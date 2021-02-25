Новини про коронавірус 25 лютого: скільки українців отримали COVID-вакцину, дані про імунітет

У перший день вакцинація в Україні щеплення зробили понад 100 медиків. На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження. Вакцинація від COVID-19 зменшує ризик госпіталізації на понад 80%. Люди, які хворіли на коронавірус, мають у 10 разів менший ризик захворіти повторно. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 25 лютого

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 8 147 хворих на коронавірус. З них 483 дитини та 301 медпрацівник.

Днем раніше Новини про коронавірус 24 лютого: масова вакцинація в Україні, початок адаптивного карантину

До лікарень госпіталізували 2 770 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 або вираженими симптомами.

Від ускладнень коронавірусу впродовж доби померли 135 хворих, водночас видужали 3 889 людей.

Загалом від початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксували 1 325 841 випадок інфікування коронавірусною інфекцією. 1 159 311 людей вже одужали, але 25 596 хворих, на жаль, померли.

Скільки хворих на COVID-19 в регіонах: добовий показник

Київ – 652 випадки;

Вінницька область – 639 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 316 випадків;

Донецька область – 218 випадків;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 654 випадки;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 711 випадків;

Київська область – 318 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 432 випадки;

Миколаївська область – 194 випадки;

Одеська область – 268 випадків;

Полтавська область – 210 випадків;

Рівненська область – 187 випадків;

Сумська область – 219 випадків;

Тернопільська область – 332 випадки;

Харківська область – 432 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 285 випадків;

Черкаська область – 160 випадків;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 161 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Кількість проведених тестів

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу лабораторії МОЗ здійснили 86 926 тестувань, зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, а експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.

Загалом українські лабораторії провели уже 6 809 165 ПЛР-тестувань.

Скільки українців отримали щеплення проти коронавірусу в перший день вакцинації

Джерело: пресцентр МОЗ

24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Впродовж першого дня у 5 областях провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою. За даними МОЗ, побічної дії у жодного з вакцинованих не було.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 10 щеплень;

Житомирська область — 40 щеплень;

Київська область — 19 щеплень;

Черкаська область — 80 щеплень;

Чернігівська область — 10 щеплень.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Актуально Які області вже отримали вакцини проти коронавірусу і де вона стартувала

На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження: що під забороною

Джерело: УНІАН

Івано-Франківська область перебуває у червоній зоні карантину від понеділка, 22 лютого. Там заборонену роботу ТЦ, розважальних заходів та закладів, а також релігійних заходів. Крім вже наявних обмежень, у регіоні з 25 лютого запровадили додаткові обмеження, а саме:

Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, а також електротранспортом.

Тимчасово зупинили приміське залізничне сполучення. Додатково, керівництво Укрзалізниці призупинило продаж квитків до Івано-Франківська.

Усе навчання має відбуватися онлайн. До дистанційної освіти мають перейти заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти (у тому числі спеціальних), позашкільної, професійної, фахової та вищої освіти.

Роботодавцям рекомендовано запровадити гнучкий графік роботи. Або за можливості перевести робочий процес в дистанційний формат зі збереженням заробітної плати. За необхідності – забезпечити переміщення працівників на роботу та з роботи.

В'їзд на територію області наразі обмежений. Діють 16 контрольно-пропускних пунктів, 5 з яких – цілодобові. На них працюють понад півтори сотні нацгвардійців. На контрольно-пропускних пунктах проводять температурний скринінг та питають про наявність респіраторних симптомів.

Новини про коронавірус у світі 25 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 112 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 498 023 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Жінці трансплантували інфіковані коронавірусом легені: вона померла

Джерело: American Journal of Transplantation

Жінка, якій для виживання потрібна трансплантація легень, отримала інфікований SARS-CoV-2 трансплантат. В мазку з носогорла донора коронавірус не виявили. Донором двох легенів стала людина, яка загинула в автокатастрофі. Через деякий час коронавірус виявили у хірурга та пацієнтки. На жаль, жінка померла від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Дослідження коронавірусу

Вакцинація від COVID-19 зменшує ризик госпіталізації на понад 80%

Джерело: ВВС

Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показують, що вона може суттєво запобігти серйозному перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer. Аналіз Організації охорони громадського здоров'я Шотландії (Public Health Scotland) свідчить про те, що через 4 тижні після старту вакцинації кількість госпіталізованих зменшилась на 85% та 94% для вакцин Pfizer та AstraZeneca відповідно.

Люди, які хворіли на коронавірус, мають у 10 разів менший ризик захворіти повторно