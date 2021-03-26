В Україні другий день рекордна кількість нових хворих на коронавірус. Степанов закликав бізнес завозити вакцини на приватний ринок. Ляшко сказав, коли українці почнуть отримувати другу дозу вакцини від COVID-19. Pfizer розпочала випробування COVID-вакцини на дітях від 6 місяців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 березня.

Новини про коронавірус в Україні 26 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 25 березня, в Україні виявили 18 132 нових хворих на коронавірус. Серед них – 923 дитини та 435 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 25 березня: COVID-рекорд в Україні, до нас приїхала вакцина Sinovac

За цей самий період до лікарень потрапили 4 826 людей. Натомість виписали – 7 138 хворих. На жаль, 326 українців померли від ускладнень, викликаних хворобою.

Ситуація з тестуванням

25 березня в Україні провели 53 495 тестів методом ПЛР. Методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832. Загалом з початку пандемії в Україні провели 7 889 544 ПЛР-тестувань.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Нові хворі та добова кількість щеплених в регіонах:

Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;

Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;

Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;

Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;

Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;

Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;

Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;

Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;

Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;

Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;

Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;

Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;

Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;

Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;

Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;

Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;

Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;

Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;

Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;

Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;

Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 1 614 707 хворих;

одужало – 1 290 158 пацієнтів;

померло – 31 461 інфікованих;

Як триває вакцинація проти коронавірусу

За минулу добу, 25 березня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 18 738 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 174 325 громадян. Повністю щеплення закінчила тільки 1 людина. Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.

Степанов закликав бізнес завозити вакцини на приватний ринок

Джерело: 24 канал

Очільник МОЗ Максим Степанов закликав бізнес завозити вакцини на приватний ринок. Хоч і зауважив, що поки що це неможливо.

Ляшко сказав, коли українці почнуть отримувати другу дозу вакцини від COVID-19

Джерело: 24 канал

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці зможуть отримати другу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції не раніше 20 чисел травня 2021 року. За словами Ляшка, усі 500 тисяч доз із першої поставки вакцини Covishield використовуватимуться лише для першого щеплення.

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Новини про коронавірус у світі 26 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 125 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 71 мільйон людей вже подолали хворобу, але 2 755 352 інфікований помер від ускладнень, спричинених хворобою.

У Польщі третій день поспіль рекордна кількість хворих на коронавірус: в країні посилюють карантин

Джерело: "Польське радіо"

У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий рекорд. Вперше кількість нових хворих в країні – понад 35 тисяч. Через це в країні введуть додаткові правила безпеки під час карантину.

Хірурги закликали вакцинувати усіх людей проти коронавірусу перед операціями

Джерело: Oxford Academic

Вакцинація перед плановими операціями може рятувати десятки тисяч життів в рік, вважають хірурги, які беруть участь в міжнародній програмі COVIDSurg Collaborative. Автори нового дослідження виявили, що від 0,6% до 1,6% пацієнтів після планових операцій заражаються COVID-19. У тих, хто переніс коронавірусну інфекцію в перші 30 днів після хірургічного втручання, ризик смерті збільшується в 4 – 8 разів в порівнянні з середніми ризиками після операції.

До теми Чи можуть невакцинованих дітей не допустити до школи та як їм здобути освіту: пояснення



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Pfizer розпочала випробування COVID-вакцини на дітях від 6 місяців

Джерело: NBC News

Компанії Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти коронавірусної інфекції на дітях віком від 6 місяців до 12 років. Перші учасники випробовування вже отримали ін'єкції вакциною. Іноземні ЗМІ пишуть, що компанії планують розширити застосування препарату для дітей вікової категорії від 6 місяців до 12 років до початку 2022 року.