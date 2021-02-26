Новини про COVID-19 в Україні та світі: Pfizer можна зберігати у звичайних умовах, обмеження ЄС
В Україні третій день масової вакцинації проти коронавірусу, вакцинувались понад тисяча людей, з яких у 7-ми були незначні побічні реакції. Критична ситуація із захворюваністю на Буковині. У США схвалили зберігання вакцини від Pfizer у звичайних морозильних камерах. ЄС продовжив обмеження вільного в'їзду. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 лютого.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні 26 лютого
Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні
За минулу добу в Україні підтвердили зараження коронавірусною інфекцією у 8 003 людей, водночас одужали від коронавірусу 4 244 людей. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 146 людей.
Днем раніше Новини про коронавірус 25 лютого: скільки українців отримали COVID-вакцину, дані про імунітет
Кількість випадків інфікування COVID-19 в регіонах за добу:
- м. Київ – 748 випадків;
- Вінницька область – 738 випадків;
- Волинська область – 219 випадків;
- Дніпропетровська область – 421 випадок;
- Донецька область – 136 випадків;
- Житомирська область – 455 випадків;
- Закарпатська область – 515 випадків;
- Запорізька область – 120 випадків;
- Івано-Франківська область – 857 випадків;
- Київська область – 548 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 31 випадок;
- Львівська область – 474 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 133 випадки;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 305 випадків;
- Харківська область – 331 випадок;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 262 випадки;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернівецька область – 638 випадків;
- Чернігівська область – 130 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).
Загалом з початку епідемії коронавірусу у країні проведено 6 845 974 ПЛР-тестувань.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
Україна не потрапляє в "сіру" зону класифікації ЄС, – Ляшко
В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому наша країна не потрапляє в "сіру" зону карантинних обмежень за індикатором ЄС.
Що означає "сіра" зонаУ "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.Україна збільшила тестування.
Інформація пресслужби Ради Євросоюзу
Щеплення проти COVID-19 зробили 1 338 людей, 7 осіб заявили про побічні ефекти
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусної інфекції з початку кампанії масової вакцинації.
За минулу добу вакцинували 1 179 медпрацівників – це 792 чоловіків та 387 жінок.
До теми Побічних реакцій не зафіксували: у Львові продовжують вакцинувати медиків
Станом на 25 лютого надішли новини про перші несприятливі події після імунізації у 7 осіб. Ляшко зазначив, що не слід панікувати, адже всі побічні ефекти не є серйозними і кожен випадок аналізується.
В зоні ООС почали вакцинацію військових
Джерело: штаб ООС
На Донбасі 25 лютого розпочали вакцинацію українських військових проти коронавірусу. Перша вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю. У госпіталь привезли 7 200 доз препарату компанії AstraZeneca.
Чи готова Україна забезпечити холодове зберігання вакцини Pfizer
Джерело: Ток-шоу "Право на владу"
Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що для зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer в Україні вирішили не купувати спеціальні холодильники, а орендувати їх.
На Буковині посилюють карантинні обмеження: що під забороною
Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА
У Чернівецькій області через погіршення епідеміологічної ситуації посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 26 лютого
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 113 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 508 160 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Активних хворих на COVID-19 в світі станом на 26 лютого близько 57 мільйонів, вони продовжують лікуватись.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Вакцинація проти COVID-19 триває в більш ніж половині країн світу
Джерело: Bloomberg
У світі триває найбільша кампанія в історії вакцинації. Так, процес вакцинації проти COVID-19 почався вже в 100 зі 193 країн світу. Зокрема, у 100 країнах було вже введено понад 225 мільйонів доз.
Країни, які провели найбільше щеплень:
- США – 68,2 мільйона доз;
- Китай – 40,5 мільйонів доз;
- Великобританія – 19,3 мільйона доз;
- Індія – 13 мільйонів доз;
- Туреччина – 8 мільйонів доз.
Вакцинація за охопленням проти коронавірусу:
- Ізраїль: на 100 осіб отримали щеплення 86,9,
- Сейшельські острови (73,44),
- Об'єднані Арабські Емірати (54,39),
- Великобританія (29,03),
- Мальдіви (26,43).
Цікаво Зовсім не боляче: королева Єлизавета II розповіла, як вакцинувалася від коронавірусу
Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС
Джерело: заява членів Європейської Ради
Лідери Європейського Союзу підтримали продовження дії обмежень на подорожі в межах Євросоюзу та до ЄС.
ЄС схвалили дві рекомендації щодо подорожей в межах Євросоюзу та до ЄС:
- обмеження, які можуть застосовуватися відповідно до принципів пропорційності, недискримінації та з врахуванням специфічної ситуації громад, що живуть у прикордонних районах;
- дозвіл на безперешкодне переміщення товарів і послуг в межах єдиного ринку ЄС, в тому числі з використанням "зелених зон" – діятиме й надалі.
Дослідження про коронавірус
У США дозволили зберігати вакцину Pfizer у звичайних морозильних камерах
Джерело: FDA
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило транспортувати та зберігати протягом двох тижнів вакцину від коронавірусної інфекції компанії Pfizer/BioNTech у звичайних морозильних камерах для ліків.
Так, раніше було відомо, що вакцину досить складно зберігати, адже потрібні спеціальні "холодильники" для наднизьких температур (від -80 до -60 градусів за Цельсієм).
Так, вакцина COVID-19 залишається стабільною до двох тижнів, якщо вона перебуває у замороженому стані при стандартній температурі морозильної камери. Однак, якщо флакони були розморожені і підготовлені до використання, їх можна зберігати у морозильнику до 5 днів, відкриті флакони — до 6 годин.
Поліестер найдовше зберігає вірусні частинки SARS-CoV-2
Джерело: De Montfort University
Ще минулого літа вчені з'ясували, що SARS-Cov-2 "живе" на тканини з бавовни не понад добу. Тепер вчені оцінили життєздатність на 3 видах тканин, які найбільш часто використовуються для пошиття медичної уніформи: бавовни, поліестеру і полікотону (суміш бавовни та синтетичних волокон).
Як розпізнати інсульт під час пандемії COVID-19: правила змінили
Джерело: CNS
В основних сучасних правилах швидкої діагностики інсульту є акцент на оцінці стану особи людини. Група американських вчених вважає, що під час пандемії COVID-19 такі алгоритми можуть тільки заважати. На піку пандемії надходження пацієнтів з інсультом в лікарні скоротилося на 30-40% в багатьох країнах. Тобто, багато людей не отримали необхідної допомоги.
Вчені вказують, що стан обличчя, на якому робить акцент провідний алгоритм діагностики, зараз може бути складно оцінювати. У громадських місцях більша кількість людей носить маски. Тому, порушення мови – зазвичай це змішана, нечітка мова – під час пандемії може виявитися єдиною ознакою інсульту, яку можна помітити.
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