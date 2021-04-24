Новини про коронавірус 24 квітня: стійкий штам до антитіл, Одещина вийшла з червоної зони

В Україні кількість людей, що видужали від коронавірусу перевищила кількість тих, що інфікувались. Водночас смертність внаслідок COVID-19 все ще висока. Одеська область вийшла з червоної зони карантину. Натомість на Рівненщині навпаки посилять карантин на час Великодніх свят. У США відновили вакцинацію препаратом Johnson & Johnson. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 квітня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
В Україні за минулу добу зареєстрували 12 711 випадків інфікування SARS-CoV-2, серед хворих 532 дитини та 230 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 392 пацієнти.
Госпіталізували до лікарень 3 508 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом чи підозрою на захворювання. Водночас видужали 13 687 людей – більше, ніж інфікувались.
Днем раніше Новини про коронавірус 23 квітня: ген, який приховує вірус, в Україні 2 мільйони інфікованих
Лабораторії здійснили 92 136 тестувань за добу:
- зокрема методом ПЛР – 40 734,
- методом ІФА – 17 731,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671.
Темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 522 385 людей, з них отримали 1 дозу – 522 383 людини, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей, зокрема, 2 з них отримали 1 дозу за кордоном.
Щеплення проводили 285 мобільних бригад з імунізації та 431 пункт щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.
Статистика інфікованих та щеплених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;
- Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;
- Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;
- Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;
- Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;
- Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;
- Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;
- Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;
- Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;
- Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;
- Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;
- Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;
- Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;
- Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;
- Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;
- Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;
- Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;
- Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;
- Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;
- Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;
- Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;
- Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;
- Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;
- Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
На Рівненщині значно посилять карантин на Великодні свята
Джерело: фейсбук Віталія Коваля
У Рівненській області вирішили посилити карантинні обмеження на період Великодніх свят. Влада планує максимально обмежити відвідування церков і кладовищ у регіоні.Важливо! Карантинні заходи запровадять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня.
Які заборони будуть діяти в області:
- Заборонити проведення масових релігійних заходів за участю: всередині храмів не більше 1 особи на 4 квадратних метра. На вулиці – дистанція не менше 1,5 метра.
- Максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів.
- Передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію.
- Збільшити кількість одиниць громадського транспорту, аби уникнути скупчення людей.
Одеська область вийшла з червоної зони
Джерело: телеграм Олег Немчінов
Через зменшення кількості захворювань на COVID-19 Одещина з 25 квітня переходить у зону з жовтим рівнем епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли 24 квітня на позачерговому засіданні державної комісії з ТЕБ та НС.
Відтепер за правилами жовтої зони у регіоні можуть діяти послаблення. Зокрема можуть відкрити заклади громадського харчування до 24 години, освітні заклади групам з більш ніж 20 осіб, можуть проводити спортивні та масові заходи при 50% заповненості залів.Зверніть увагу! Карантин в Україні продовжили до 30 червня. Це адаптивний карантин – області залежно від епідеміологічної ситуації розподіляють в одну із зон: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
За яких умов продовжать карантин в України
Карантин можуть ще раз продовжити і після 30 червня. За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, продовження карантину буде, якщо ситуація з коронавірусом залишатиметься складною.
Водночас чиновник наголосив, що все залежить від самих українців. Він також анонсував вихід із червоної карантинної зони приблизно 6 регіонів, зокрема Києва та Київщини. Водночас посадовець закликав українців дотримуватися карантинних рекомендацій і норм.
Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
Цікаво Викрали вакцини, а ноутбук залишили: в Індії грабіжники повернули препарати й вибачились
Новини про коронавірус в світі 24 квітня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 145 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 83 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 087 262 хворих померли.
Найбільша кількість хворих від початку пандемії зареєстрували у США – майже 32 мільйони інфікованих, з яких померли від ускладнень, на жаль, понад 571 тисяча хворих. Складна ситуація також в Бразилії – понад 14 мільйонів хворих та в Індії – майже 17 тисяч випадків інфікування SARS-CoV-2.
В Індії третій день поспіль рекордна захворюваність: хворі помирають через брак кисню
Джерело: NDTV
Ситуація з коронавірусом в Індії залишається катастрофічною. В країні третій день поспіль реєструють найвищу захворюваність в світі. За останню добу коронавірус діагностували у 346 786 жителів Індії.
Від ускладнень хвороби померло 2 624 пацієнти, що також стало рекордним показником. Через велику кількість нових пацієнтів лікарні Індії зіткнулися з нестачею кисню, ліжок і ліків.
Уряд Індії залучив військові літаки і поїзди, щоб доставляти кисень з віддалених куточків країни в столицю Делі.
У США скасували обмеження на застосування вакцини Johnson & Johnson
Джерело: The New York Times
У США зняли обмеження на використання вакцини Johnson & Johnson. Так вирішило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. Тепер кожен окремий штат буде ухвалювати рішення про відновлення використання вакцини самостійно. Цей процес може зайняти кілька днів.
Детально Чому відкликали Johnson & Johnson в ЄС та США: все, що відомо про вакцину
Дослідження коронавірусу
Нова загроза: виявили стійкий до антитіл штам коронавірусу
Джерело: MedicalXpress
Вчені з Техаського університету A&M виявили новий штам коронавірусу "BV-1", який невразливий для деяких нейтралізуючих антитіл.
Попри те, що такий варіант COVID-19 виявили наразі тільки в однієї людини з легкими симптомами, вчені повідомили, що вірус містить генетичні маркери, які сприяють швидкому поширенню та важким наслідкам для організму.