Новини про коронавірус 25 травня: імунітет може тривати роками, низькі темпи вакцинації в країні

Важкі ускладнення у дітей після COVID-19 тривають пів року. Імунітет до коронавірусу може зберігатися роками. За минулу добу першу дозу вакцини в Україні отримали всього 3 618 людини. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 травня.

Новини про коронавірус в Україні 25 травня

Поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ України

За минулу добу в Україні зафіксували 2 608 нових хворих на коронавірус COVID-19. Серед них – 76 медпрацівників.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 854 людини. На жаль, ще 249 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Впродовж 24 червня в Україні виконали 23 440 тестів методом ПЛР, 12 650 тестів методом ІФА та 16 189 експрес-тестів на антиген.

За весь час пандемії в Україні:

виявили – 2 186 463 хворих;

одужали – 1 975 064 людини;

летальних випадків – 49 685;

проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ України

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 14 056 людей. 3 618 з них отримали тільки першу дозу препарату, а 10 438 – другу. Впродовж доби працювали 255 мобільних бригад, а також 343 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в країні вакцинували 981 972 людини. З них повністю імунізувались, тобто отримали 2 дози препарату, 86 225 осіб громадян. Загалом в країні використали 1 068 195 доз вакцин.

Які вакцини використали в Україні та в якій кількості:

CoviShield/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Індії – 485 827.

Coronavac від Sinovac Biotech – 89 083.

Cominarity від Pfizer та BioNTech – 58 537.

AstraZeneca – 348 306.

Johnson & Johnson – 219.

Станом на 25 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 587 732 людини.

Нові хворі та щеплення 1 дозою в регіонах

Київ – 402/202

Вінницька область – 47/391

Волинська область – 92/111

Дніпропетровська область – 168/87

Донецька область – 75/342

Житомирська область – 33/118

Закарпатська область – 38/139

Запорізька область – 206/144

Івано-Франківська область – 38/210

Київська область – 170/266

Кіровоградська область – 25/28

Луганська область – 56/211

Львівська область – 214/178

Миколаївська область – 139/154

Одеська область – 75/326

Полтавська область – 112/41

Рівненська область – 139/96

Сумська область – 32/0

Тернопільська область – 53/99

Харківська область – 153/126

Херсонська область – 22/32

Хмельницька область – 16/128

Черкаська область – 106/23

Чернівецька область – 39/158

Чернігівська область – 57/8



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 25 травня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії коронавірусу світі виявили понад 167 мільйонів хворих. 104 мільйони пацієнтів вже одужали. Натомість 3 472 913 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.

Нині своє лікування продовжують понад 60 мільйонів людей по всьому світу.

Найважча ситуація в Індії, де за минулу добу виявили 196 427 нових хворих на коронавірус. Ще 3 511 пацієнтів померли. Від початку пандемії там зафіксували 26 948 874 випадків інфікувань коронавірусом та 307 231 летальних випадків внаслідок COVID-19.

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Дослідження коронавірусу

Імунітет до коронавірусу може зберігатися роками

Джерело: MedicalXpress

Група дослідників з медичної школи Вашингтонського університету заявили, що через місяці після одужання від легких випадків COVID-19 в організмі людини все ще є імунні клітини. Вчені вважають, що такі клітини можуть зберігатися протягом усього життя, весь час виробляючи антитіла.

Два симптоми COVID-19, при яких потрібно негайно викликати швидку

Джерело: EurekAlert!

Американські вчені виявили, що два симптоми – низька сатурація і часте дихання – можуть свідчити про підвищений ризик смерті. Пацієнти з такими ознаками можуть вимагати госпіталізації. Людині, яка захворіла на COVID-19, не завжди просто зрозуміти, в якому випадку необхідно викликати швидку медичну допомогу.

Центри з контролю і профілактиці захворювань США пропонують звернутися до лікаря у разі:

утрудненого дихання;

тривалого болю або почуття тиску в грудній клітині;

сплутаність свідомості;

нездатності прокинутися;

блідої шкіри з сірим відтінком.

З'ясували, скільки тривають важкі ускладнення у дітей після COVID-19

Джерело: Lancet

У невеликому дослідженні британські вчені показали, що більша частина симптомів запального мультисистемного синдрому після COVID-19 триває протягом пів року.