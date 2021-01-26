Новини про коронавірус 25 січня: низька захворюваність в Україні, жорсткі обмеження в Європі

В Україні закінчився січневий локдаун, від сьогодні Україна повернулась до адаптивного карантину, це передбачає значно менше обмежень. Захворюваність на COVID-19 різко впала – за добу діагноз підтвердили всього 2,5 тисячам українців. У світі продовжують впроваджувати жорсткі карантинні обмеження. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 січня.
Джерело 24 канал
Станом на 25 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 2 516 людей, зокрема 95 дітей та 87 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 166 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби. На жаль, з життя пішли ще 63 пацієнти. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 5 783 людини.
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За минулу добу в Україні провели всього 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 10 573, а методом ІФА – 3 389. Загалом за весь час пандемії в країні здійснили 6 108 668 ПЛР-тестувань.
Наразі у лавах ЗСУ хворіють 758 людей. За добу 24 січня COVID-19 підтвердили ще у 4 захисників. Усього за час пандемії коронавірусом заразилися 14452 людини. На ізоляції наразі перебувають 134 інфікованих.
За добу 24 січня у ЗСУ від коронавірусу помер ще один український захисник.
Більшість українців, а саме 63% вважають, що вакцинація проти коронавірусу потрібна, бо це виробляє колективний імунітет та допоможе подолати епідемію.
Чи планують українці вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну. За його словами, завдяки свідомості, уважності та дисципліні громадян Україна змогла досягти гарних результатів.
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У Міністерстві охорони здоров'я очікують погіршення епідеміологічної ситуації, зокрема добова смертність від коронавірусу може сягнути до 250 – 400 людей. Це може статись внаслідок послаблення карантину. Також ситуацію можуть погіршити мутації коронавірусної інфекції.
Локдаун в Україні не продовжили, адже обмеження упродовж 8 – 24 січня допомогли стабілізувати ситуацію з коронавірусом в Україні. Наразі медична система справляється з навантаженням.До слова, від сьогодні, з 25 січня Україна повертається до карантинних обмежень, які діяли в країні до 8 січня. Вони триватимуть до 28 лютого.
Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну
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В Австрії почала діяти вимога третього карантину – носіння респіраторів класу FFP2 в магазинах і громадському транспорті. Вони мають високий ступінь захисту на відміну від звичайної маски.
Щоб протистояти пандемії COVID-19 планують поновити заборону на в'їзд для іноземців, які відвідали Бразилію та більшість країн Євросоюзу, – це пов'язано із новими мутаціями коронавірусу.
Від початку пандемії коронавірус у США підхопили понад 25 мільйонів людей. Померли понад 419 тисяч інфікованих.
Уряд Ізраїлю вирішив зупинити міжнародне авіасполучення на тиждень, щоб стримати поширення нових штамів коронавірусу.
Вилетіти з Ізраїлю можна буде лише через такі причини:
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Для огляду вчені використовували понад 1000 наукових статей і урядових документів. В остаточний аналіз увійшли 27 досліджень, які охопили 34 країни. Використовуючи ці дані, вчені узагальнили інформацію про вікові ризики смертності від COVID-19.
Аналіз підтвердив, що ризик смерті від COVID-19 зростає в міру збільшення віку. У 25 років цей ризик становить приблизно 1 на 10000 випадків хвороби, включаючи безсимптомні й недіагностовані. У 60 років він становить уже 1 на 100.
Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 захищає проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених у Великій Британії та Південній Африці. Окрім цього, розробники анонсували ще один препарат.
Застосування 2 доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених нині штамів COVID-19.
Крім того, компанія анонсувала розробку ще однієї вакцини проти штаму, виявленого в ПАР. Розробники переконані, що нова версія препарату "зможе посилити нейтралізуючі титри в комбінації з усіма провідними потенційними вакцинами".
Рідко коли забір крові приносить задоволення, але це звичний процес для діагностики та визначення біомаркерів багатьох захворювань.
Фахівці з Інженерної школи Маккелві при Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі розробили пластир з мікроголками, який виявляє конкретний біомаркер в крові. Він може виявити біомаркер будь-якої хвороби.Ця технологія недорога, проста у використанні й може позбавити необхідності поїздки до лікарні лише заради забору крові. Більше про це читайте за посиланням.