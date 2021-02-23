Новини про коронавірус 23 лютого: COVID-вакцина вже в Україні, на Буковині посилили карантин

У Чернівецькій області посилили карантин. В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca. ВООЗ виплачуватиме компенсації людям, які отримали побічні ефекти від вакцини проти коронавірусу. Лікарка розповіла, які симптоми викликає ефективна COVID-вакцина. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 23 лютого

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 4 182 хворих на коронавірус. З них 252 дитини та 219 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 236 людей. Померли від ускладнень коронавірусу 156 пацієнтів. Водночас 4 351 пацієнт одужав.

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За весь час пандемії в Україні виявили 1 311 844 хворих на коронавірус. 1 151 777 пацієнтів вже одужали. Натомість померли від ускладнень – 25 309 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 128 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 58 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 224 випадки;

Запорізька область – 159 випадків;

Івано-Франківська область – 716 випадків;

Київська область – 196 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 92 випадки;

Одеська область – 159 випадків;

Полтавська область – 113 випадків;

Рівненська область – 107 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 118 випадків;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 468 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

Ситуація з тестуванням на COVID-19 в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу лабораторії МОЗ здійснили 49 600 тестувань. З них методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, а ще 11 158 – дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Від початку пандемії в Україні провели 6 738 144 ПЛР-тестувань.

На Буковині посилили карантин

Джерело: фейсбук Сергія Осачука

Рішення про посилення карантину схвалили 22 лютого на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС. Посилені обмеження вступили в дію 23 лютого та триватимуть 2 тижні.

Які обмеження запровадили на Буковині:

Заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання.

Позашкільні гуртки не працюватимуть.

Ігрові зони у торгових центрах будуть заборонені.

Заклади громадського харчування можуть працювати лише до 20:00.

В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca: фото

Джерело: 24 канал

У вівторок, 23 лютого, Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажили 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва. Україна закупила вакцини від AstraZeneca у компаній Serum Institute of India, яка постачає медикаменти приблизно у 140 країн світу. Відповідний препарат зареєстрували в Україні напередодні, 22 лютого.

Вакцини відвантажують на склад / Фото фейсбук Максима Степанова