Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

В Україні за минулу добу, 24 квітня, підтвердили 7 930 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

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Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіла 2 025 271 людина, 42 323 – померли від ускладнень, 1 572 528 – одужали.

Станом на 25 квітня в Україні хворіє 410 420 людей. Найбільше випадків інфікування підтверджено у Києві (191 495 випадків з початку пандемії), у Харківській області (132 191 випадок) та в Одеській області (131 112 випадків).

Про нових хворих розповів очільник МОЗ Максим Степанов. Серед нових хворих, в яких 24 квітня підтвердили коронавірус, є 331 дитина та 98 медпрацівників.

Дані взяті з фейсбук-сторінки Максима Степанова

Також за минулу добу госпіталізовано 3 688 осіб. На жаль, 231 людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Одужало – 6 574 особи.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу, 24 квітня, здійснено 54 270 тестувань (методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522). За весь час пандемії в Україні проведено 9 240 911 ПЛР-тестувань.

Як триває вакцинація в Україні: дані станом на 25 квітня

24 квітня в Україні вакцинована 4 531 людина проти COVID-19.

людина проти COVID-19. 526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. З них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).

осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – (із них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном). Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.

Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;

Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;

Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;

Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;

Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;

Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;

Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;

Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;

Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;

Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;

Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;

Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;

Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;

Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;

Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;

Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;

Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;

Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;

Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;

Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;

Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;

Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;

Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;

Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі 25 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 146 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 84 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 100 024 хворих померли.

Коронавірус в Індії

Дані взяті з Апарату РНБО України

Третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тисяч нових хворих. За вчора, 24 квітня, в країні виявили 349 691 випадок інфіквання.

За весь час пандемії в Індії:

захворіло – 16 960 172.

померло – 192 311.

одужало – 14 085 110.

Також в Індії за минулу добу зробили щеплення проти коронавірусу 2 901 412 осіб, загальна кількість вакцинованих громадян зросла до 138 379 832.

США нададуть додаткову допомогу Індії

Джерело: Twitter держсекретаря США Ентоні Блінке

Влада США надасть Індії додаткову допомогу в зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусу. Так, за минулу добу, 24 квітня, у країні виявили понад 300 тисяч нових хворих.

Глава американської дипломатії на своїй сторінці у твіттері висловив співчуття жителям Індії. Ентоні Блінке повідомив, що США надасть додаткову підтримку країні, яка лідирує за кількістю нових хворих на коронавірус у світі. Однак більше подробиць стосовно допомоги Блінке не розповів.

Пакистан пропонує поставити в Індію медобладнання

Джерело: Інтерфакс-Україна

Влада Пакистану також запропонувала Індії допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусної інфекції.

Пакистан готовий поставити до Індії апарати ШВЛ, апаратури по подачі кисню, рентгенівські апарати та засоби індивідуального захисту.

У світі зробили понад 1 мільярд щеплень проти COVID-19

Джерело: The New York Times

У світі зробили вже понад 1 мільярд щеплень від COVID-19. Перші програми масової вакцинації розгорнули менш як 5 місяців тому.

У 207 країнах і територіях ввели не менше 1 002 938 540 доз. Однак є держави, де досі не зробили жодного уколу проти коронавірусу. Зазначається також, що 58% від усіх щеплень припадає на 3 країни, зокрема:

США – 225,6 мільйона;

Китай – 216,1 мільйона;

Індія – 138,4 мільйона.

Найбільший процент повністю вакцинованих громадян мають Сейшели (56% жителів отримали дві дози вакцини), Ізраїль (56%), Бахрейн та Чилі (по 32%). Водночас в Європейському Союзі зробили 128 мільйонів уколів – це 21% населення.

У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer помилково вкололи фізрозчин

Джерело: France Bleu

У місті Еперне на північному сході Франції 140 людям замість вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer вкололи фізрозчин. Інцидент стався в центрі для вакцинації у вівторок, 20 квітня. Ніхто не постраждав, натомість влада обіцяє розібратися у цьому.

Після того, як працівники зрозуміли, що помилково зробили ін'єкцію не вакциною, вони зв’язалися з людьми, яким випадково вкололи фізіологічний розчин. Пацієнти змогли поговорити з лікарем, щоб той відповів на їхні питання, і записатися на вакцинацію знову. Справжні щеплення частина людей вже отримала, іншим їх мають зробити 28 квітня.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Іспанії чоловік навмисне заразив 22 людей, з них троє – немовлята

Джерело: твіттер Національної поліції

Житель іспанського міста Майорка навмисне заразив коронавірусом 22 людей. Правоохоронцям вдалося затримати злочинця. Бувши хворим з температурою близько 40, чоловік прийшов на роботу та погрожував, що заразить колег. При цьому він знімав маску та голосно кашляв.

У поліції повідомляють, що зловмиснику вдалося передати інфекцію безпосередньо 8 особам. Ще 14 людей підхопили коронавірус побічно.

Незважаючи ні на що, 40-річний іспанець продовжував вести звичний спосіб життя. Не змусив його замислитись навіть позитивний ПЛР-тест.