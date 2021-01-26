Новини про коронавірус 25 січня: низька захворюваність в Україні, жорсткі обмеження в Європі

В Україні закінчився січневий локдаун, від сьогодні Україна повернулась до адаптивного карантину, це передбачає значно менше обмежень. Захворюваність на COVID-19 різко впала – за добу діагноз підтвердили всього 2,5 тисячам українців. У світі продовжують впроваджувати жорсткі карантинні обмеження. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 січня.

Джерело 24 канал

Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

Станом на 25 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 2 516 людей, зокрема 95 дітей та 87 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 166 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби. На жаль, з життя пішли ще 63 пацієнти. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 5 783 людини.

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Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели всього 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР – 10 573, а методом ІФА – 3 389. Загалом за весь час пандемії в країні здійснили 6 108 668 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 146 випадків;

Вінницька область – 67 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 122 випадки;

Закарпатська область – 59 випадків;

Запорізька область – 241 випадок;

Івано-Франківська область – 238 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 138 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 166 випадків;

Полтавська область – 84 випадки;

Рівненська область – 49 випадків;

Сумська область – 101 випадок;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 51 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 68 випадків;

Чернівецька область – 160 випадків;

Чернігівська область – 42 випадки.

Коронавірус в Збройних силах України

Наразі у лавах ЗСУ хворіють 758 людей. За добу 24 січня COVID-19 підтвердили ще у 4 захисників. Усього за час пандемії коронавірусом заразилися 14452 людини. На ізоляції наразі перебувають 134 інфікованих.

За добу 24 січня у ЗСУ від коронавірусу помер ще один український захисник.

Всього 6% українців довіряють вакцині проти COVID-19 від Sinovac

Більшість українців, а саме 63% вважають, що вакцинація проти коронавірусу потрібна, бо це виробляє колективний імунітет та допоможе подолати епідемію.

Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії.

Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин.

Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних.

В той час як Китаю – 6% , з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на постачання вакцини CoronaVac.

, з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на постачання вакцини CoronaVac. Потенційній вакцині що могла би бути виробленою в Україні довіряють 6,8% українців.

Чи планують українці вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Зеленський підбив підсумки локдану

Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну. За його словами, завдяки свідомості, уважності та дисципліні громадян Україна змогла досягти гарних результатів.

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В Україні очікують зростання смертності від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я очікують погіршення епідеміологічної ситуації, зокрема добова смертність від коронавірусу може сягнути до 250 – 400 людей. Це може статись внаслідок послаблення карантину. Також ситуацію можуть погіршити мутації коронавірусної інфекції.

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Локдаун в Україні не продовжили, адже обмеження упродовж 8 – 24 січня допомогли стабілізувати ситуацію з коронавірусом в Україні. Наразі медична система справляється з навантаженням.

До слова, від сьогодні, з 25 січня, які діяли в країні до 8 січня. Вони триватимуть до 28 лютого.



Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну

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Новини про коронавірус в світі 25 січня

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 25 128 278;

Індія – 10 667 736;

Бразилія –8 844 577;

Росія – 3 698 246;

Велика Британія – 3 657 857.

Австрія запроваджує третій локдаун

В Австрії почала діяти вимога третього карантину – носіння респіраторів класу FFP2 в магазинах і громадському транспорті. Вони мають високий ступінь захисту на відміну від звичайної маски.

З 25 січня в Австрії також набула чинності вимога щодо соціальної дистанції не менше 2 метрів.

З 8 лютого мають відкритися роздрібні магазини, музеї та музеї за умови суворого дотримання усіх коронавірусних заходів.

Цього ж дня почнеться навчання у школах Відня та Нижньої Австрії, в усіх інших федеральних землях – з 15 лютого.

США заборонить в'їзд до США з ЄС та Бразилії

Щоб протистояти пандемії COVID-19 планують поновити заборону на в'їзд для іноземців, які відвідали Бразилію та більшість країн Євросоюзу, – це пов'язано із новими мутаціями коронавірусу.

Від початку пандемії коронавірус у США підхопили понад 25 мільйонів людей. Померли понад 419 тисяч інфікованих.

Ізраїль призупиняє міжнародне авіасполучення

Уряд Ізраїлю вирішив зупинити міжнародне авіасполучення на тиждень, щоб стримати поширення нових штамів коронавірусу.

Вилетіти з Ізраїлю можна буде лише через такі причини:

для лікування за кордоном;

для роботи, яку не можна виконати віддалено;

для участі в судових розглядах, похоронах членів сім'ї;

в разі переїзду.

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Дослідження про коронавірус

Померти у віці 55-64 років від COVID-19 у 200 разів імовірніше, ніж в автокатастрофі

Для огляду вчені використовували понад 1000 наукових статей і урядових документів. В остаточний аналіз увійшли 27 досліджень, які охопили 34 країни. Використовуючи ці дані, вчені узагальнили інформацію про вікові ризики смертності від COVID-19.

Аналіз підтвердив, що ризик смерті від COVID-19 зростає в міру збільшення віку. У 25 років цей ризик становить приблизно 1 на 10000 випадків хвороби, включаючи безсимптомні й недіагностовані. У 60 років він становить уже 1 на 100.

Вакцина від Moderna ефективна проти нових штамів COVID-19: заява компанії

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 захищає проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених у Великій Британії та Південній Африці. Окрім цього, розробники анонсували ще один препарат.

Застосування 2 доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених нині штамів COVID-19.

Крім того, компанія анонсувала розробку ще однієї вакцини проти штаму, виявленого в ПАР. Розробники переконані, що нова версія препарату "зможе посилити нейтралізуючі титри в комбінації з усіма провідними потенційними вакцинами".

Створили пластир, який перевіряє на антитіла до COVID-19

Рідко коли забір крові приносить задоволення, але це звичний процес для діагностики та визначення біомаркерів багатьох захворювань.

Фахівці з Інженерної школи Маккелві при Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі розробили пластир з мікроголками, який виявляє конкретний біомаркер в крові. Він може виявити біомаркер будь-якої хвороби.