Новини про коронавірус 26 січня: небезпека малоефективних вакцин, ВООЗ оновила рекомендації

Рада скоротила терміни розгляду закону про старт вакцинації проти COVID-19. Шмигаль представив "дорожню карту" вакцинації проти COVID-19. ВООЗ оновила рекомендації стосовно догляду за хворими на коронавірус. COVID-вакцини з низькою ефективністю можуть сприяти небезпечним мутаціям вірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 січня.

Джерело 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 26 січня

За минулу добу в Україні виявили 2 279 хворих на коронавірус. З них 95 дітей та 175 медичних працівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 25 січня: низька захворюваність в Україні, жорсткі обмеження в Європі

Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Впродовж 25 січня до лікарень госпіталізували 891 пацієнта, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 133 хворих. Натомість видужали від коронавірусу ще 12 538 мешканців України.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 1 197 107 хворих на коронавірус. 965 835 з них вже одужали, але ще 22 057 померли від її ускладнень.

Скільки хворих на коронавірус в Україні: добовий приріст

Київ – 375;

Вінницька область – 53;

Волинська область – 93;

Дніпропетровська область – 108;

Донецька область – 46;

Житомирська область – 20;

Закарпатська область – 103;

Запорізька область – 276;

Івано-Франківська область – 255;

Київська область – 78;

Кіровоградська область – 17;

Луганська область – 56;

Львівська область – 167;

Миколаївська область – 30;

Одеська область – 211;

Полтавська область – 100;

Рівненська область – 81;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 95;

Харківська область – 207;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 15;

Черкаська область – 122;

Чернівецька область – 192;

Чернігівська область – 5.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну

Ситуація з тестуванням в Україні

Від учора лабораторії провели 32 030 тестів, зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441. Від початку пандемії в Україні провели 6 125 257 ПЛР-тестувань.

Рада скоротила терміни розгляду закону про старт вакцинації проти COVID-19

В Україні спростили процедуру розгляду законопроєктів щодо вакцинації проти коронавірусу. "За" проголосували 276 депутатів. Також Верховна рада включила до порядку денного законопроєкт про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання". Крім цього, в парламенті є зареєстрований законопроєкт, який дозволить використання 5 вакцин проти коронавірусу: Pfizer та BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna Sinopharm, AstraZeneca.

"Дитина задихалась в утробі": у Дніпрі врятували породіллю з тяжкою пневмонією COVID-19

У Дніпрі лікарям вдалось врятувати породіллю з тяжкою пневмонією, спричиненою COVID-19. Легені пацієнтки були майже повністю уражені. Життя жінки та дитини було під загрозою, лікарі вирішили терміново робити кесарів розтин. Тиждень немовля перебувало у реанімації, коронавірусу у дитинки не виявили. Поки мама боролась за життя, за дитиною доглядав тато. Наразі жінка одужала, каже, щаслива, що вижила.

Понад 500 мобільних бригад: Шмигаль представив "дорожню карту" вакцинації проти COVID-19

Уряд підготував план компанії вакцинації населення проти COVID-19 – це "дорожня карта", яка складається з 5 етапів. Загальна мета дорожньої карти – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року. План вакцинації в Україні:

Вакцинація людей з критичним ризиком інфікування. До цієї групи входять медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на коронавірус, це люди в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці ООС, які знаходяться на передовій.

До цієї групи входять медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на коронавірус, це люди в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці ООС, які знаходяться на передовій. Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування. До другої групи належать соцпрацівники, люди, старші 80 років, інші медичні працівники. В рамках цього етапу планове охоплення – 2 мільйони 540 тисяч людей.

До другої групи належать соцпрацівники, люди, старші 80 років, інші медичні працівники. В рамках цього етапу планове охоплення – 2 мільйони 540 тисяч людей. Вакцинація людей з високим ризиком інфікування. Група людей, які виконують функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави. Це ДСНС, поліція, СБУ, вчителі та інші категорії, охоплення – 7,2 мільйона людей.

Група людей, які виконують функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави. Це ДСНС, поліція, СБУ, вчителі та інші категорії, охоплення – 7,2 мільйона людей. Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Це люди віком від 60 до 64 років, дорослі із супутніми захворюваннями та інші категорії населення.

Це люди віком від 60 до 64 років, дорослі із супутніми захворюваннями та інші категорії населення. Вакцинація інших громадян, які не входять до пріоритетних груп.

До теми Що відомо про вакцинацію від COVID-19 в Україні: ефективність, ціна, терміни

Новини про коронавірус у світі 26 січня

Як доглядати за хворими на коронавірус: ВООЗ оновила рекомендації

Нові рекомендації за хворими на коронавірус під час брифінгу озвучила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

Оновлені рекомендації ВООЗ

Люди з підтвердженим коронавірусом або з підозрою на наявність захворювання повинні мати доступ до довгострокового нагляду. Особливо це важливо, якщо у хворого дуже довго не минають або ж змінюються симптоми.

Хворим на коронавірус, які лікуються вдома, бажано мати пульсоксиметр. Якщо він зафіксує рівень кисню, нижчий від норми, необхідно одразу звернутись до лікарні.

В умовах стаціонарного лікування ВООЗ рекомендує використовувати антикоагулянти крові, аби запобігти появі згустків у кров‘яних судинах. Аби уникнути небажаних наслідків, варто використовувати менші дози.

Пацієнтів, які підключені до кисню, рекомендують розміщувати на животі – це полегшить його надходження.

