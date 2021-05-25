Новини про коронавірус в Україні 25 травня
Поширення вірусу в країні
Джерело: МОЗ України
За минулу добу в Україні зафіксували 2 608 нових хворих на коронавірус COVID-19. Серед них – 76 медпрацівників.
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За цей самий період до лікарень госпіталізували 854 людини. На жаль, ще 249 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Впродовж 24 червня в Україні виконали 23 440 тестів методом ПЛР, 12 650 тестів методом ІФА та 16 189 експрес-тестів на антиген.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 186 463 хворих;
- одужали – 1 975 064 людини;
- летальних випадків – 49 685;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.
Темпи вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ України
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 14 056 людей. 3 618 з них отримали тільки першу дозу препарату, а 10 438 – другу. Впродовж доби працювали 255 мобільних бригад, а також 343 пункти щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії в країні вакцинували 981 972 людини. З них повністю імунізувались, тобто отримали 2 дози препарату, 86 225 осіб громадян. Загалом в країні використали 1 068 195 доз вакцин.
Які вакцини використали в Україні та в якій кількості:
- CoviShield/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Індії – 485 827.
- Coronavac від Sinovac Biotech – 89 083.
- Cominarity від Pfizer та BioNTech – 58 537.
- AstraZeneca – 348 306.
- Johnson & Johnson – 219.
Нові хворі та щеплення 1 дозою в регіонах
- Київ – 402/202
- Вінницька область – 47/391
- Волинська область – 92/111
- Дніпропетровська область – 168/87
- Донецька область – 75/342
- Житомирська область – 33/118
- Закарпатська область – 38/139
- Запорізька область – 206/144
- Івано-Франківська область – 38/210
- Київська область – 170/266
- Кіровоградська область – 25/28
- Луганська область – 56/211
- Львівська область – 214/178
- Миколаївська область – 139/154
- Одеська область – 75/326
- Полтавська область – 112/41
- Рівненська область – 139/96
- Сумська область – 32/0
- Тернопільська область – 53/99
- Харківська область – 153/126
- Херсонська область – 22/32
- Хмельницька область – 16/128
- Черкаська область – 106/23
- Чернівецька область – 39/158
- Чернігівська область – 57/8
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 25 травня
Поширення вірусу у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії коронавірусу світі виявили понад 167 мільйонів хворих. 104 мільйони пацієнтів вже одужали. Натомість 3 472 913 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.
Нині своє лікування продовжують понад 60 мільйонів людей по всьому світу.
Найважча ситуація в Індії, де за минулу добу виявили 196 427 нових хворих на коронавірус. Ще 3 511 пацієнтів померли. Від початку пандемії там зафіксували 26 948 874 випадків інфікувань коронавірусом та 307 231 летальних випадків внаслідок COVID-19.
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Дослідження коронавірусу
Імунітет до коронавірусу може зберігатися роками
Джерело: MedicalXpress
Група дослідників з медичної школи Вашингтонського університету заявили, що через місяці після одужання від легких випадків COVID-19 в організмі людини все ще є імунні клітини. Вчені вважають, що такі клітини можуть зберігатися протягом усього життя, весь час виробляючи антитіла.
Два симптоми COVID-19, при яких потрібно негайно викликати швидку
Джерело: EurekAlert!
Американські вчені виявили, що два симптоми – низька сатурація і часте дихання – можуть свідчити про підвищений ризик смерті. Пацієнти з такими ознаками можуть вимагати госпіталізації. Людині, яка захворіла на COVID-19, не завжди просто зрозуміти, в якому випадку необхідно викликати швидку медичну допомогу.
Центри з контролю і профілактиці захворювань США пропонують звернутися до лікаря у разі:
- утрудненого дихання;
- тривалого болю або почуття тиску в грудній клітині;
- сплутаність свідомості;
- нездатності прокинутися;
- блідої шкіри з сірим відтінком.
З'ясували, скільки тривають важкі ускладнення у дітей після COVID-19
Джерело: Lancet
У невеликому дослідженні британські вчені показали, що більша частина симптомів запального мультисистемного синдрому після COVID-19 триває протягом пів року.