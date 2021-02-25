Новини про коронавірус 25 лютого: скільки українців отримали COVID-вакцину, дані про імунітет
У перший день вакцинація в Україні щеплення зробили понад 100 медиків. На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження. Вакцинація від COVID-19 зменшує ризик госпіталізації на понад 80%. Люди, які хворіли на коронавірус, мають у 10 разів менший ризик захворіти повторно. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 лютого.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні 25 лютого
Статистика коронавірусу в Україні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Днем раніше Новини про коронавірус 24 лютого: масова вакцинація в Україні, початок адаптивного карантину
До лікарень госпіталізували 2 770 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або вираженими симптомами.
Від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 135 хворих, водночас видужали 3 889 людей.
Загалом від початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксували 1 325 841 випадок інфікування коронавірусною інфекцією. 1 159 311 людей вже одужали, але 25 596 хворих, на жаль, померли.
Скільки хворих на COVID-19 в регіонах: добовий показник
- Київ – 652 випадки;
- Вінницька область – 639 випадків;
- Волинська область – 193 випадки;
- Дніпропетровська область – 316 випадків;
- Донецька область – 218 випадків;
- Житомирська область – 711 випадків;
- Закарпатська область – 654 випадки;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Івано-Франківська область – 711 випадків;
- Київська область – 318 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 432 випадки;
- Миколаївська область – 194 випадки;
- Одеська область – 268 випадків;
- Полтавська область – 210 випадків;
- Рівненська область – 187 випадків;
- Сумська область – 219 випадків;
- Тернопільська область – 332 випадки;
- Харківська область – 432 випадки;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 285 випадків;
- Черкаська область – 160 випадків;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Чернігівська область – 161 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Кількість проведених тестів
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу лабораторії МОЗ здійснили 86 926 тестувань, зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, а експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.
Загалом українські лабораторії провели уже 6 809 165 ПЛР-тестувань.
Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу в перший день вакцинації
Джерело: пресцентр МОЗ
24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Впродовж першого дня у 5 областях провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою. За даними МОЗ, побічної дії у жодного з вакцинованих не було.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 10 щеплень;
- Житомирська область — 40 щеплень;
- Київська область — 19 щеплень;
- Черкаська область — 80 щеплень;
- Чернігівська область — 10 щеплень.
Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
Актуально Які області вже отримали вакцини проти коронавірусу і де вона стартувала
На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження: що під забороною
Джерело: УНІАН
Івано-Франківська область перебуває у червоній зоні карантину від понеділка, 22 лютого. Там заборонену роботу ТЦ, розважальних заходів та закладів, а також релігійних заходів. Крім вже наявних обмежень, у регіоні з 25 лютого запровадили додаткові обмеження, а саме:
- Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, а також електротранспортом.
- Тимчасово зупинили приміське залізничне сполучення. Додатково, керівництво Укрзалізниці призупинило продаж квитків до Івано-Франківська.
- Усе навчання має відбуватися онлайн. До дистанційної освіти мають перейти заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти (у тому числі спеціальних), позашкільної, професійної, фахової та вищої освіти.
- Роботодавцям рекомендовано запровадити гнучкий графік роботи. Або за можливості перевести робочий процес в дистанційний формат зі збереженням заробітної плати. За необхідності – забезпечити переміщення працівників на роботу та з роботи.
- В'їзд на територію області наразі обмежений. Діють 16 контрольно-пропускних пунктів, 5 з яких – цілодобові. На них працюють понад півтори сотні нацгвардійців. На контрольно-пропускних пунктах проводять температурний скринінг та питають про наявність респіраторних симптомів.
Новини про коронавірус у світі 25 лютого
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 112 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 498 023 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Жінці трансплантували інфіковані коронавірусом легені: вона померла
Джерело: American Journal of Transplantation
Жінка, якій для виживання потрібна трансплантація легень, отримала інфікований SARS-CoV-2 трансплантат. В мазку з носогорла донора коронавірус не виявили. Донором двох легенів стала людина, яка загинула в автокатастрофі. Через деякий час коронавірус виявили у хірурга та пацієнтки. На жаль, жінка померла від ускладнень, спричинених коронавірусом.
Дослідження коронавірусу
Вакцинація від COVID-19 зменшує ризик госпіталізації на понад 80%
Джерело: ВВС
Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показують, що вона може суттєво запобігти серйозному перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer. Аналіз Організації охорони громадського здоров'я Шотландії (Public Health Scotland) свідчить про те, що через 4 тижні після старту вакцинації кількість госпіталізованих зменшилась на 85% та 94% для вакцин Pfizer та AstraZeneca відповідно.
Люди, які хворіли на коронавірус, мають у 10 разів менший ризик захворіти повторно
У новому дослідженні вчені проаналізували результати тестів на антитіла до коронавірусу понад 3 мільйонів осіб. Це більша частина тестів на антитіла, проведених з січня по серпень 2020 року в США. Позитивні результати дали 12% з них. Через 90 днів у людей з антитілами до коронавірусу позитивні тести були приблизно в 10 разів рідше.
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