Найбільше у Європі: у Великій Британії померло понад 100 тисяч хворих на COVID-19

Велика Британія стала першою європейською країною, у якій кількість хворих на коронавірус перевищила 100 тисяч. Нині офіційна кількість померлих пацієнтів з COVID-19 в країні досягла 103 602. Це більше, ніж кількість загиблих серед цивільного населення у Другій світовій війні. Велика Британія є всього п'ятою країною у світі з таким рівнем летальності. Перед нею США, Бразилія, Індія та Мексика. Але рівень смертності від хвороби на 1 мільйон осіб у Великій Британії вищий, ніж в будь-якій іншій країні.

ВООЗ: немає даних, щоб стверджувати, що вакцина зменшує ризик передачі COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що наразі немає доказів, що будь-яка вакцина проти COVID-19 мінімізовує ризики передачі інфекції SARS-CoV-2. Саме тому у відомстві поки що не рекомендують вводити так званні COVID-паспорти.

COVID-вакцини з низькою ефективністю можуть сприяти небезпечним мутаціям коронавірусу

Вакцинація препаратами з низькою ефективністю або пропуск другої дози щеплення може стати причиною розвитку стійкості до вакцин, сприяючи поширенню нових небезпечніших штамів. Саме тому експерти та вчені критикують явище пізнього другого щеплення, як нині практикують у Великій Британії, й, можливо, невдовзі почнуть у США.

Меркель закликала до чесного розподілу вакцини від коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала світову спільноту чесно розподілити вакцину від коронавірусу між усіма державами, бо це єдиний шлях виходу з пандемії.

У Великій Британії чергу пенсіонерів за вакциною сприйняли за вечірку і викликали поліцію

Житель британського графства Ессекс викликав поліцію, побачивши на вулиці людей, які юрмляться біля стін місцевого масонського залу. Однак, як з'ясували поліцейські по приїзду, "тусовщиками" виявилися пенсіонери, які спокійно чекали вакцинації проти коронавірусу.



Черга за вакциною у Великій Британії / Фото Mixmag

85-річну іспанку вважали померлою від COVID-19: жінка повернулася живою з лікарні

Родині 85-річної Рогелії Бланко повідомили, що жінка померла в лікарні від коронавірусу. Похорон відбувся наступного дня, однак сім'ю Рогелії Бланко не допустили на церемонію через карантинні обмеження. Через 10 днів жива й повністю здорова пацієнтка повернулася до будинку літніх людей, де мешкала впродовж останнього періоду. Це надзвичайно здивувало весь персонал, а також її чоловіка, що не міг змиритися зі втратою дружини. Згодом з'ясувалося, що Рогелію Бланко переплутали з 90-річною Консепсьйон Аріас, яка теж лікувалася від COVID-19 у тій самій лікарняній палаті. Жінка й справді померла від ускладнень, спричинених недугою.

До теми Коронавірус в Росії: померло понад 70 тисяч людей

Розробник "Новачка" хоче випустити ліки від коронавірусу

Один із розробників "Новачка" Леонід Рінк анонсував випуск ліків "Іммофон". Вони мають боротися з коронавірусом та ще низкою вірусних захворювань. Рінк заявив, що свій препарат розробляв на основі ліків від цукрового діабету – "Діуціфону". Іммофон" нібито має ліквідовувати цитокіновий шторм (процес знищення організму імунітетом), який вважають однією з причин смертності від коронавірусу. Препарат вже тестували на 700 добровольцях і "не було жодної важкої стадії і жодної смерті після зараження".

У ВООЗ виключили ймовірність здолання COVID-19: людство змогло перемогти лише одну хворобу

Країнам не варто сподіватись на подолання коронавірусної хвороби в 2021 році та й, ймовірно, будь-коли. За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана, навіть після вакцинації проти коронавірусу, ризики розповсюдження хвороби – високі. При цьому представник ВООЗ зауважив, що основним завданням не має бути повна перемога над хворобою. Адже загалом людству довелося перемогти лише одну хворобу – віспу.

Таджикистан оголосив про повну перемогу над COVID-19: людей закликали не розслаблятися

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 26 січня заявив, що в країні вже немає COVID-19 – вірус вдалося повністю побороти. Вже 15 днів в Таджикистані не реєструють нові випадки зараження. Попри те, що коронавірусу вже немає, президент все одно закликав громадян дотримуватися санітарно-гігієнічних правила. Президент закликав людей "не розслаблятися".

Дослідження, пов'язані з COVID-19

Як коронавірус вплинув на психіку людей

Вчені австралійського Університету Фліндерса провели онлайн-опитування за участю 1040 жителів з п'яти країн з метою проаналізувати стресові реакції на ізоляцію і страхи, пов'язані з COVID-19. Зокрема, дослідники зосередилися на таких проявах стресу, як повторювані тривожні думки, занепокоєння і роздуми про пандемію. Абсолютна більшість респондентів повідомили про те, що переживають стрес через що відбувається. У 13,2% дослідники виявили ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Це важкий психоемоційний стан, який може супроводжуватися тривогою, безсонням, депресією, панічними атаками. Як правило, ПТСР виникає вже після травматичних подій, але може також з'явитися через очікування катастрофи.

Які хвороби найчастіше розвиваються після коронавірусу

У великому дослідженні вчені встановили, які хвороби найчастіше розвиваються протягом 140 днів у людей, які лікувалися з приводу COVID-19 в лікарні. У новому дослідженні вчені проаналізували стан здоров'я майже 48 тисяч осіб, які були госпіталізовані з COVID-19 в Великій Британії. Найчастіше у пацієнтів зустрічалися хвороби дихальної системи – у 29,6% осіб, у 12,7% вони були діагностовані вперше. Детальніше про це читайте за посиланням.

Азитроміцин і доксициклін широко застосовуються при запальних процесах в органах дихання і включені в численні міжнародні рекомендації з лікування коронавірусу, в тому числі в Україні. На жаль, обидва антибіотики в черговий раз не підтвердили свою ефективність.