Новини про коронавірус 26 березня: знову рекорд в Україні, у Pfizer почали випробування на дітях

Джерело:24 канал
В Україні другий день рекордна кількість нових хворих на коронавірус. Степанов закликав бізнес завозити вакцини на приватний ринок. Ляшко сказав, коли українці почнуть отримувати другу дозу вакцини від COVID-19. Pfizer розпочала випробування COVID-вакцини на дітях від 6 місяців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 25 березня, в Україні виявили 18 132 нових хворих на коронавірус. Серед них – 923 дитини та 435 медпрацівників.
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За цей самий період до лікарень потрапили 4 826 людей. Натомість виписали – 7 138 хворих. На жаль, 326 українців померли від ускладнень, викликаних хворобою.
25 березня в Україні провели 53 495 тестів методом ПЛР. Методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832. Загалом з початку пандемії в Україні провели 7 889 544 ПЛР-тестувань.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу, 25 березня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 18 738 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 174 325 громадян. Повністю щеплення закінчила тільки 1 людина. Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.
Джерело: 24 канал
Очільник МОЗ Максим Степанов закликав бізнес завозити вакцини на приватний ринок. Хоч і зауважив, що поки що це неможливо.
Джерело: 24 канал
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці зможуть отримати другу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції не раніше 20 чисел травня 2021 року. За словами Ляшка, усі 500 тисяч доз із першої поставки вакцини Covishield використовуватимуться лише для першого щеплення.
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Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 125 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 71 мільйон людей вже подолали хворобу, але 2 755 352 інфікований помер від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: "Польське радіо"
У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий рекорд. Вперше кількість нових хворих в країні – понад 35 тисяч. Через це в країні введуть додаткові правила безпеки під час карантину.
Джерело: Oxford Academic
Вакцинація перед плановими операціями може рятувати десятки тисяч життів в рік, вважають хірурги, які беруть участь в міжнародній програмі COVIDSurg Collaborative. Автори нового дослідження виявили, що від 0,6% до 1,6% пацієнтів після планових операцій заражаються COVID-19. У тих, хто переніс коронавірусну інфекцію в перші 30 днів після хірургічного втручання, ризик смерті збільшується в 4 – 8 разів в порівнянні з середніми ризиками після операції.
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Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: NBC News
Компанії Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти коронавірусної інфекції на дітях віком від 6 місяців до 12 років. Перші учасники випробовування вже отримали ін'єкції вакциною. Іноземні ЗМІ пишуть, що компанії планують розширити застосування препарату для дітей вікової категорії від 6 місяців до 12 років до початку 2022 року.