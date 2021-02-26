Новини про COVID-19 в Україні та світі: Pfizer можна зберігати у звичайних умовах, обмеження ЄС

За минулу добу в Україні підтвердили зараження коронавірусною інфекцією у 8 003 людей, водночас одужали від коронавірусу 4 244 людей. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 146 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 25 лютого: скільки українців отримали COVID-вакцину, дані про імунітет

За весь час пандемії в Україні:

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

Загалом з початку епідемії коронавірусу у країні проведено 6 845 974 ПЛР-тестувань.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Україна не потрапляє в "сіру" зону класифікації ЄС, – Ляшко

В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому наша країна не потрапляє в "сіру" зону карантинних обмежень за індикатором ЄС.

Що означає "сіра" зона У "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.Україна збільшила тестування. У "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.Україна збільшила тестування. Інформація пресслужби Ради Євросоюзу

Щеплення проти COVID-19 зробили 1 338 людей, 7 осіб заявили про побічні ефекти

За словами Ляшка у всіх областях кількість

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусної інфекції з початку кампанії масової вакцинації.

За минулу добу вакцинували 1 179 медпрацівників – це 792 чоловіків та 387 жінок.

До теми Побічних реакцій не зафіксували: у Львові продовжують вакцинувати медиків

Станом на 25 лютого надішли новини про перші несприятливі події після імунізації у 7 осіб. Ляшко зазначив, що не слід панікувати, адже всі побічні ефекти не є серйозними і кожен випадок аналізується.

В зоні ООС почали вакцинацію військових

Джерело: штаб ООС

На Донбасі 25 лютого розпочали вакцинацію українських військових проти коронавірусу. Перша вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю. У госпіталь привезли 7 200 доз препарату компанії AstraZeneca.

Чи готова Україна забезпечити холодове зберігання вакцини Pfizer

Джерело: Ток-шоу "Право на владу"

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що для зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer в Україні вирішили не купувати спеціальні холодильники, а орендувати їх.

для зберігання вакцини Pfizer потрібне спеціальне приміщення, де підтримується температура в мінус 60-80 градусів.

Максим Степанов “Не просто готові на папері, а готові вже безпосередньо – із підписаними договорами, зі сплаченими коштами. За необхідності, ми розуміємо, яким чином протягом буквально тижня збільшити цей обсяг від 300 тисяч на тиждень до 600 тисяч на тиждень, бо в нас є відповідна комерційна структура”.

На Буковині посилюють карантинні обмеження: що під забороною

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА

У Чернівецькій області через погіршення епідеміологічної ситуації посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС.

Зверніть увагу! У період з 27 лютого до 9 березня включно на Буковині заборонять роботу:

закладів громадського харчування, ресторанів, барів, окрім адресної доставки;

навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;

розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Під забороною також проведення масових заходів.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 26 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 113 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 508 160 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Активних хворих на COVID-19 в світі станом на 26 лютого близько 57 мільйонів, вони продовжують лікуватись.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project