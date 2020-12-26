Новини про коронавірус 25 грудня: новий штам в Африці, Україна може отримати вакцину поза чергою
Ще одну мутацію коронавірусу виявили в Африці. Україна може отримати вакцину проти COVID-19 поза чергою. У Бельгії на свята кількість інфікованих коронавірусом не збільшується. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 25 грудня
За минулу добу в Україні виявили 11 035 нових хворих на коронавірус. Серед них 484 дитини та 388 медиків, повідомляє 24 канал.
До теми Новини про коронавірус 24 грудня: мільйон хворих в Україні, ще один новий штам COVID-19
Кількість нових випадків одужання знову перевищила кількість нових хворих. Так, впродовж 24 грудня виписали 15 337 пацієнтів. За цей самий період померли 186 інфікованих.
Число госпіталізацій не змінюється й залишається стабільно високим. За минулу добу до лікарень потрапили 2 739 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність інфекції.
Ситуація з тестуванням
Впродовж 24 грудня в Україні провели 58 874 тестів для діагностики коронавірусу. З них методом ПЛР – 37 873, а методом ІФА – 21 001.
Коронавірус в областях України
За минулу добу найбільше нових випадків інфікування зареєстрували у Києві (1 038), а також в Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.
Захворюваність в регіонах:
- Київ – 106 078 випадків;
- Вінницька область – 21 698 випадків;
- Волинська область – 32 149 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 680 випадків;
- Донецька область – 34 225 випадків;
- Житомирська область – 37 848 випадків;
- Закарпатська область – 27 650 випадків;
- Запорізька область – 50 805 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 611 випадків;
- Київська область – 56 374 випадки;
- Кіровоградська область – 8 149 випадків;
- Луганська область – 9 725 випадків;
- Львівська область – 58 875 випадків;
- Миколаївська область – 28 805 випадків;
- Одеська область – 67 934 випадки;
- Полтавська область – 33 997 випадків;
- Рівненська область – 39 979 випадків;
- Сумська область – 39 490 випадків;
- Тернопільська область – 33 175 випадків;
- Харківська область – 67 417 випадків;
- Херсонська область – 16 679 випадків;
- Хмельницька область – 38 004 випадки;
- Черкаська область – 36 947 випадків;
- Чернівецька область – 39 143 випадки;
- Чернігівська область – 28 730 випадків.
Україна може отримати вакцину від COVID-19 поза чергою, але є умова
Очікується, що перші дози вакцини від коронавірусу Україна має отримати вже наприкінці лютого – на початку березня. Але Україна запропонує виробникам вакцини проти COVID-19 послуги транспортування препарату в різні країни найбільшим вантажним літаком "Мрія". Нардеп додав, що у такий спосіб Україна розраховує пришвидшити отримання вакцини.
Зеленський підтримує платну вакцинацію і сам планує робити щеплення за власні кошти
Безкоштовно вакцину в Україні отримають лише люди із груп ризику. Але інші охочі зможуть вакцинуватися за власні кошти. Президент Володимир Зеленський заявив, що також зробить щеплення за свій рахунок.
Коронавірус у ЗСУ: від хвороби помер ще один військовий
У лавах Збройних сил України від коронавірусу лікуються 2 436 військових та працівників ЗС. За минулу добу виявили у 126 нових хворих. На жаль, ще один військовий помер. Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 11 074 військових та працівників ЗСУ. Натомість померли 37 хворих.
Нові обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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Новини про коронавірус у світі 25 грудня
Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірусом інфікувалось щонайменше 79 мільйонів людей по усьому світові. З них одужали більш ніж 44 мільйони хворих. Натомість 1 744 249, на жаль, померли.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 19 161 357;
- Індія – 10 169 804;
- Бразилія – 7 430 980;
- Росія – 2 992 706;
- Франція – 2 547 771.
Ще одну мутацію коронавірусу виявили в Африці
Нова та відмінна від інших мутація коронавірусу циркулює у Нігерії. Про це свідчать дані панафриканської організації охорони здоров'я Africa CDC. Розвинувся нігерійський штам окремо від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії. Знайшли його у зразках пацієнтів, взятих у серпні та жовтні. Нині тривають детальніші дослідження, аби вивчити небезпеку цього штаму.
У Бельгії на свята кількість інфікованих коронавірусом не збільшується
У період різдвяно-новорічних свят Бельгія запровадила суворі обмеження на контакт між людьми. Зокрема, забороняється проводити багатолюдні застілля у Святвечір. У гості до себе бельгійська сім’я може запросити максимум 2 осіб. За дотриманням цих правил стежить поліція. Вочевидь, це допомогло, адже число інфікованих на коронавірус у країні за тиждень зменшилося на більш ніж 7%.
Чи варто розраховувати на колективний імунітет проти COVID-19 до кінця 2021 року: відповідь ВООЗ
Головна науковиця ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що певний рівень колективного імунітету у населення деяких країн можна буде зафіксувати лише наприкінці 2021 року.
Дослідження коронавірусу
Важкість перебігу COVID-19 залежить від того, яку частину вірусу атакують антитіла: дослідження
Вчені виявили, що під час легкого та важкого перебігу COVID-19 антитіла націлені на різні частини вірусу. Фахівці проаналізували рівні трьох типів антитіл: IgG, IgM і IgA та пропорції, націлені на вірусний спайковий білок або внутрішню оболонку вірусу. Виявилось, що люди з важким перебігом COVID-19 мають менше антитіл, націлених на спайковий білок, який вірус використовує для проникнення в клітини людини. Натомість рівень антитіл, який атакує внутрішню оболонку вірусу, у "важких" пацієнтів навпаки більший.
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