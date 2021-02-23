Новини про коронавірус 23 лютого: COVID-вакцина вже в Україні, на Буковині посилили карантин

23 лютого 2021 , 15:07
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Джерело:

24 канал

У Чернівецькій області посилили карантин. В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca. ВООЗ виплачуватиме компенсації людям, які отримали побічні ефекти від вакцини проти коронавірусу. Лікарка розповіла, які симптоми викликає ефективна COVID-вакцина. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 23 лютого

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 4 182 хворих на коронавірус. З них 252 дитини та 219 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 236 людей. Померли від ускладнень коронавірусу 156 пацієнтів. Водночас 4 351 пацієнт одужав.

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За весь час пандемії в Україні виявили 1 311 844 хворих на коронавірус. 1 151 777 пацієнтів вже одужали. Натомість померли від ускладнень – 25 309 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 454 випадки;
  • Вінницька область – 243 випадки;
  • Волинська область – 128 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 58 випадків;
  • Житомирська область – 67 випадків;
  • Закарпатська область – 224 випадки;
  • Запорізька область – 159 випадків;
  • Івано-Франківська область – 716 випадків;
  • Київська область – 196 випадків;
  • Кіровоградська область – 19 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 197 випадків;
  • Миколаївська область – 92 випадки;
  • Одеська область – 159 випадків;
  • Полтавська область – 113 випадків;
  • Рівненська область – 107 випадків;
  • Сумська область – 42 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 8 випадків;
  • Хмельницька область – 118 випадків;
  • Черкаська область – 140 випадків;
  • Чернівецька область – 468 випадків;
  • Чернігівська область – 6 випадків.

Ситуація з тестуванням на COVID-19 в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу лабораторії МОЗ здійснили 49 600 тестувань. З них методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, а ще 11 158 – дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Від початку пандемії в Україні провели 6 738 144 ПЛР-тестувань.

На Буковині посилили карантин

Джерело: фейсбук Сергія Осачука

Рішення про посилення карантину схвалили 22 лютого на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС. Посилені обмеження вступили в дію 23 лютого та триватимуть 2 тижні.

Які обмеження запровадили на Буковині:

  • Заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання.
  • Позашкільні гуртки не працюватимуть.
  • Ігрові зони у торгових центрах будуть заборонені.
  • Заклади громадського харчування можуть працювати лише до 20:00.

В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca: фото

Джерело: 24 канал

У вівторок, 23 лютого, Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажили 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва. Україна закупила вакцини від AstraZeneca у компаній Serum Institute of India, яка постачає медикаменти приблизно у 140 країн світу. Відповідний препарат зареєстрували в Україні напередодні, 22 лютого.

Вакцини відвантажують на склад / Фото фейсбук Максима Степанова

Актуально 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

Коли в Україні почнеться вакцинація проти коронавірусу: відповідь Зеленського

Джерело: твіттер Володимира Зеленського

Після прибуття вакцин в Україну Володимир Зеленський розповів, що вакцинацію в країні розпочнуть "так швидко, як тільки можна".

Як будуть працювати школи і профтехи під час карантину з 24 лютого

Джерело: Міністерство освіти і науки

У Міністерстві освіти і науки оприлюднили рекомендації шкіл щодо роботи під час адаптивного карантину. Документ роз’яснює особливості навчання учнів з 24 лютого. Нові правила можна почитати за посиланням. Також у МОН роз'яснили правила роботи закладів професійної освіти.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого почне діяти адаптивний карантин. Країну знову ділитимуть на зони.

Загалом карантинні обмеження триватимуть до 30 квітня.


Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 23 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 111 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 475 005 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

У ВООЗ розповіли, що робитимуть, якщо у людей будуть побічні реакції на COVID-вакцину

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я виплачуватиме компенсації громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX, якщо ті отримають серйозні побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 вакцинами, які є у переліку програми. Подати заявку на компенсацію постраждалі зможуть через спеціальний сайт, який запустять до кінця березня цього року. Водночас в організації переконані, що випадки серйозних побічних ефектів будуть рідкісними. Програма діятиме щонайменше до 30 червня 2022 року.

Лікарка розповіла, які симптоми викликає ефективна вакцина проти коронавірусу

Джерело: BGR

Лікарка Аманда Кон з Національного центру імунізації та респіраторних захворювань США назвала три ознаки того, що введена вакцина проти коронавірусу діє. За її словами, про ефективність препарату говорять біль в місці уколу, втома, а також лихоманка з субфебрильною температурою в межах 37,1-38 градусів за Цельсієм. Таким чином організм формує імунну відповідь на білок, який імітує хворобу.

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Це лакмусовий папірець: Штайнмаєр закликав поділитися вакцинами із біднішими країнами

Джерело: DW

Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав заможні держави поділитися вакцинами із біднішими країнами. Він зауважив, що це насамперед питання людяності. Під час ресконференції з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом Штайнмаєр наголосив, що розповсюдження вакцин по світу стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності".