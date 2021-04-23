Новини про коронавірус 23 квітня: ген, який приховує вірус, в Україні 2 мільйони інфікованих

В Україні офіційно захворіли на коронавірус понад 2 мільйони людей від початку епідемії. Добові показники захворюваності досі високі – понад 14 тисяч інфікованих. Високою залишається й смертність серед COVID-пацієнтів. Дослідники знайшли ген, який фактично приховує коронавірус в організмі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.

Новини про коронавірус в Україні

Кількість хворих на COVID-19 перевищила 2 мільйони

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 23 квітня в Україні зареєстровано 2 004 630 хворих на коронавірус. За минулу добу в країні виявили 14 277 нових інфікованих, з них 591 дитина та 277 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 22 квітня: вакцинація співробітників компаній в Україні, рекорд в Індії

До лікарень госпіталізували 3 728 хворих. Внаслідок ускладнень хвороби померли ще 434 людини. Водночас видужали від коронавірусу від учора 18 964 пацієнтів.

Впродовж минулої доби в Україні здійснили 95 740 тестувань на COVID-19, з них:

методом ПЛР – 41 305,

методом ІФА – 18 360,

досліджень експрес-тестами на антиген – 36 075.

За весь час пандемії в країні провели 9 130 606 тестувань методом ПЛР.

Станом на сьогодні подолали коронавірусну хворобу 1 552 267 українців. Втім, померли від ускладнень, на жаль, 41 700 пацієнтів.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу проти коронавірусу в Україні вакцинували 16 169 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 508 046 громадян. 508 044 з них отримали 1 дозу. А ось закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, 5 українців (2 з них отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах

Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;

Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;

Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;

Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;

Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;

Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;

Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;

Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;

Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;

Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;

Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;

Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;

Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;

Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;

Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;

Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;

Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;

Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;

Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;

Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;

Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.

Станом на 22 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 485 700 громадян.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca: хто її отримає

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

В Україну поставили нову партію вакцини AstraZeneca у розмірі 367 тисяч доз. Літак з вакциною прибув в аеропорт "Жуляни" в Києві близько 8:45.

Це партія AstraZeneca південнокорейського виробництва під назвою AstraZeneca-SKBio. Україна отримала її безкоштовно в рамках механізму COVAX від ЮНІСЕФ та ВООЗ.

Що треба знати про вакцину AstaZeneca В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла до коронавірусного збудника у випадку інфікування. Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали 76% ефективності проти симптоматичних випадків та 100% ефективність проти важких випадків хвороби.

Джерело: В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти.Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла до коронавірусного збудника у випадку інфікування. Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали 76% ефективності проти симптоматичних випадків та 100% ефективність проти важких випадків хвороби.Джерело: Serum Institute of India

Ляшко передав "привіт" областям, які порушили алгоритм вакцинації

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу передав публічний "привіт" керівникам департаментів охорони здоров'я Харківської, Одеської та Запорізької областей.

23 квітня в Україні прибула друга партія вакцини AstraZeneca в рамках механізму COVAX. А Харківська, Одеська та Запорізька область досі не використали препарати з першої партії.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Карантин в Україні можуть продовжити і після 30 червня

Кінець карантину скоріш за все не настане 30 червня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Четвертої хвилі COVID-19 може не бути, – лікар-імунолог назвав умови

Наразі в Україні триває адаптивний карантин. 21 квітня його продовжили, оскільки термін попередніх обмежень закінчувався 30 квітня.

У комітеті парламенту з охорони здоров'я очікують на осінь 2021 року четверту хвилю коронавірусу. Прогнозують, що вона буде складнішою. Втім, імунологи дещо іншої думки.

Лікар-імунолог Борис Донський припустив, що ситуація таки може покращитися. Фахівець пояснив – це станеться за умови, якщо щепити достатньо людей.

МОЗ оголосило рекомендації для церков та вірян на Великдень

В Україні не вводитимуть додаткових карантинних обмежень на великодні та травневі свята. Проте МОЗ таки оприлюднило список рекомендацій, яких слід дотримуватись під час святкувань. Більшість із них стосуються церков.

Головні застереження стосуються відвідин храмів, особливо обережними радять бути літнім людям та тим, у кого є хронічні захворювання.

Що МОЗ рекомендує церквам:

Закликати вірян слухати богослужіння в режимі "онлайн".

Зменшити тривалість благословіння у храмах.

Встановити обмеження на кількість людей в храмах та дотримуватись дистанції у 1,5 метра на вулиці.

Рекомендувати відвідувати обряд посвячення їжі лише 1 людині з родини.

Двері до храмів мають зафіксувати, аби вони були постійно відчинені.

Новини про коронавірус у світі 22 квітня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували близько 145 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 83 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 072 084 хворих померли.

Природа ніколи не прощає, – Папа Римський про пандемію

Джерело: Vatican News

Папа Римський сказав, що пандемія COVID-19 вчить нас взаємопов'язаності і спільному використанню планети. Понтифік зауважив, що глобальні катастрофи та пандемія показали, що в нас немає часу чекати.

Понтифік зауважив, що природа потребує нашого захисту. Про це Папа Римський сказав у відеозверненні з нагоди 51 Всесвітнього дня Землі.

16 визначних пам'яток, які стали місцями вакцинації

Джерело: Insider

По всьому світу визначні пам'ятки трансформують у центри вакцинації проти COVID-19, щоб допомогти урядам якнайшвидше охопити більшу кількість людей.

Ратуша Стокгольма у Швеції

Зазвичай тут проводяться бенкети Нобелівської премії, але зараз тут проводиться вакцинація.



Ратуша Стокгольма / Фото: Getty Images

Більше фото Вестмінстерське абатство та Каннський палац: 16 визначних пам'яток, які стали місцями вакцинації

Дослідження про коронавірус

Знайшли молекулу, яка допомагає коронавірусу ховатися від антитіл

Джерело: Science Advances

Дослідники виявили, що одна природна молекула може ефективно блокувати зв'язування людських антитіл з SARS-CoV-2. Це відкриття пояснює, чому деякі пацієнти можуть серйозно захворіти на COVID-19 повторно, попри високий рівень антитіл проти коронавірусу.

Мова йде про білівердин, який є в організмі кожної людини. Спайковий білок SARS-CoV-2 міцно зв'язується з білівердином – молекулою, яка надає цим білкам незвичайний зелений колір. І цей процес допомагає білку уникати антитіл.

У чому небезпека громадських туалетів під час пандемії та як зменшити ризики

Джерело: AIP

Американські вчені рекомендують під час пандемії залишати громадський туалет якомога швидше після використання. Заходити туди без маски категорично не рекомендується.

Коронавірус поширюється переважно через респіраторні краплі, які утворюються при чханні, кашлі, розмові або диханні. Однак вчені припустили, що можуть бути й альтернативні шляхи передачі патогену, в тому числі – через змив унітазу.

Вчені провели серію тестів, в ході яких проаналізували поширення аерозольних крапель, що утворюються при змиванні води в унітазі та виявили, що висока прохідність, закритий простір в кабінках разом з неякісною вентиляцією можуть створювати в громадських туалетах справжні розсадники інфекції.