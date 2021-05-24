Новини про коронавірус в Україні 24 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 24 травня в Україні зареєстровано більш ніж 2,1 мільйона інфікованих коронавірусом. За минулу добу в країні виявили 1 334 хворих, серед них 86 дітей та 21 медпрацівник.

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До лікарень госпіталізували 1 019 людей. Ще 68 хворих померли. Натомість одужали 6 999 пацієнтів.

Рівень тестування впродовж неділі дуже низький – 8 684 тестів провели методом ПЛР, 1 462 тести методом ІФА та 5 951 експрес-тест на антиген.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 183 855 хворих;

одужали – 1 957 560 людей;

померли – 49 436 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 022 457.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 125 випадків;

Вінницька область – 39 випадків;

Волинська область – 67 випадків;

Дніпропетровська область – 190 випадків;

Донецька область – 42 випадки;

Житомирська область – 48 випадків;

Закарпатська область – 7 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 35 випадків;

Київська область – 75 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 41 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 29 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 46 випадків;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 55 випадків;

Харківська область – 101 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 69 випадків;

Чернівецька область – 35 випадків;

Чернігівська область – 26 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Три місяці з початку вакцинації: понад мільйон українців імунізовано проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 24 травня 2021 року в Україні проти коронавірусу щеплено 1 054 139 людей. Впродовж минулої доби першу дозу вакцини отримали 1 325 людей, зокрема першу дозу отримали 321 людина, дві дози – 1 004 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 75 787 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 054 139 щеплень.

Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.

В Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів

Джерело: "РБК-Україна"

Поки що в Україні від вчителів не вимагають обов'язкового щеплення проти коронавірусу. Але в уряді опрацьовують це питання.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що український уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової COVID-вакцинації від для вчителів. Адже вони перебувають в групі дітей та колег і є потенційними носіями вірусу.

Україна збирається запустити паспорти вакцинації з 1 липня

Джерело: ОП

Україна попередньо планує запустити "паспорти вакцинації" вже з 1 липня. Їхнє запровадження синхронізують з відповідними процесами в ЄС.

Про це українські чиновники спілкувалися на селекторній нараді під головуванням президента Зеленського. Вона відбулася 24 травня.

Новини про коронавірус у світі 24 травня

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії коронавірусу світі виявили майже 167 мільйонів хворих. Більш ніж 103 мільйони зуміли подолати захворювання. Натомість 3 462 809 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.

Нині своє лікування продовжують понад 60 мільйонів людей по всьому світу.

В Ізраїлі скасують більшість карантинних обмежень Джерело: МОЗ Ізраїлю В Ізраїлі з 1 червня планують скасувати більшість обмежень, які вводили для боротьби з COVID-19. Причиною є низький рівень захворюваності в країні, який фіксують впродовж тривалого часу. Однак деякі обмеження в Ізраїлі не скасовуватимуть. Обов'язковою вимогою в країні залишатиметься носіння захисних масок в закритих приміщеннях. Це обмеження діятиме до того часу, поки влада окремо не оголосить про його скасування. Найдивніші місця, де вакцинують проти COVID-19 Джерело: Insider У всьому світі влада всіляко заохочує людей до вакцинації. Насамперед її роблять доступною і проводять щеплення у незвичних для цього місцях. Стриптиз-клуб Влада Лас-Вегаса відкрили пункт вакцинації від коронавірусу в стрип-клубі Hustler. Робити щеплення в ньому могли тільки люди старше 21 років.

Вакцинація в стриптиз-клубі / Фото: Hustler

Більше фото Незвичайні локації вакцинації

Дослідження про коронавірус

Миттєвий тест на коронавірус схвалили у Сінгапурі: у чому унікальність методу

Джерело: Bloomberg

У Сінгапурі схвалили миттєвий тест на виявлення коронавірусу. Високоточні експрес-тести дозволяють дізнатись результат за 5 хвилин.

Тест працює подібно до стандартного алкотесту, який поліція використовує для визначення тверезості водія. Людина дихає в односторонній мундштук клапана, і сполуки в диханні людини штучний інтелект за допомогою коду позитивної оцінки на коронавірус.

Собаки краще визначають коронавірус, ніж експрес-тести: дослідження

Джерело: The Guardian

Можливість використання службових собак для оперативного виявлення заражених SARS-CoV-2 в аеропортах розглядали ще торік. Це досить витратний спосіб тестування, проте французькі вчені вважають, що він може бути виправданий в деяких ситуаціях.

Вчені зібрали зразки поту 355 дорослих і дітей, які приходили до центрів тестування на коронавірус в Парижі.

Потім зразки помістили у банки й дали їх понюхати службовим собакам, які брали участь в дослідженні.

Зі 109 людей, у яких згодом ПЛР-тест виявився позитивних, собаки виявили коронавірус у 97%.

Дослідження показало також, що тварини визначили 91% пацієнтів з негативними результатами.

Знайшли новий механізм захисту від коронавірусу

Джерело: Hokkaido University

Вчені з Японії виявили раніше невідомий молекулярний шлях, який може приглушити реплікацію (розмноження) SARS-CoV-2. Також вчені вказали на новий біомаркер, за яким можна прогнозувати результат хвороби.

Науковці з Університету Хоккайдо відкрили нову захисну відповідь на SARS-CoV-2. Їхнє дослідження демонструє, що центральну роль в роботі механізму грає рецептор RIG-I, який може посилювати імунну відповідь на вірус.