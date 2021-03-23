В Україні погіршилась ситуація із захворюваністю на коронавірус. У МОЗ пояснили високі показники інфікування третьою хвилею пандемії. Показники смертності найвищі з початку епідемії. В даркнеті виявили продаж фальшивих вакцин проти коронавірусу та паспортів вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 березня.

Новини про коронавірус в Україні 23 березня

Рекордні показники смертності

Джерело: фейсбук очільника МОЗ

За минулу добу лабораторії МОЗ підтвердили 11 476 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Серед хворих – 606 дітей та 357 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 333 людини, що стало новим рекордом з початку пандемії.

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Госпіталізації потребували 2 519 людей з COVID-19 чи підозрою на хворобу. Натомість видужали від коронавірусу від учора 8 044 пацієнтів.

Лабораторії провели 88 673 тестувань: методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген – 22 500.

Статистика COVID-19 в регіонах: добовий показник

м. Київ – 1 050 випадків;

Вінницька область – 716 випадків;

Волинська область – 225 випадків;

Дніпропетровська область – 604 випадки;

Донецька область – 270 випадків;

Житомирська область – 186 випадків;

Закарпатська – 428 випадків;

Запорізька область – 340 випадків;

Івано-Франківська область – 351 випадок;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 57 випадків;

Луганська область – 147 випадків;

Львівська область – 995 випадків;

Миколаївська область – 429 випадків;

Одеська область – 1 122 випадки;

Полтавська область – 697 випадків;

Рівненська область – 376 випадків;

Сумська область – 192 випадки;

Тернопільська область – 430 випадків;

Харківська область – 843 випадки;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 376 випадків;

Черкаська область – 277 випадків;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 28 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 565 732 людини. З них станом на 23 березня видужали 1 268 886 пацієнтів. Водночас від ускладнень коронавірусу та наявності супутніх захворювань, на жаль, померли – 30 431 мешканець країни.

Чому збільшилась захворюваність

Очільник МОЗ України Максим Степанов під час брифінгу 23 березня визнав, що ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується та пов'язав це з тим, що світ увійшов у третю хвилю поширення вірусу та циркуляцією на території країни британського штаму коронавірусу.

Максим Степанов “Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні у нас встановлений антирекорд щодо кількості померлих: вперше в країні цифра перетнула позначку в 300 громадян, які пішли з життя через COVID за одну добу”.

Важливо! Збільшилася кількість госпіталізованих: станом на ранок понеділка у лікарнях було 36 600 із COVID або підозрою на нього.

Британський штам втричі заразніший і розповсюджений в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що інкубаційний період COVID-19 зменшився до 1-3 днів, а по всій території України вже розповсюдився британський штам коронавірусу.

Крім того, хвороба при інфікуванні британським штамом коронавірусу розвивається дуже швидко, адже мутація уражає не лише легені, а й слизові оболонки, нирки, печінку та центральну нервову систему.

Скільки українців отримали щеплення проти COVID-19

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 10 904 людини.Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 121 929 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за добу

Вінницька область – 490 щеплень;

Волинська область – 200 щеплень;

Дніпропетровська область – 960 щеплень;

Донецька область – 150 щеплень;

Житомирська область – 590 щеплень;

Закарпатська область – 500 щеплень;

Запорізька область – 310 щеплень;

Івано-Франківська область – 454 щеплення;

Київська область – 310 щеплень;

Кіровоградська область – 300 щеплень;

Луганська область – 150 щеплень;

Львівська область – 880 щеплень;

м. Київ – 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 250 щеплень;

Одеська область – 320 щеплень;

Полтавська область – 620 щеплень;

Рівненська область – 400 щеплень;

Сумська область – 450 щеплень;

Тернопільська область – 510 щеплень;

Харківська область – 310 щеплень;

Херсонська область – 510 щеплень;

Хмельницька область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 110 щеплень;

Чернігівська область – 100 щеплень;

Черкаська область – 840 щеплень.

️Станом на 22 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 людей.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Кабмін скасував самоізоляцію у випадку приїзду з-за кордону на вакцинацію

Українцям, що повертаються на батьківщину з-за кордону задля вакцинації проти COVID-19, більше не доведеться відбувати самоізоляцію. Проте задля цього потрібно мати запрошенням на щеплення.

Відповідну постанову уряд схвалив на позачерговому засіданні уряду 22 березня. Запрошення на імунізацію повинне мати спеціальний ідентифікатор.

Зазначимо, що також Кабмін зробив жорсткішими правила в'їзду в Україну. Тепер при собі потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Його слід зробити не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду. Для тих, хто приїхав без тесту, передбачена самоізоляція.

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Новини про коронавірус у світі 23 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 123 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 70 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 723 924 інфікованих померли від ускладнень, спричинених недугою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Джерело DW

У Німеччині ухвалили рішення продовжити жорсткий карантин до 18 квітня. Таким чином, під час локдауну німцям доведеться святкувати і Великдень. Саме на свята обмеження вирішили посилити додатково.

У цей час у Німеччині навіть не працюватимуть магазини. Це зробили для того, аби фактично люди не виходили з дому. Масові заходи та навіть скупчення людей – під суворою забороною. Богослужіння проходитимуть онлайн. Виняток зробили лише для центрів вакцинації, вони працюватимуть увесь час.

В США засумнівалися в оголошеній ефективності вакцини від AstraZeneca

Джерело NIH

Незалежний комітет з моніторингу даних клінічних досліджень (DSMB) в США засумнівався у результатах випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Вони показали ефективність на рівні 79%.

У заяві Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань йдеться, що компанія AstraZeneca могла використовувати застарілі дані у звіті про випробування.

Напередодні клінічні випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca в США продемонстрували ефективність і безпеку препарату, в тому числі відсутність підвищеного ризику утворення тромбів.

Зверніть увагу! AstraZeneca намагається отримати дозвіл на екстрене використання своєї вакцини в США, попри те, що населення країни повністю забезпечене потрібною кількістю доз препаратів від Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

У даркнеті продають фальшиві COVID-паспорти та вакцини проти коронавірусу

Джерело: BBC

Кіберексперти виявили продаж у даркнеті вакцин проти COVID-19, негативні результати тестів на коронавірус та паспорти вакцинації.

Так, ціни варіюються від 500 до 750 доларів США на дози вакцин компаній AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson & Johnson. Цікаво те, що російську вакцину "Супутник V" в даркнеті оцінили дорожче за AstraZeneca та Johnson&Johnson.