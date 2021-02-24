24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення вакциною CoviShield зробили медику Горенко Євгену Васильовичу. Також у нашій країні почав діяти адаптивний карантин. У Німеччині заявили про початок третьої хвилі інфікування COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 24 лютого

В Україні зробили перше щеплення проти COVID-19

Джерело: 24 канал

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Перші 500 тисяч доз вакцини прибули в Україну вчора, до кінця сьогоднішнього дня їх повинні отримати усі області. Згідно з опитуваннями МОЗ, на добровільну вакцинацію зголосилося 30% українських медиків. Загалом до першої хвилі вакцинації потрапляє майже 13 тисяч людей.

Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.

Знайомтеся, це – Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаманітолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні,

– написав Олександр Скічко у фейсбуці.

Також очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що станом на 13:00 24 лютого в Україні вакцину отримало вже 10 людей.

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 24 лютого в Україні зафіксували 1 317 694 випадки зараження коронавірусом. Серед 5 850 нових пацієнтів – 316 дітей та 271 медпрацівник. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу до лікарень госпіталізували 3 049 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби.

За цей самий період в Україні померли ще 152 пацієнти з COVID-19, тож загальна кількість померлих від хвороби в країні зросла до 25 461.

Натомість одужали від початку пандемії 1 155 422 хворих. За минулу добу виписали 3 645 пацієнтів.

Ситуація з тестуванням

Впродовж 23 лютого в Україні провели 79 538 тестів на коронавірус. З них:

методом ПЛР – 34 351,

методом ІФА – 15 548,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.

Загалом станом на 24 лютого в країні здійснили 6 772 495 ПЛР-тестувань.

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 547 випадків;

Вінницька область – 601 випадок;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 227 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 389 випадків;

Запорізька область – 156 випадків;

Івано-Франківська область – 600 випадків;

Київська область – 275 випадків;

Кіровоградська область – 58 випадків;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 287 випадків;

Миколаївська область – 204 випадки;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 136 випадків;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 361 випадок;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 74 випадки;

Чернівецька область – 524 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Адаптивний карантин в Україні

Від нині, 24 лютого, в Україні почав діяти адаптивний карантин. Країна знову ділиться на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. Карантин триватиме щонайменше до 30 квітня.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Україна візьме участь в дослідженнях індійської вакцини проти COVID-19

Джерело: 24 канал

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив про те, що Україна готова до випробувань нової вакцини проти коронавірусу у вигляді спрею. Цей препарат виробляють в Індії. Під час брифінгу 24 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україна погодилась взяти участь в дослідженнях індійської вакцини проти коронавірусу.

Що відомо про нову вакцину проти коронавірусу з Індії

Цей новий продукт. Нині індійська компанія лише розпочинає перший етап випробувань.

Степанов розповів, що другу та третю фазу випробувань можуть провести в Україні.

Дослідження вакцини планують закінчити у вересні або жовтні 2021 року.

Новини про коронавірус у світі 24 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 112 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 486 110 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

В Росії від коронавірусу померло майже 85 тисяч людей

Джерело: стопкоронавирус.рф

Станом на 24 лютого у Росії зареєстрували 4 200 902 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 11 749 випадків інфікувань.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1417, Петербурзі (+909), Підмосков'ї (+695), а також у Нижньогородській області (+397). За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 383 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 84 430.

За цей період одужало 12 218 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 751 562 громадяни. За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 109,8 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 364 910 громадян.

Коли може закінчитись пандемія COVID-19

Джерело: DR

Директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге припустив, що пандемія коронавірусу може закінчитися до початку 2022 року. В ефірі данського каналу Ганс Клюге заявив, що "найгірший сценарій" поширення коронавірусу вже минув. Водночас він зауважив, що SARS-CoV-2 продовжить курсувати світом. Але необхідність в усіх карантинних обмеженнях, ймовірно, зникне.

В Німеччині розпочалася третя хвиля коронавірусу

Джерело: DW

Німеччина вже зіткнулася з третьою хвилею пандемії. Влада побоюється, що наявні вакцини можуть бути неефективними проти нових штамів, які зараз циркулюють в країні.

При цьому там зазначили, що в разі, якщо в Німеччині почала поширюватися "південноафриканська" мутація коронавірусу, є небезпека того, що наявні вакцини виявляться недостатньо ефективними. У зв'язку з цим канцлерка Ангела Меркель закликала утриматися від значних послаблень локдауну.

Дослідження про коронавірус

Що втричі знижує ризик зараження коронавірусом

Джерело: medRxiv

Вчені з Індії заявили, що у людей, які носять окуляри, втричі нижча ймовірність зараження коронавірусом. Так, один зі способів проникнення вірусу в організм – брудні руки. А саме доторкання ними до очей, носа або рота після контакту зі збудником вірусу. Відтак окуляри можуть врятувати від інфікування.

Крім того, дослідники виявили, що учасники торкалися свого обличчя в середньому до 23 разів на годину, а очей приблизно тричі на годину. Натомість люди, які носять окуляри, менше труть очі. Тож автоматично мають нижчий ризик зараження COVID-19. Також знижується ризик потрапляння вірусу в очі повітряно-крапельним шляхом.

Новий штам COVID-19 стійкий до антитіл та в 11 разів смертельніший

Джерело: Science

Починаючи з вересня 2020 року вчені зі США вивчали нові штами коронавірусу SARS-CoV-2. І хоч висновки дослідження ще не пройшли рецензування експертами, вони свідчать, що каліфорнійський штам коронавірусу чи не небезпечніший з усіх.

Новий штам коронавірусу, який вперше виявили в Каліфорнії, ймовірно, найлегше передається. Також він підвищує ризик госпіталізації пацієнтів у відділення інтенсивної терапії і смерті. З вересня 2020 року по січень 2021 року частота виявлення цього штаму зросла з 0% до більш ніж 50%.

У порівнянні з пацієнтами, інфікованими іншими штами коронавірусу, ймовірність госпіталізації у відділення інтенсивної терапії з каліфорнійським штамом була у 4,8 раза вищою. Окрім цього, пацієнти з каліфорнійським штатом мали в 11 разів більше шансів померти.