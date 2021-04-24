Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

В Україні за минулу добу зареєстрували 12 711 випадків інфікування SARS-CoV-2, серед хворих 532 дитини та 230 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 392 пацієнти.

Госпіталізували до лікарень 3 508 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом чи підозрою на захворювання. Водночас видужали 13 687 людей – більше, ніж інфікувались.

Днем раніше Новини про коронавірус 23 квітня: ген, який приховує вірус, в Україні 2 мільйони інфікованих

Лабораторії здійснили 92 136 тестувань за добу:

зокрема методом ПЛР – 40 734,

методом ІФА – 17 731,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 017 341 випадок інфікування коронавірусом. Станом на 24 квітня одужали – 1 565 954 хворих. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 42 092 пацієнтів. Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 14 339 людей.

Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 522 385 людей, з них отримали 1 дозу – 522 383 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей, зокрема, 2 з них отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводили 285 мобільних бригад з імунізації та 431 пункт щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.

Статистика інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;

Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;

Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;

Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;

Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;

Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;

Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;

Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;

Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;

Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;

Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;

Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;

Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;

Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;

Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;

Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;

Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;

Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;

Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;

Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;

Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;

Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;

Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;

Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

На Рівненщині значно посилять карантин на Великодні свята

Джерело: фейсбук Віталія Коваля

У Рівненській області вирішили посилити карантинні обмеження на період Великодніх свят. Влада планує максимально обмежити відвідування церков і кладовищ у регіоні.

Важливо! Карантинні заходи запровадять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня.

Які заборони будуть діяти в області:

Заборонити проведення масових релігійних заходів за участю: всередині храмів не більше 1 особи на 4 квадратних метра. На вулиці – дистанція не менше 1,5 метра.

за участю: всередині храмів не більше 1 особи на 4 квадратних метра. На вулиці – дистанція не менше 1,5 метра. Максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів.

під час проведення поминальних днів. Передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію.

на прилеглу до храмів територію. Збільшити кількість одиниць громадського транспорту, аби уникнути скупчення людей.

Одеська область вийшла з червоної зони

Джерело: телеграм Олег Немчінов

Через зменшення кількості захворювань на COVID-19 Одещина з 25 квітня переходить у зону з жовтим рівнем епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли 24 квітня на позачерговому засіданні державної комісії з ТЕБ та НС.

Відтепер за правилами жовтої зони у регіоні можуть діяти послаблення. Зокрема можуть відкрити заклади громадського харчування до 24 години, освітні заклади групам з більш ніж 20 осіб, можуть проводити спортивні та масові заходи при 50% заповненості залів.

Зверніть увагу! Карантин в Україні продовжили до 30 червня. Це адаптивний карантин – області залежно від епідеміологічної ситуації розподіляють в одну із зон: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

За яких умов продовжать карантин в України

Карантин можуть ще раз продовжити і після 30 червня. За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, продовження карантину буде, якщо ситуація з коронавірусом залишатиметься складною.

Водночас чиновник наголосив, що все залежить від самих українців. Він також анонсував вихід із червоної карантинної зони приблизно 6 регіонів, зокрема Києва та Київщини. Водночас посадовець закликав українців дотримуватися карантинних рекомендацій і норм.



Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Цікаво Викрали вакцини, а ноутбук залишили: в Індії грабіжники повернули препарати й вибачились

Новини про коронавірус в світі 24 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 145 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 83 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 087 262 хворих померли.

Найбільша кількість хворих від початку пандемії зареєстрували у США – майже 32 мільйони інфікованих, з яких померли від ускладнень, на жаль, понад 571 тисяча хворих. Складна ситуація також в Бразилії – понад 14 мільйонів хворих та в Індії – майже 17 тисяч випадків інфікування SARS-CoV-2.

В Індії третій день поспіль рекордна захворюваність: хворі помирають через брак кисню

Джерело: NDTV

Ситуація з коронавірусом в Індії залишається катастрофічною. В країні третій день поспіль реєструють найвищу захворюваність в світі. За останню добу коронавірус діагностували у 346 786 жителів Індії.

Від ускладнень хвороби померло 2 624 пацієнти, що також стало рекордним показником. Через велику кількість нових пацієнтів лікарні Індії зіткнулися з нестачею кисню, ліжок і ліків.

Уряд Індії залучив військові літаки і поїзди, щоб доставляти кисень з віддалених куточків країни в столицю Делі.

У США скасували обмеження на застосування вакцини Johnson & Johnson

Джерело: The New York Times

У США зняли обмеження на використання вакцини Johnson & Johnson. Так вирішило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. Тепер кожен окремий штат буде ухвалювати рішення про відновлення використання вакцини самостійно. Цей процес може зайняти кілька днів.

Детально Чому відкликали Johnson & Johnson в ЄС та США: все, що відомо про вакцину

Дослідження коронавірусу

Нова загроза: виявили стійкий до антитіл штам коронавірусу

Джерело: MedicalXpress

Вчені з Техаського університету A&M виявили новий штам коронавірусу "BV-1", який невразливий для деяких нейтралізуючих антитіл.

Попри те, що такий варіант COVID-19 виявили наразі тільки в однієї людини з легкими симптомами, вчені повідомили, що вірус містить генетичні маркери, які сприяють швидкому поширенню та важким наслідкам для організму.