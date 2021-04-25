Новини про коронавірус 25 квітня: іспанець навмисне заразив людей COVID-19, спалах в Індії

В Україні за минулу добу, 24 квітня, виявили 7 930 випадків інфікування COVID-19. Індія продовжує потерпати від коронавірусу, за добу виявили понад 300 тисяч нових хворих. Іспанець навмисне заразив "ковідом" 22 людей, чоловіка заарештували. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 квітня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
В Україні за минулу добу, 24 квітня, підтвердили 7 930 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
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Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіла 2 025 271 людина, 42 323 – померли від ускладнень, 1 572 528 – одужали.
Станом на 25 квітня в Україні хворіє 410 420 людей. Найбільше випадків інфікування підтверджено у Києві (191 495 випадків з початку пандемії), у Харківській області (132 191 випадок) та в Одеській області (131 112 випадків).
Про нових хворих розповів очільник МОЗ Максим Степанов. Серед нових хворих, в яких 24 квітня підтвердили коронавірус, є 331 дитина та 98 медпрацівників.
Дані взяті з фейсбук-сторінки Максима Степанова
Також за минулу добу госпіталізовано 3 688 осіб. На жаль, 231 людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Одужало – 6 574 особи.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу, 24 квітня, здійснено 54 270 тестувань (методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522). За весь час пандемії в Україні проведено 9 240 911 ПЛР-тестувань.
Як триває вакцинація в Україні: дані станом на 25 квітня
- 24 квітня в Україні вакцинована 4 531 людина проти COVID-19.
- 526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
- З них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).
- Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.
- Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;
- Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;
- Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;
- Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;
- Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;
- Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;
- Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;
- Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;
- Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;
- Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;
- Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;
- Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;
- Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;
- Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;
- Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;
- Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;
- Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;
- Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;
- Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;
- Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;
- Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;
- Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;
- Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;
- Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус в світі 25 квітня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 146 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 84 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 100 024 хворих померли.
Коронавірус в Індії
Дані взяті з Апарату РНБО України
Третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тисяч нових хворих. За вчора, 24 квітня, в країні виявили 349 691 випадок інфіквання.
За весь час пандемії в Індії:
- захворіло – 16 960 172.
- померло – 192 311.
- одужало – 14 085 110.
Також в Індії за минулу добу зробили щеплення проти коронавірусу 2 901 412 осіб, загальна кількість вакцинованих громадян зросла до 138 379 832.
США нададуть додаткову допомогу Індії
Джерело: Twitter держсекретаря США Ентоні Блінке
Влада США надасть Індії додаткову допомогу в зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусу. Так, за минулу добу, 24 квітня, у країні виявили понад 300 тисяч нових хворих.
Глава американської дипломатії на своїй сторінці у твіттері висловив співчуття жителям Індії. Ентоні Блінке повідомив, що США надасть додаткову підтримку країні, яка лідирує за кількістю нових хворих на коронавірус у світі. Однак більше подробиць стосовно допомоги Блінке не розповів.
Пакистан пропонує поставити в Індію медобладнання
Джерело: Інтерфакс-Україна
Влада Пакистану також запропонувала Індії допомогу в боротьбі з епідемією коронавірусної інфекції.
Пакистан готовий поставити до Індії апарати ШВЛ, апаратури по подачі кисню, рентгенівські апарати та засоби індивідуального захисту.
У світі зробили понад 1 мільярд щеплень проти COVID-19
Джерело: The New York Times
У світі зробили вже понад 1 мільярд щеплень від COVID-19. Перші програми масової вакцинації розгорнули менш як 5 місяців тому.
У 207 країнах і територіях ввели не менше 1 002 938 540 доз. Однак є держави, де досі не зробили жодного уколу проти коронавірусу. Зазначається також, що 58% від усіх щеплень припадає на 3 країни, зокрема:
- США – 225,6 мільйона;
- Китай – 216,1 мільйона;
- Індія – 138,4 мільйона.
Найбільший процент повністю вакцинованих громадян мають Сейшели (56% жителів отримали дві дози вакцини), Ізраїль (56%), Бахрейн та Чилі (по 32%). Водночас в Європейському Союзі зробили 128 мільйонів уколів – це 21% населення.
У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer помилково вкололи фізрозчин
Джерело: France Bleu
У місті Еперне на північному сході Франції 140 людям замість вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer вкололи фізрозчин. Інцидент стався в центрі для вакцинації у вівторок, 20 квітня. Ніхто не постраждав, натомість влада обіцяє розібратися у цьому.
Після того, як працівники зрозуміли, що помилково зробили ін'єкцію не вакциною, вони зв’язалися з людьми, яким випадково вкололи фізіологічний розчин. Пацієнти змогли поговорити з лікарем, щоб той відповів на їхні питання, і записатися на вакцинацію знову. Справжні щеплення частина людей вже отримала, іншим їх мають зробити 28 квітня.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
В Іспанії чоловік навмисне заразив 22 людей, з них троє – немовлята
Джерело: твіттер Національної поліції
Житель іспанського міста Майорка навмисне заразив коронавірусом 22 людей. Правоохоронцям вдалося затримати злочинця. Бувши хворим з температурою близько 40, чоловік прийшов на роботу та погрожував, що заразить колег. При цьому він знімав маску та голосно кашляв.
У поліції повідомляють, що зловмиснику вдалося передати інфекцію безпосередньо 8 особам. Ще 14 людей підхопили коронавірус побічно.
Незважаючи ні на що, 40-річний іспанець продовжував вести звичний спосіб життя. Не змусив його замислитись навіть позитивний ПЛР-тест.