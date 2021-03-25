Новини про коронавірус 25 березня: COVID-рекорд в Україні, до нас їде вакцина Sinovac

В Україну відправили партію вакцини Sinovac з Китаю. У Львові почав діяти локдаун. AstraZeneca оновила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. Перший президент України Кравчук вакцинувався "AstaZeneca". Чверть українців готові перехворіти на коронавірус, аби не вакцинуватись. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 березня.

Новини про коронавірус в Україні 25 березня

Статистика коронавірусу в Україні:

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 16 669 хворих на коронавірус – це найвищий показник з початку пандемії в країні. На, жаль, померли від ускладнень хвороби 362 пацієнти. Третю добу поспіль фіксують найбільшу добову смертність серед пацієнтів з COVID-19.

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Від учора щеплення проти коронавірусу отримала 18 561 людина. Від початку вакцинальної кампанії імунізовано вже 155 587 людей. З них поки лише 1 отримала 2 дози препарату, тобто повністю закінчила вакцинацію.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;

Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;

Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;

Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;

Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;

Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;

Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;

Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;

Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;

Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;

Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;

Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;

Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;

Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;

Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;

Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;

Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;

Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;

Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;

Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

Всього від початку пандемії в Україні недугу діагностували у 1 596 575 людей. З них станом на 25 березня 1 283 020 одужали. Натомість від ускладнень COVID-19 померли 31 135 пацієнтів.

Від учора лабораторії МОЗ методом ПЛР провели 57 818 тестувань. Ще 22 950 досліджень були зроблені методом ІФА, а 47 847 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

В Україну відправили партію вакцини Sinovac з Китаю

Джерело: Посольство України в Китаї

В Україну з Китаю 25 березня відправили першу партію вакцин компанії Sinovac Biotech. Вона складається із 1 мільйона 915 тисяч доз препарату. У відомстві наголосили, що вакцина пройшла всі етапи клінічних випробувань. Її ефективність та безпечність офіційно підтвердили.

У Львові почав діяти локдаун

Джерело: телеграм Андрія Садового

У Львові та на Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тож за рішенням державної комісії ТЕБ та НС, від 25 березня у Львові діє червона зона карантину. Школярі продовжуватимуть навчатись на дистанційному навчанні. Транспорт, своєю чергою, працюватиме у посиленому карантинному режимі.

У місті з 25 березня заборонено:

непродовольчих ринків;

закладів харчування, крім онлайн-замовлення та на виніс;

торгово-розважальних центрів;

розважальних закладів та нічних клубів;

усі масові заходи.

Що працює:

аптеки;

зоомагазини;

квіткові та насінневі магазини;

магазини з продажу засобів зв’язку;

майстерні для ремонту одягу, взуття та електроприладів;

салони краси, фітнес-центри, спортивні зали та басейни, проте лише за попереднім індивідуальним записом.

Тим часом у місці повинні облаштувати ще 1000 додаткових ліжок для хворих на COVID-19.

Скільки українців готові зробити щеплення вакциною Covieshield

Джерело: "Рейтинг"

Від початку пандемії кількість українців, які хочуть вакцинуватися, зросла. Але зробити це препаратом Covieshield готові лише 27% громадян. Загалом 38% готові зробити платне щеплення, вакцинуватися безкоштовно готові 47%; а 50% не готові вакцинуватись навіть безкоштовно.

Чверть українців готові перехворіти на коронавірус, аби не вакцинуватись: опитування

Джерело: "Рейтинг"