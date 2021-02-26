Новини про COVID-19 в Україні та світі: Pfizer можна зберігати у звичайних умовах, обмеження ЄС

Джерело:24 канал
В Україні третій день масової вакцинації проти коронавірусу, вакцинувались понад тисяча людей, з яких у 7-ми були незначні побічні реакції. Критична ситуація із захворюваністю на Буковині. У США схвалили зберігання вакцини від Pfizer у звичайних морозильних камерах. ЄС продовжив обмеження вільного в'їзду. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 лютого.
За минулу добу в Україні підтвердили зараження коронавірусною інфекцією у 8 003 людей, водночас одужали від коронавірусу 4 244 людей. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 146 людей.
Днем раніше Новини про коронавірус 25 лютого: скільки українців отримали COVID-вакцину, дані про імунітет
За весь час пандемії в Україні:
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).
Загалом з початку епідемії коронавірусу у країні проведено 6 845 974 ПЛР-тестувань.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому наша країна не потрапляє в "сіру" зону карантинних обмежень за індикатором ЄС.
Інформація пресслужби Ради Євросоюзу
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусної інфекції з початку кампанії масової вакцинації.
За минулу добу вакцинували 1 179 медпрацівників – це 792 чоловіків та 387 жінок.
До теми Побічних реакцій не зафіксували: у Львові продовжують вакцинувати медиків
Станом на 25 лютого надішли новини про перші несприятливі події після імунізації у 7 осіб. Ляшко зазначив, що не слід панікувати, адже всі побічні ефекти не є серйозними і кожен випадок аналізується.
Джерело: штаб ООС
На Донбасі 25 лютого розпочали вакцинацію українських військових проти коронавірусу. Перша вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю. У госпіталь привезли 7 200 доз препарату компанії AstraZeneca.
Джерело: Ток-шоу "Право на владу"
Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що для зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer в Україні вирішили не купувати спеціальні холодильники, а орендувати їх.Довідка: для зберігання вакцини Pfizer потрібне спеціальне приміщення, де підтримується температура в мінус 60-80 градусів.
Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА
У Чернівецькій області через погіршення епідеміологічної ситуації посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС.
Зверніть увагу! У період з 27 лютого до 9 березня включно на Буковині заборонять роботу:
Під забороною також проведення масових заходів.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 113 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 508 160 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Активних хворих на COVID-19 в світі станом на 26 лютого близько 57 мільйонів, вони продовжують лікуватись.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: Bloomberg
У світі триває найбільша кампанія в історії вакцинації. Так, процес вакцинації проти COVID-19 почався вже в 100 зі 193 країн світу. Зокрема, у 100 країнах було вже введено понад 225 мільйонів доз.
Країни, які провели найбільше щеплень:
Вакцинація за охопленням проти коронавірусу:
Цікаво Зовсім не боляче: королева Єлизавета II розповіла, як вакцинувалася від коронавірусу
Джерело: заява членів Європейської Ради
Лідери Європейського Союзу підтримали продовження дії обмежень на подорожі в межах Євросоюзу та до ЄС.
ЄС схвалили дві рекомендації щодо подорожей в межах Євросоюзу та до ЄС:
Джерело: FDA
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило транспортувати та зберігати протягом двох тижнів вакцину від коронавірусної інфекції компанії Pfizer/BioNTech у звичайних морозильних камерах для ліків.
Так, раніше було відомо, що вакцину досить складно зберігати, адже потрібні спеціальні "холодильники" для наднизьких температур (від -80 до -60 градусів за Цельсієм).Важливо! Фармацевтичні морозильники зазвичай працюють при температурі близько -20 градусів за Цельсієм. FDA заявило, що відповідним чином оновить свій інформаційний бюлетень для постачальників медичних послуг.
Так, вакцина COVID-19 залишається стабільною до двох тижнів, якщо вона перебуває у замороженому стані при стандартній температурі морозильної камери. Однак, якщо флакони були розморожені і підготовлені до використання, їх можна зберігати у морозильнику до 5 днів, відкриті флакони — до 6 годин.
Джерело: De Montfort University
Ще минулого літа вчені з'ясували, що SARS-Cov-2 "живе" на тканини з бавовни не понад добу. Тепер вчені оцінили життєздатність на 3 видах тканин, які найбільш часто використовуються для пошиття медичної уніформи: бавовни, поліестеру і полікотону (суміш бавовни та синтетичних волокон).
Джерело: CNS
В основних сучасних правилах швидкої діагностики інсульту є акцент на оцінці стану особи людини. Група американських вчених вважає, що під час пандемії COVID-19 такі алгоритми можуть тільки заважати. На піку пандемії надходження пацієнтів з інсультом в лікарні скоротилося на 30-40% в багатьох країнах. Тобто, багато людей не отримали необхідної допомоги.
Вчені вказують, що стан обличчя, на якому робить акцент провідний алгоритм діагностики, зараз може бути складно оцінювати. У громадських місцях більша кількість людей носить маски. Тому, порушення мови – зазвичай це змішана, нечітка мова – під час пандемії може виявитися єдиною ознакою інсульту, яку можна помітити.