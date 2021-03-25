Від учора лабораторії МОЗ методом ПЛР провели 57 818 тестувань. Ще 22 950 досліджень були зроблені методом ІФА, а 47 847 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Джерело: Посольство України в Китаї

В Україну з Китаю 25 березня відправили першу партію вакцин компанії Sinovac Biotech. Вона складається із 1 мільйона 915 тисяч доз препарату. У відомстві наголосили, що вакцина пройшла всі етапи клінічних випробувань. Її ефективність та безпечність офіційно підтвердили.

Джерело: телеграм Андрія Садового

У Львові та на Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тож за рішенням державної комісії ТЕБ та НС, від 25 березня у Львові діє червона зона карантину. Школярі продовжуватимуть навчатись на дистанційному навчанні. Транспорт, своєю чергою, працюватиме у посиленому карантинному режимі.

У місті з 25 березня заборонено:

Що працює:

Тим часом у місці повинні облаштувати ще 1000 додаткових ліжок для хворих на COVID-19.

Джерело: "Рейтинг"

Від початку пандемії кількість українців, які хочуть вакцинуватися, зросла. Але зробити це препаратом Covieshield готові лише 27% громадян. Загалом 38% готові зробити платне щеплення, вакцинуватися безкоштовно готові 47%; а 50% не готові вакцинуватись навіть безкоштовно.

Джерело: "Рейтинг"

Чверть українців вважають, що краще перехворіти на COVID-19, ніж вакцинуватися. Водночас понад 60% – вважають навпаки. Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%).

Цікаво Зеленський чи Степанов: кого українці вважають відповідальним за вакцинацію

41% українців критикує вакцинацію проти коронавірусу, – опитування

Джерело: "Рейтинг"

Лише менше ніж 40% українців є лояльними до вакцинації проти коронавірусної інфекції. Якщо детальніше: 37% є лояльними до проведення щеплення від COVID-19 (26% – супер лояльні, 11% – лояльні). 41% – є критиками вакцинації (31% – супер критики, 10% – критики), а решта 22% – "нейтрали". Відносно більше критиків щеплення серед молодої та середньої вікової категорії (18 – 49 років), серед жінок, мешканців Півдня та Сходу, виборців партій Шарія та Мураєва, а також "Опозиційної платформи – За життя".

Скільки українців вважають COVID-19 штучно створеним вірусом

Джерело: "Рейтинг"

Більшість українців (71% опитаних) вважають коронавірусу SARS-CoV-2 штучноствореним. Серед цих людей більшість притримується думки, що його розробили з метою зменшення кількості населення. Лише 19% респондентів вірять, що вірус виник природним шляхом.

Перший президент України Кравчук вакцинувався "AstaZeneca": відео

Джерело: Українська Правда

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вакцинувався проти коронавірусної хвороби COVID-19. Леоніда Кравчука вакцинували, адже він належить до категорії людей віком за 80 років. А ця категорія належить до другого етапу кампанії вакцинації в Україні. Другий етап розпочався в Україні 22 березня. Окрім людей, які старші 80 років, під час нього вакцинують сімейних лікарів, працівники соціальної сфери та громадського здоров'я.

Ляшко одужав від коронавірусу

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко одужав від коронавірусу. Він розповів, що перебіг хвороби був легкий та без ускладнень.

Степанов підтвердив, що Індія зупинила експорт вакцини

Джерело: Укрінформ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини від коронавірусу. До кінця березня Україна мала б отримати ще 1,5 мільйон доз. Вчора, 25 березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India). Рішення пояснили нестачею препарату на внутрішньому ринку. Крім того, українське МОЗ отримало повідомлення від Serum Institute of India про рішення, відтермінувати наступне постачання через інформаційну кампанію, яку "розгорнули проти індійської вакцини" в Україні.

Варто знати Нові дані про побічні ефекти від COVID-вакцини: відповідь МОЗ

Новини про коронавірус у світі 25 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 124 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 70 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 744 361 інфікованих померли від ускладнень, спричинених інфекцією SARS-CoV-2.

Канада в інструкцію до вакцини AstraZeneca додала попередження про тромби

Джерело: МОЗ Канади

Міністерство охорони здоров'я Канади випустило інструкцію для медиків і тих, кого вакцинують, з потенційно можливими побічними реакціями після щеплення препаратом AstraZeneca. У відомстві зазначили, що вказали інформацію про "дуже рідкісні випадки виникнення тромбів". МОЗ Канади наголошує, що "вакцина AstraZeneca, як і раніше, безпечна й ефективна для захисту від COVID-19", і закликає громадян вакцинуватися доступними у країні препаратами.

До 500 тисяч доз щомісяця: Білорусь почала виготовляти російський "Супутник V"

Джерело: МОЗ Білорусі

У Білорусі почали виготовляти російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Над препаратом працюють на підприємстві "Белмедпрепарати".

AstraZeneca оновила ефективність своєї вакцини проти COVID-19

Джерело: Радіо Свобода

Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19. Вакцина ефективна в COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76%.