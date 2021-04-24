Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

В Україні за минулу добу зареєстрували 12 711 випадків інфікування SARS-CoV-2, серед хворих 532 дитини та 230 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 392 пацієнти.

Госпіталізували до лікарень 3 508 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом чи підозрою на захворювання. Водночас видужали 13 687 людей – більше, ніж інфікувались.

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Лабораторії здійснили 92 136 тестувань за добу:

  • зокрема методом ПЛР – 40 734,
  • методом ІФА – 17 731,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671.

Темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 522 385 людей, з них отримали 1 дозу – 522 383 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей, зокрема, 2 з них отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводили 285 мобільних бригад з імунізації та 431 пункт щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.

Статистика інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;
  • Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;
  • Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;
  • Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;
  • Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;
  • Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;
  • Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;
  • Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;
  • Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;
  • Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;
  • Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;
  • Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;
  • Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;
  • Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;
  • Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;
  • Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;
  • Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;
  • Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;
  • Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;
  • Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;
  • Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;
  • Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;
  • Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

На Рівненщині значно посилять карантин на Великодні свята 

Джерело: фейсбук Віталія Коваля

У Рівненській області вирішили посилити карантинні обмеження на період Великодніх свят. Влада планує максимально обмежити відвідування церков і кладовищ у регіоні.

Які заборони будуть діяти в області:

  • Заборонити проведення масових релігійних заходів за участю: всередині храмів не більше 1 особи на 4 квадратних метра. На вулиці – дистанція не менше 1,5 метра.
  • Максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів.
  • Передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію.
  • Збільшити кількість одиниць громадського транспорту, аби уникнути скупчення людей.

Одеська область вийшла з червоної зони

Джерело: телеграм Олег Немчінов

Через зменшення кількості захворювань на COVID-19 Одещина з 25 квітня переходить у зону з жовтим рівнем епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли 24 квітня на позачерговому засіданні державної комісії з ТЕБ та НС.

 Відтепер за правилами жовтої зони у регіоні можуть діяти послаблення. Зокрема можуть відкрити заклади громадського харчування до 24 години, освітні заклади групам з більш ніж 20 осіб, можуть проводити спортивні та масові заходи при 50% заповненості залів.

За яких умов продовжать карантин в України 

Карантин можуть ще раз продовжити і після 30 червня.  За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, продовження карантину буде, якщо ситуація з коронавірусом залишатиметься складною.

Водночас чиновник наголосив, що все залежить від самих українців. Він також анонсував вихід із червоної карантинної зони приблизно 6 регіонів, зокрема Києва та Київщини. Водночас посадовець закликав українців дотримуватися карантинних рекомендацій і норм.

Карантин
Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Цікаво Викрали вакцини, а ноутбук залишили: в Індії грабіжники повернули препарати й вибачились

Новини про коронавірус в світі 24 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 145 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 83 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 087 262 хворих померли.

Найбільша кількість хворих від початку пандемії зареєстрували у США – майже 32 мільйони інфікованих, з яких померли від ускладнень, на жаль, понад 571 тисяча хворих. Складна ситуація також в Бразилії – понад 14 мільйонів хворих та в Індії – майже 17 тисяч випадків інфікування SARS-CoV-2. 

В Індії третій день поспіль рекордна захворюваність: хворі помирають через брак кисню

Джерело: NDTV

Ситуація з коронавірусом в Індії залишається катастрофічною. В країні третій день поспіль реєструють найвищу захворюваність в світі. За останню добу коронавірус діагностували у 346 786 жителів Індії.

Від ускладнень хвороби померло 2 624 пацієнти, що також стало рекордним показником. Через велику кількість нових пацієнтів лікарні Індії зіткнулися з нестачею кисню, ліжок і ліків. 

Уряд Індії залучив військові літаки і поїзди, щоб доставляти кисень з віддалених куточків країни в столицю Делі.

У США скасували обмеження на застосування вакцини Johnson & Johnson

Джерело: The New York Times

У США зняли обмеження на використання вакцини Johnson & Johnson. Так вирішило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. Тепер кожен окремий штат буде ухвалювати рішення про відновлення використання вакцини самостійно. Цей процес може зайняти кілька днів.

Детально Чому відкликали Johnson & Johnson в ЄС та США: все, що відомо про вакцину

Дослідження коронавірусу

Нова загроза: виявили стійкий до антитіл штам коронавірусу

Джерело: MedicalXpress

Вчені з Техаського університету A&M виявили новий штам коронавірусу "BV-1", який невразливий для деяких нейтралізуючих антитіл.

Попри те, що такий варіант COVID-19 виявили наразі тільки в однієї людини з легкими симптомами, вчені повідомили, що вірус містить генетичні маркери, які сприяють швидкому поширенню та важким наслідкам для організму.