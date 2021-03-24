Новини про коронавірус 24 березня: рекордна смертність в Україні, глухота після "ковіду"
В Україні за минулу добу, 24 березня, зафіксували рекордну смертність і госпіталізацію. Вчені дослідили, що коронавірус може викликати проблеми зі слухом. В Індії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 березня.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні 24 березня
Статистика захворюваності
Джерело: фейсбук очільника МОЗ
Станом на 24 березня в Україні зареєстрували 1 579 906 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили 14 174 нових хворих. З них 750 дітей та 434 медпрацівники.
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До лікарень госпіталізували 5 438 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. Це вперше від початку пандемії в Україні госпіталізували таку кількість людей впродовж одного дня.
Високою залишається й смертність – другий день підряд рекордний показник. Так, за минулу добу від недуги померло 342 українця.
Натомість 7 386 пацієнтів виписали внаслідок покращення стану або одужання.
Добовий приріст захворюваності в Києві та областях
- Київ – 1 300 випадків;
- Вінницька область – 616 випадків;
- Волинська область – 275 випадків;
- Дніпропетровська область – 785 випадків;
- Донецька область – 635 випадків;
- Житомирська область – 453 випадки;
- Закарпатська – 637 випадків;
- Запорізька область – 603 випадки;
- Івано-Франківська область – 351 випадок;
- Київська область – 813 випадків;
- Кіровоградська область – 113 випадків;
- Луганська область – 152 випадки;
- Львівська область – 939 випадків;
- Миколаївська область – 380 випадків;
- Одеська область – 1 177 випадків;
- Полтавська область – 450 випадків;
- Рівненська область – 540 випадків;
- Сумська область – 494 випадки;
- Тернопільська область – 522 випадки;
- Харківська область – 809 випадків;
- Херсонська область – 128 випадків;
- Хмельницька область – 994 випадки;
- Черкаська область – 426 випадків;
- Чернівецька область – 484 випадки;
- Чернігівська область – 98 випадків.
*Відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.
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Новини про коронавірус у світі 24 березня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 124 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 70 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 734 856 інфікованих померли від ускладнень, спричинених недугою.
У Литві виявили південноафриканський штам COVID-19
Джерело: Delfi
У Литві зафіксували 2 випадки зараження небезпечним південноафриканським штамом COVID-19. Через це з 24 березня в країні очікують посилення карантинних заходів.
Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте наголосила, що епідемситуація у державі погіршилася, але не уточнила про які нові обмеження йдеться.
В Бельгії виявили новий штам COVID-19
Джерело: Le Fiagro
Співробітники Льєзького університету (Бельгія) виявили у країні поширення нового штаму коронавірусу. Нині новий варіант складає близько 4% інфекцій в країні.
Штам B.1.214 вперше виявили в січні 2021 року. Його поширеність збільшується в регіонах Брюсселю, Фламандського Брабанту і Ено. Було вивчено всього 100 випадків. Тому поки що рано говорити, чи цей штам є заразнішим або небезпечнішим за інші варіанти.
Євросоюз посилює правила експорту вакцин проти COVID-19
Джерело: Bloomberg
Європейський союз 24 березня посилить правила експорту вакцини проти коронавірусу. Зміни не торкнуться поставок у межах міжнародного механізму COVAX.
Нові правила мають спростити зупинку експорту, якщо виробники вакцини не виконали свої європейські зобов'язання. Цей крок може торкнутися компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson, які оголосили про затримки поставок. Водночас Pfizer Inc. і Moderna Inc. виконали свої зобов'язання в Європі. Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що ЄС не має наміру повністю обмежувати експорт вакцин від коронавірусу, виробництво яких організовано на території блоку.
Коронавірус робить людей глухими
Джерело: International Journal of Audiology
У перші місяці пандемії з різних країн почали надходити тривожні повідомлення про проблеми зі слухом. Найбільший систематичний огляд досліджень підтвердив: коронавірус дійсно може викликати такі наслідки. Протягом року вчені Манчестерського центру аудіології та глухоти збирали дані з усього світу про випадки порушення слуху серед пацієнтів, які перенесли коронавірус. Аналіз показав, що від 7% до 15% дорослих пацієнтів повідомляють про проблеми зі слухом.
Найчастіше люди, які перехворіли скаржаться на тинітус – шум або дзвін у вухах, який нерідко супроводжується запамороченням. Цей симптом найчастіше свідчить про пошкодження слухової системи. Нерідко тинітус виникає через сильний стрес і безсоння.
У деяких людей імунітет до COVID-19 може тривати десятиліттями
Джерело: The Lancet Microbe
Вчені підтвердили, що антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 у кожного слабшають з різною швидкістю. Але цікаво, що в одних вони можуть триматися всього кілька днів, а в інших – впродовж десятиліть.
Окрім цього, люди з низьким рівнем нейтралізуючих антитіл можуть бути захищені від COVID-19, якщо у них є стійкий Т-клітинний імунітет. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Duke-NUS, Національного центру інфекційних захворювань (NCID) і Агентства з науки, технологій та досліджень (A * STAR) Infectious Diseases Labs.
Pfizer розпочала випробовувати таблетки проти коронавірусу на людях
Джерело: Pfizer
Фармацевтична компанія Pfizer заявила, що почала досліджувати пероральний противірусний препарат для лікування COVID-19. Він може стати першими у світі ефективними ліками у вигляді пігулок проти вірусу.
У разі успішного випробування препарат можна буде застосовувати на ранніх стадіях захворювання, щоб запобігти ускладненням хвороби.
В Індії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією
Джерело: ВВС
Нині в Індії сплеск захворюваності на коронавірус. У зразках, зібраних у 18 штатах країни, зафіксували нову подвійну варіацію коронавірусу.
Вчені проаналізували понад 10 тисяч зразків. Окрім нового подвійного штаму, в країні зафіксували 736 випадків зараження "британським" штамом, 34 – "південноафриканським" і 1 – "бразильським". Уряд заявив, що аналіз зразків, зібраних в західному штаті Індії Махараштра, показує "збільшення частки зразків з мутаціями E484Q і L452R" в порівнянні з груднем минулого року.
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