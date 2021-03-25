Новини про коронавірус 25 березня: COVID-рекорд в Україні, до нас їде вакцина Sinovac

Джерело:24 канал
В Україну відправили партію вакцини Sinovac з Китаю. У Львові почав діяти локдаун. AstraZeneca оновила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. Перший президент України Кравчук вакцинувався "AstaZeneca". Чверть українців готові перехворіти на коронавірус, аби не вакцинуватись. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні виявили 16 669 хворих на коронавірус – це найвищий показник з початку пандемії в країні. На, жаль, померли від ускладнень хвороби 362 пацієнти. Третю добу поспіль фіксують найбільшу добову смертність серед пацієнтів з COVID-19.
Днем раніше Новини про коронавірус 24 березня: постачання вакцини під загрозою, глухота після "ковіду"
Від учора щеплення проти коронавірусу отримала 18 561 людина. Від початку вакцинальної кампанії імунізовано вже 155 587 людей. З них поки лише 1 отримала 2 дози препарату, тобто повністю закінчила вакцинацію.
Від учора лабораторії МОЗ методом ПЛР провели 57 818 тестувань. Ще 22 950 досліджень були зроблені методом ІФА, а 47 847 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Джерело: Посольство України в Китаї
В Україну з Китаю 25 березня відправили першу партію вакцин компанії Sinovac Biotech. Вона складається із 1 мільйона 915 тисяч доз препарату. У відомстві наголосили, що вакцина пройшла всі етапи клінічних випробувань. Її ефективність та безпечність офіційно підтвердили.
Джерело: телеграм Андрія Садового
У Львові та на Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тож за рішенням державної комісії ТЕБ та НС, від 25 березня у Львові діє червона зона карантину. Школярі продовжуватимуть навчатись на дистанційному навчанні. Транспорт, своєю чергою, працюватиме у посиленому карантинному режимі.
У місті з 25 березня заборонено:
Що працює:
Тим часом у місці повинні облаштувати ще 1000 додаткових ліжок для хворих на COVID-19.
Джерело: "Рейтинг"
Від початку пандемії кількість українців, які хочуть вакцинуватися, зросла. Але зробити це препаратом Covieshield готові лише 27% громадян. Загалом 38% готові зробити платне щеплення, вакцинуватися безкоштовно готові 47%; а 50% не готові вакцинуватись навіть безкоштовно.
Джерело: "Рейтинг"
Цікаво Зеленський чи Степанов: кого українці вважають відповідальним за вакцинацію
Джерело: "Рейтинг"
Джерело: "Рейтинг"
Джерело: Українська Правда
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко одужав від коронавірусу. Він розповів, що перебіг хвороби був легкий та без ускладнень.
Джерело: Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини від коронавірусу. До кінця березня Україна мала б отримати ще 1,5 мільйон доз. Вчора, 25 березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India). Рішення пояснили нестачею препарату на внутрішньому ринку. Крім того, українське МОЗ отримало повідомлення від Serum Institute of India про рішення, відтермінувати наступне постачання через інформаційну кампанію, яку "розгорнули проти індійської вакцини" в Україні.
Варто знати Нові дані про побічні ефекти від COVID-вакцини: відповідь МОЗ
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 124 мільйони хворих на COVID-19. Більш ніж 70 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 744 361 інфікованих померли від ускладнень, спричинених інфекцією SARS-CoV-2.
Джерело: МОЗ Канади
Міністерство охорони здоров'я Канади випустило інструкцію для медиків і тих, кого вакцинують, з потенційно можливими побічними реакціями після щеплення препаратом AstraZeneca. У відомстві зазначили, що вказали інформацію про "дуже рідкісні випадки виникнення тромбів". МОЗ Канади наголошує, що "вакцина AstraZeneca, як і раніше, безпечна й ефективна для захисту від COVID-19", і закликає громадян вакцинуватися доступними у країні препаратами.
Джерело: МОЗ Білорусі
У Білорусі почали виготовляти російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Над препаратом працюють на підприємстві "Белмедпрепарати".
Джерело: Радіо Свобода
Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19. Вакцина ефективна в COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76%.