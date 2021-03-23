Новини про коронавірус 23 березня: рекорд смертності в Україні, продаж ковід-паспортів у даркнет

Джерело:24 канал
В Україні погіршилась ситуація із захворюваністю на коронавірус. У МОЗ пояснили високі показники інфікування третьою хвилею пандемії. Показники смертності найвищі з початку епідемії. В даркнеті виявили продаж фальшивих вакцин проти коронавірусу та паспортів вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 березня.
Джерело: фейсбук очільника МОЗ
За минулу добу лабораторії МОЗ підтвердили 11 476 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Серед хворих – 606 дітей та 357 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 333 людини, що стало новим рекордом з початку пандемії.
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Госпіталізації потребували 2 519 людей з COVID-19 чи підозрою на хворобу. Натомість видужали від коронавірусу від учора 8 044 пацієнтів.Лабораторії провели 88 673 тестувань: методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген – 22 500.
Очільник МОЗ України Максим Степанов під час брифінгу 23 березня визнав, що ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується та пов'язав це з тим, що світ увійшов у третю хвилю поширення вірусу та циркуляцією на території країни британського штаму коронавірусу.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що інкубаційний період COVID-19 зменшився до 1-3 днів, а по всій території України вже розповсюдився британський штам коронавірусу.
Крім того, хвороба при інфікуванні британським штамом коронавірусу розвивається дуже швидко, адже мутація уражає не лише легені, а й слизові оболонки, нирки, печінку та центральну нервову систему.
За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 10 904 людини.Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 121 929 людей.
️Станом на 22 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 людей.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Українцям, що повертаються на батьківщину з-за кордону задля вакцинації проти COVID-19, більше не доведеться відбувати самоізоляцію. Проте задля цього потрібно мати запрошенням на щеплення.
Відповідну постанову уряд схвалив на позачерговому засіданні уряду 22 березня. Запрошення на імунізацію повинне мати спеціальний ідентифікатор.
Зазначимо, що також Кабмін зробив жорсткішими правила в'їзду в Україну. Тепер при собі потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Його слід зробити не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду. Для тих, хто приїхав без тесту, передбачена самоізоляція.
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Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 123 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 70 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 723 924 інфікованих померли від ускладнень, спричинених недугою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело DW
У Німеччині ухвалили рішення продовжити жорсткий карантин до 18 квітня. Таким чином, під час локдауну німцям доведеться святкувати і Великдень. Саме на свята обмеження вирішили посилити додатково.
У цей час у Німеччині навіть не працюватимуть магазини. Це зробили для того, аби фактично люди не виходили з дому. Масові заходи та навіть скупчення людей – під суворою забороною. Богослужіння проходитимуть онлайн. Виняток зробили лише для центрів вакцинації, вони працюватимуть увесь час.
Джерело NIH
Незалежний комітет з моніторингу даних клінічних досліджень (DSMB) в США засумнівався у результатах випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Вони показали ефективність на рівні 79%.
У заяві Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань йдеться, що компанія AstraZeneca могла використовувати застарілі дані у звіті про випробування.
Напередодні клінічні випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca в США продемонстрували ефективність і безпеку препарату, в тому числі відсутність підвищеного ризику утворення тромбів.Зверніть увагу! AstraZeneca намагається отримати дозвіл на екстрене використання своєї вакцини в США, попри те, що населення країни повністю забезпечене потрібною кількістю доз препаратів від Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.
Джерело: BBC
Кіберексперти виявили продаж у даркнеті вакцин проти COVID-19, негативні результати тестів на коронавірус та паспорти вакцинації.
Так, ціни варіюються від 500 до 750 доларів США на дози вакцин компаній AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson & Johnson. Цікаво те, що російську вакцину "Супутник V" в даркнеті оцінили дорожче за AstraZeneca та Johnson&Johnson.