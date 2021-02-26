Новини про COVID-19 в Україні та світі: Pfizer можна зберігати у звичайних умовах, обмеження ЄС

26 лютого 2021 , 15:40
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Джерело:

24 канал

В Україні третій день масової вакцинації проти коронавірусу, вакцинувались понад тисяча людей, з яких у 7-ми були незначні побічні реакції. Критична ситуація із захворюваністю на Буковині. У США схвалили зберігання вакцини від Pfizer у звичайних морозильних камерах. ЄС продовжив обмеження вільного в'їзду. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 26 лютого

Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні

За минулу добу в Україні підтвердили зараження коронавірусною інфекцією у 8 003 людей, водночас одужали від коронавірусу 4 244 людей. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 146 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 25 лютого: скільки українців отримали COVID-вакцину, дані про імунітет

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 1 333 844 людей;
  • видужали – 1 163 555 пацієнтів;
  • померли – 25 742 хворих;

Кількість випадків інфікування COVID-19 в регіонах за добу:

  • м. Київ – 748 випадків;
  • Вінницька область – 738 випадків;
  • Волинська область – 219 випадків;
  • Дніпропетровська область – 421 випадок;
  • Донецька область – 136 випадків;
  • Житомирська область – 455 випадків;
  • Закарпатська область – 515 випадків;
  • Запорізька область – 120 випадків;
  • Івано-Франківська область – 857 випадків;
  • Київська область – 548 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 31 випадок;
  • Львівська область – 474 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 133 випадки;
  • Сумська область – 160 випадків;
  • Тернопільська область – 305 випадків;
  • Харківська область – 331 випадок;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 262 випадки;
  • Черкаська область – 127 випадків;
  • Чернівецька область – 638 випадків;
  • Чернігівська область – 130 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 78 264 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

Загалом з початку епідемії коронавірусу у країні проведено 6 845 974 ПЛР-тестувань.


Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Україна не потрапляє в "сіру" зону класифікації ЄС, – Ляшко

В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому наша країна не потрапляє в "сіру" зону карантинних обмежень за індикатором ЄС.

Що означає "сіра" зона

У "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.Україна збільшила тестування.

Інформація пресслужби Ради Євросоюзу

За словами Ляшка у всіх областях кількість тестувань за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тисяч населення.

Щеплення проти COVID-19 зробили 1 338 людей, 7 осіб заявили про побічні ефекти

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що 1 338 людей отримали щеплення проти коронавірусної інфекції з початку кампанії масової вакцинації.

За минулу добу вакцинували 1 179 медпрацівників – це 792 чоловіків та 387 жінок.

До теми Побічних реакцій не зафіксували: у Львові продовжують вакцинувати медиків

Станом на 25 лютого надішли новини про перші несприятливі події після імунізації у 7 осіб. Ляшко зазначив, що не слід панікувати, адже всі побічні ефекти не є серйозними і кожен випадок аналізується.

В зоні ООС почали вакцинацію військових

Джерело: штаб ООС

На Донбасі 25 лютого розпочали вакцинацію українських військових проти коронавірусу. Перша вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю. У госпіталь привезли 7 200 доз препарату компанії AstraZeneca.

Чи готова Україна забезпечити холодове зберігання вакцини Pfizer

Джерело: Ток-шоу "Право на владу"

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що для зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer в Україні вирішили не купувати спеціальні холодильники, а орендувати їх.

Довідка: для зберігання вакцини Pfizer потрібне спеціальне приміщення, де підтримується температура в мінус 60-80 градусів.

Максим Степанов
“Не просто готові на папері, а готові вже безпосередньо – із підписаними договорами, зі сплаченими коштами. За необхідності, ми розуміємо, яким чином протягом буквально тижня збільшити цей обсяг від 300 тисяч на тиждень до 600 тисяч на тиждень, бо в нас є відповідна комерційна структура”.

На Буковині посилюють карантинні обмеження: що під забороною

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА

У Чернівецькій області через погіршення епідеміологічної ситуації посилюють карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили 26 лютого під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС.

Зверніть увагу! У період з 27 лютого до 9 березня включно на Буковині заборонять роботу:

  • закладів громадського харчування, ресторанів, барів, окрім адресної доставки;
  • навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;
  • розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Під забороною також проведення масових заходів.


Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 26 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 113 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 63 мільйони людей вже одужали, але 2 508 160 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Активних хворих на COVID-19 в світі станом на 26 лютого близько 57 мільйонів, вони продовжують лікуватись.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Вакцинація проти COVID-19 триває в більш ніж половині країн світу

Джерело: Bloomberg

У світі триває найбільша кампанія в історії вакцинації. Так, процес вакцинації проти COVID-19 почався вже в 100 зі 193 країн світу. Зокрема, у 100 країнах було вже введено понад 225 мільйонів доз.

Країни, які провели найбільше щеплень:

  • США – 68,2 мільйона доз;
  • Китай – 40,5 мільйонів доз;
  • Великобританія – 19,3 мільйона доз;
  • Індія – 13 мільйонів доз;
  • Туреччина – 8 мільйонів доз.

Вакцинація за охопленням проти коронавірусу:

  • Ізраїль: на 100 осіб отримали щеплення 86,9,
  • Сейшельські острови (73,44),
  • Об'єднані Арабські Емірати (54,39),
  • Великобританія (29,03),
  • Мальдіви (26,43).

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Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС

Джерело: заява членів Європейської Ради

Лідери Європейського Союзу підтримали продовження дії обмежень на подорожі в межах Євросоюзу та до ЄС.

ЄС схвалили дві рекомендації щодо подорожей в межах Євросоюзу та до ЄС:

  • обмеження, які можуть застосовуватися відповідно до принципів пропорційності, недискримінації та з врахуванням специфічної ситуації громад, що живуть у прикордонних районах;
  • дозвіл на безперешкодне переміщення товарів і послуг в межах єдиного ринку ЄС, в тому числі з використанням "зелених зон" – діятиме й надалі.

Дослідження про коронавірус

У США дозволили зберігати вакцину Pfizer у звичайних морозильних камерах

Джерело: FDA

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило транспортувати та зберігати протягом двох тижнів вакцину від коронавірусної інфекції компанії Pfizer/BioNTech у звичайних морозильних камерах для ліків.

Так, раніше було відомо, що вакцину досить складно зберігати, адже потрібні спеціальні "холодильники" для наднизьких температур (від -80 до -60 градусів за Цельсієм).

Важливо! Фармацевтичні морозильники зазвичай працюють при температурі близько -20 градусів за Цельсієм. FDA заявило, що відповідним чином оновить свій інформаційний бюлетень для постачальників медичних послуг.

Так, вакцина COVID-19 залишається стабільною до двох тижнів, якщо вона перебуває у замороженому стані при стандартній температурі морозильної камери. Однак, якщо флакони були розморожені і підготовлені до використання, їх можна зберігати у морозильнику до 5 днів, відкриті флакони — до 6 годин.

Поліестер найдовше зберігає вірусні частинки SARS-CoV-2

Джерело: De Montfort University

Ще минулого літа вчені з'ясували, що SARS-Cov-2 "живе" на тканини з бавовни не понад добу. Тепер вчені оцінили життєздатність на 3 видах тканин, які найбільш часто використовуються для пошиття медичної уніформи: бавовни, поліестеру і полікотону (суміш бавовни та синтетичних волокон).

  • Найдовше вірусні частинки зберігали життєздатність на поліестері – вони були активні всі три доби спостережень. На стовідсотковій бавовні коронавірус протримався 24 години.
  • Найбезпечнішим матеріалом виявився полікотон – вірус "прожив" не більше 6 годин.

Як розпізнати інсульт під час пандемії COVID-19: правила змінили

Джерело: CNS

В основних сучасних правилах швидкої діагностики інсульту є акцент на оцінці стану особи людини. Група американських вчених вважає, що під час пандемії COVID-19 такі алгоритми можуть тільки заважати. На піку пандемії надходження пацієнтів з інсультом в лікарні скоротилося на 30-40% в багатьох країнах. Тобто, багато людей не отримали необхідної допомоги.

Вчені вказують, що стан обличчя, на якому робить акцент провідний алгоритм діагностики, зараз може бути складно оцінювати. У громадських місцях більша кількість людей носить маски. Тому, порушення мови – зазвичай це змішана, нечітка мова – під час пандемії може виявитися єдиною ознакою інсульту, яку можна помітити.