Новини про коронавірус в Україні 24 травня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 24 травня в Україні зареєстровано більш ніж 2,1 мільйона інфікованих коронавірусом. За минулу добу в країні виявили 1 334 хворих, серед них 86 дітей та 21 медпрацівник.
Днем раніше Новини про коронавірус 23 травня: успішна імунізація у Польщі, вакцини проти нових штамів
До лікарень госпіталізували 1 019 людей. Ще 68 хворих померли. Натомість одужали 6 999 пацієнтів.
Рівень тестування впродовж неділі дуже низький – 8 684 тестів провели методом ПЛР, 1 462 тести методом ІФА та 5 951 експрес-тест на антиген.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 125 випадків;
- Вінницька область – 39 випадків;
- Волинська область – 67 випадків;
- Дніпропетровська область – 190 випадків;
- Донецька область – 42 випадки;
- Житомирська область – 48 випадків;
- Закарпатська область – 7 випадків;
- Запорізька область – 54 випадки;
- Івано-Франківська область – 35 випадків;
- Київська область – 75 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 41 випадок;
- Миколаївська область – 151 випадок;
- Одеська область – 29 випадків;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 46 випадків;
- Сумська область – 33 випадки;
- Тернопільська область – 55 випадків;
- Харківська область – 101 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 69 випадків;
- Чернівецька область – 35 випадків;
- Чернігівська область – 26 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Три місяці з початку вакцинації: понад мільйон українців імунізовано проти COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 24 травня 2021 року в Україні проти коронавірусу щеплено 1 054 139 людей. Впродовж минулої доби першу дозу вакцини отримали 1 325 людей, зокрема першу дозу отримали 321 людина, дві дози – 1 004 людини.
Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.
В Україні можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для вчителів
Джерело: "РБК-Україна"
Поки що в Україні від вчителів не вимагають обов'язкового щеплення проти коронавірусу. Але в уряді опрацьовують це питання.
Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що український уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової COVID-вакцинації від для вчителів. Адже вони перебувають в групі дітей та колег і є потенційними носіями вірусу.
Україна збирається запустити паспорти вакцинації з 1 липня
Джерело: ОП
Україна попередньо планує запустити "паспорти вакцинації" вже з 1 липня. Їхнє запровадження синхронізують з відповідними процесами в ЄС.
Про це українські чиновники спілкувалися на селекторній нараді під головуванням президента Зеленського. Вона відбулася 24 травня.
Новини про коронавірус у світі 24 травня
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії коронавірусу світі виявили майже 167 мільйонів хворих. Більш ніж 103 мільйони зуміли подолати захворювання. Натомість 3 462 809 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.
Нині своє лікування продовжують понад 60 мільйонів людей по всьому світу.
В Ізраїлі скасують більшість карантинних обмежень
Джерело: МОЗ Ізраїлю
В Ізраїлі з 1 червня планують скасувати більшість обмежень, які вводили для боротьби з COVID-19. Причиною є низький рівень захворюваності в країні, який фіксують впродовж тривалого часу.
Однак деякі обмеження в Ізраїлі не скасовуватимуть. Обов'язковою вимогою в країні залишатиметься носіння захисних масок в закритих приміщеннях. Це обмеження діятиме до того часу, поки влада окремо не оголосить про його скасування.
Найдивніші місця, де вакцинують проти COVID-19
Джерело: Insider
У всьому світі влада всіляко заохочує людей до вакцинації. Насамперед її роблять доступною і проводять щеплення у незвичних для цього місцях.
Стриптиз-клуб
Влада Лас-Вегаса відкрили пункт вакцинації від коронавірусу в стрип-клубі Hustler. Робити щеплення в ньому могли тільки люди старше 21 років.
Вакцинація в стриптиз-клубі / Фото: Hustler
Більше фото Незвичайні локації вакцинації
Дослідження про коронавірус
Миттєвий тест на коронавірус схвалили у Сінгапурі: у чому унікальність методу
Джерело: Bloomberg
У Сінгапурі схвалили миттєвий тест на виявлення коронавірусу. Високоточні експрес-тести дозволяють дізнатись результат за 5 хвилин.
Тест працює подібно до стандартного алкотесту, який поліція використовує для визначення тверезості водія. Людина дихає в односторонній мундштук клапана, і сполуки в диханні людини штучний інтелект за допомогою коду позитивної оцінки на коронавірус.
Собаки краще визначають коронавірус, ніж експрес-тести: дослідження
Джерело: The Guardian
Можливість використання службових собак для оперативного виявлення заражених SARS-CoV-2 в аеропортах розглядали ще торік. Це досить витратний спосіб тестування, проте французькі вчені вважають, що він може бути виправданий в деяких ситуаціях.
- Вчені зібрали зразки поту 355 дорослих і дітей, які приходили до центрів тестування на коронавірус в Парижі.
- Потім зразки помістили у банки й дали їх понюхати службовим собакам, які брали участь в дослідженні.
- Зі 109 людей, у яких згодом ПЛР-тест виявився позитивних, собаки виявили коронавірус у 97%.
- Дослідження показало також, що тварини визначили 91% пацієнтів з негативними результатами.
Знайшли новий механізм захисту від коронавірусу
Джерело: Hokkaido University
Вчені з Японії виявили раніше невідомий молекулярний шлях, який може приглушити реплікацію (розмноження) SARS-CoV-2. Також вчені вказали на новий біомаркер, за яким можна прогнозувати результат хвороби.
Науковці з Університету Хоккайдо відкрили нову захисну відповідь на SARS-CoV-2. Їхнє дослідження демонструє, що центральну роль в роботі механізму грає рецептор RIG-I, який може посилювати імунну відповідь на вірус.