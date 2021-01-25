Новини про коронавірус 25 січня: низька захворюваність в Україні, жорсткі обмеження в Європі
В Україні закінчився січневий локдаун, від сьогодні Україна повернулась до адаптивного карантину, це передбачає значно менше обмежень. Захворюваність на COVID-19 різко впала – за добу діагноз підтвердили всього 2,5 тисячам українців. У світі продовжують впроваджувати жорсткі карантинні обмеження. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 січня.
Джерело 24 канал
Новини про коронавірус в Україні
Як змінилась ситуація за добу
Станом на 25 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 2 516 людей, зокрема 95 дітей та 87 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 166 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби. На жаль, з життя пішли ще 63 пацієнти. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 5 783 людини.
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Ситуація з тестуванням
За минулу добу в Україні провели всього 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 10 573, а методом ІФА – 3 389. Загалом за весь час пандемії в країні здійснили 6 108 668 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 146 випадків;
- Вінницька область – 67 випадків;
- Волинська область – 66 випадків;
- Дніпропетровська область – 136 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 122 випадки;
- Закарпатська область – 59 випадків;
- Запорізька область – 241 випадок;
- Івано-Франківська область – 238 випадків;
- Київська область – 102 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 41 випадок;
- Львівська область – 138 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 166 випадків;
- Полтавська область – 84 випадки;
- Рівненська область – 49 випадків;
- Сумська область – 101 випадок;
- Тернопільська область – 95 випадків;
- Харківська область – 51 випадок;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 68 випадків;
- Чернівецька область – 160 випадків;
- Чернігівська область – 42 випадки.
Коронавірус в Збройних силах України
Наразі у лавах ЗСУ хворіють 758 людей. За добу 24 січня COVID-19 підтвердили ще у 4 захисників. Усього за час пандемії коронавірусом заразилися 14452 людини. На ізоляції наразі перебувають 134 інфікованих.
За добу 24 січня у ЗСУ від коронавірусу помер ще один український захисник.
В Україні очікують зростання смертності від COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я очікують погіршення епідеміологічної ситуації, зокрема добова смертність від коронавірусу може сягнути до 250 – 400 людей. Це може статись внаслідок послаблення карантину. Також ситуацію можуть погіршити мутації коронавірусної інфекції.
Ліжок вистачає: У МОЗ пояснили, чому не продовжуватимуть карантин
Локдаун в Україні не продовжили, адже обмеження упродовж 8 – 24 січня допомогли стабілізувати ситуацію з коронавірусом в Україні. Наразі медична система справляється з навантаженням.
Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну
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Новини про коронавірус в світі 25 січня
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 25 128 278;
- Індія – 10 667 736;
- Бразилія –8 844 577;
- Росія – 3 698 246;
- Велика Британія – 3 657 857.
Австрія запроваджує третій локдаун
В Австрії почала діяти вимога третього карантину – носіння респіраторів класу FFP2 в магазинах і громадському транспорті. Вони мають високий ступінь захисту на відміну від звичайної маски.
- З 25 січня в Австрії також набула чинності вимога щодо соціальної дистанції не менше 2 метрів.
- З 8 лютого мають відкритися роздрібні магазини, музеї та музеї за умови суворого дотримання усіх коронавірусних заходів.
- Цього ж дня почнеться навчання у школах Відня та Нижньої Австрії, в усіх інших федеральних землях – з 15 лютого.
США заборонить в'їзд до США з ЄС та Бразилії
Щоб протистояти пандемії COVID-19 планують поновити заборону на в'їзд для іноземців, які відвідали Бразилію та більшість країн Євросоюзу, – це пов'язано із новими мутаціями коронавірусу.
Від початку пандемії коронавірус у США підхопили понад 25 мільйонів людей. Померли понад 419 тисяч інфікованих.
Ізраїль призупиняє міжнародне авіасполучення
Уряд Ізраїлю вирішив зупинити міжнародне авіасполучення на тиждень, щоб стримати поширення нових штамів коронавірусу.
Вилетіти з Ізраїлю можна буде лише через такі причини:
- для лікування за кордоном;
- для роботи, яку не можна виконати віддалено;
- для участі в судових розглядах, похоронах членів сім'ї;
- в разі переїзду.
Дослідження про коронавірус
Померти у віці 55-64 років від COVID-19 у 200 разів імовірніше, ніж в автокатастрофі
Для огляду вчені використовували понад 1000 наукових статей і урядових документів. В остаточний аналіз увійшли 27 досліджень, які охопили 34 країни. Використовуючи ці дані, вчені узагальнили інформацію про вікові ризики смертності від COVID-19.
Аналіз підтвердив, що ризик смерті від COVID-19 зростає в міру збільшення віку. У 25 років цей ризик становить приблизно 1 на 10000 випадків хвороби, включаючи безсимптомні й недіагностовані. У 60 років він становить уже 1 на 100.
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