є у переліку програми. Подати заявку на компенсацію постраждалі зможуть через спеціальний сайт, який запустять до кінця березня цього року. Водночас в організації переконані, що випадки серйозних побічних ефектів будуть рідкісними. Програма діятиме щонайменше до 30 червня 2022 року.
Джерело: BGR
Лікарка Аманда Кон з Національного центру імунізації та респіраторних захворювань США назвала три ознаки того, що введена вакцина проти коронавірусу діє. За її словами, про ефективність препарату говорять біль в місці уколу, втома, а також лихоманка з субфебрильною температурою в межах 37,1-38 градусів за Цельсієм. Таким чином організм формує імунну відповідь на білок, який імітує хворобу.
Поради Як відновити шкіру після коронавірусу та що таке масакне
Джерело: DW
Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав заможні держави поділитися вакцинами із біднішими країнами. Він зауважив, що це насамперед питання людяності. Під час ресконференції з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом Штайнмаєр наголосив, що розповсюдження вакцин по світу стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності".