Новини про коронавірус в Україні 23 травня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ України

З минулу добу в Україні виявили 2 533 хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Днем раніше Новини про коронавірус 22 травня: прохання Індії, комбінування вакцин в Іспанії

Впродовж минулої доби в Україні померли 89 пацієнтів з COVID-19, до лікарень госпіталізували 1 701 людину, ще 8 937 хворих – одужали.

Різкий спад захворюваності може пояснюватися зниженням темпів тестування. Від учора в країні провели 285 тестів методом ПЛР, 3 730 досліджень методом ІФА і 14 491 експрес-тест на антиген.

Від початку пандемії в Україні Виявили – 2 182 521 хворого;

Одужали – 1 950 562 людини;

Померли – 49 368 пацієнтів;

Проведено ПЛР-тестувань – 10 013733.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 433;

Вінницька область – 117;

Волинська область – 196;

Дніпропетровська область – 489;

Донецька область – 291;

Житомирська область – 164;

Закарпатська область – 96;

Запорізька область – 311;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 295;

Кіровоградська область – 80;

Луганська область – 123;

Львівська область – 283;

Миколаївська область – 172;

Одеська область – 146;

Полтавська область – 137;

Рівненська область – 217;

Сумська область – 129;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 429;

Херсонська область – 240;

Хмельницька область – 152;

Черкаська область – 181;

Чернівецька область – 86;

Чернігівська область – 131.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

У 5 областях України за добу не зробили жодного COVID-щеплення

Джерело: Коронавірус_інфо

Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 3 503 українці. 1 022 з них отримали першу дозу вакцини.

Натомість 2 481 людина отримала завершальну, другу дозу препарату. Щеплення виконувалось 89 мобільними бригадами й 144 пунктами щеплення.

У 5 областях України не провели жодного щеплення. Але варто зауважити, що це дані лише по першій ін'єкції. Адже впродовж суботи удвічі більше вакцин було використано для введення другої дози.

Вакцинація першою дозою в регіонах за минулу добу:

Київ – 234

Вінницька область – 0

Волинська область – 10

Дніпропетровська область – 0

Донецька область – 40

Житомирська область – 61

Закарпатська область – 19

Запорізька область – 0

Івано-Франківська область – 0

Київська область – 107

Кіровоградська область – 30

Луганська область – 20

Львівська область – 42

Миколаївська область – 49

Одеська область – 190

Полтавська область – 14

Рівненська область – 11

Сумська область – 18

Тернопільська область – 54

Харківська область – 43

Херсонська область – 1

Хмельницька область – 19

Черкаська область – 0

Чернівецька область – 59

Чернігівська область – 1

Загальні темпи вакцинації в країні

Натомість від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 033 людини. З них 1 дозу отримала 978 031 людина. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози 74 783 громадяни. Загалом в країні використано 1 052 814 доз вакцин.