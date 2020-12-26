Ще одну мутацію коронавірусу виявили в Африці. Україна може отримати вакцину проти COVID-19 поза чергою. У Бельгії на свята кількість інфікованих коронавірусом не збільшується. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 25 грудня

За минулу добу в Україні виявили 11 035 нових хворих на коронавірус. Серед них 484 дитини та 388 медиків, повідомляє 24 канал.

До теми Новини про коронавірус 24 грудня: мільйон хворих в Україні, ще один новий штам COVID-19

Кількість нових випадків одужання знову перевищила кількість нових хворих. Так, впродовж 24 грудня виписали 15 337 пацієнтів. За цей самий період померли 186 інфікованих.

Число госпіталізацій не змінюється й залишається стабільно високим. За минулу добу до лікарень потрапили 2 739 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність інфекції.

Ситуація з тестуванням

Впродовж 24 грудня в Україні провели 58 874 тестів для діагностики коронавірусу. З них методом ПЛР – 37 873, а методом ІФА – 21 001.

Від початку 2020 року в Україні зафіксували 1 012 167 випадків зараження коронавірусом. 646 772 людини одужали, але 17 581 пацієнт пішов з життя. Загалом за весь час пандемії в Україні провели 5 428 825 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в областях України

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування зареєстрували у Києві (1 038), а також в Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Захворюваність в регіонах:

Київ – 106 078 випадків;

Вінницька область – 21 698 випадків;

Волинська область – 32 149 випадків;

Дніпропетровська область – 55 680 випадків;

Донецька область – 34 225 випадків;

Житомирська область – 37 848 випадків;

Закарпатська область – 27 650 випадків;

Запорізька область – 50 805 випадків;

Івано-Франківська область – 42 611 випадків;

Київська область – 56 374 випадки;

Кіровоградська область – 8 149 випадків;

Луганська область – 9 725 випадків;

Львівська область – 58 875 випадків;

Миколаївська область – 28 805 випадків;

Одеська область – 67 934 випадки;

Полтавська область – 33 997 випадків;

Рівненська область – 39 979 випадків;

Сумська область – 39 490 випадків;

Тернопільська область – 33 175 випадків;

Харківська область – 67 417 випадків;

Херсонська область – 16 679 випадків;

Хмельницька область – 38 004 випадки;

Черкаська область – 36 947 випадків;

Чернівецька область – 39 143 випадки;

Чернігівська область – 28 730 випадків.

Україна може отримати вакцину від COVID-19 поза чергою, але є умова

Очікується, що перші дози вакцини від коронавірусу Україна має отримати вже наприкінці лютого – на початку березня. Але Україна запропонує виробникам вакцини проти COVID-19 послуги транспортування препарату в різні країни найбільшим вантажним літаком "Мрія". Нардеп додав, що у такий спосіб Україна розраховує пришвидшити отримання вакцини.

Зеленський підтримує платну вакцинацію і сам планує робити щеплення за власні кошти

Безкоштовно вакцину в Україні отримають лише люди із груп ризику. Але інші охочі зможуть вакцинуватися за власні кошти. Президент Володимир Зеленський заявив, що також зробить щеплення за свій рахунок.

Коронавірус у ЗСУ: від хвороби помер ще один військовий

У лавах Збройних сил України від коронавірусу лікуються 2 436 військових та працівників ЗС. За минулу добу виявили у 126 нових хворих. На жаль, ще один військовий помер. Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 11 074 військових та працівників ЗСУ. Натомість померли 37 хворих.



Нові обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

До теми Пандемія COVID-19 лише на середині шляху: припущення ВООЗ

Новини про коронавірус у світі 25 грудня

Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірусом інфікувалось щонайменше 79 мільйонів людей по усьому світові. З них одужали більш ніж 44 мільйони хворих. Натомість 1 744 249, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 19 161 357; Індія – 10 169 804; Бразилія – 7 430 980; Росія – 2 992 706; Франція – 2 547 771.

Ще одну мутацію коронавірусу виявили в Африці

Нова та відмінна від інших мутація коронавірусу циркулює у Нігерії. Про це свідчать дані панафриканської організації охорони здоров'я Africa CDC. Розвинувся нігерійський штам окремо від мутацій, виявлених у Південній Африці та Великій Британії. Знайшли його у зразках пацієнтів, взятих у серпні та жовтні. Нині тривають детальніші дослідження, аби вивчити небезпеку цього штаму.

У Бельгії на свята кількість інфікованих коронавірусом не збільшується

У період різдвяно-новорічних свят Бельгія запровадила суворі обмеження на контакт між людьми. Зокрема, забороняється проводити багатолюдні застілля у Святвечір. У гості до себе бельгійська сім’я може запросити максимум 2 осіб. За дотриманням цих правил стежить поліція. Вочевидь, це допомогло, адже число інфікованих на коронавірус у країні за тиждень зменшилося на більш ніж 7%.

Чи варто розраховувати на колективний імунітет проти COVID-19 до кінця 2021 року: відповідь ВООЗ

Головна науковиця ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що певний рівень колективного імунітету у населення деяких країн можна буде зафіксувати лише наприкінці 2021 року.

Дослідження коронавірусу

Важкість перебігу COVID-19 залежить від того, яку частину вірусу атакують антитіла: дослідження

Вчені виявили, що під час легкого та важкого перебігу COVID-19 антитіла націлені на різні частини вірусу. Фахівці проаналізували рівні трьох типів антитіл: IgG, IgM і IgA та пропорції, націлені на вірусний спайковий білок або внутрішню оболонку вірусу. Виявилось, що люди з важким перебігом COVID-19 мають менше антитіл, націлених на спайковий білок, який вірус використовує для проникнення в клітини людини. Натомість рівень антитіл, який атакує внутрішню оболонку вірусу, у "важких" пацієнтів навпаки більший.