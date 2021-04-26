Новини про коронавірус 26 квітня: вплив спорту на ефективність вакцинації, постковідний синдром

За минулу добу, 25 квітня, в Україні виявили 5 062 нових випадки інфікування коронавірусом. Вчені заявили, що регулярна фізична активність зміцнює імунну систему людини і збільшує ефективність вакцинації. В Індії знову за добу підтвердили понад 350 тисяч нових хворих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

26 квітня Україна повідомила про 5 062 нових випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 2 030 333.

Днем раніше Новини про коронавірус 25 квітня: іспанець навмисне заразив людей COVID-19, спалах в Індії

За минулу добу до лікарень потрапив 2 061 хворий. Хоч це більш ніж на тисячу менше, ніж минулого тижня, це все ще досить високий показник.

За цей самий період померли 195 пацієнтів. Загалом від початку пандемії в Україні з життя пішли 42 518 хворих на COVID-19.

Ще 6 910 пацієнтів виписали. Загальна кількість видужалих від коронавірусу людей в країні зросла до 1 579 438.

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж вчорашнього дня в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 1 114 людей. У Києві та 8 регіонах не провели жодного щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення від інфекції зробили 528 030 українцям. 528 028 з них отримали одну дозу, а закінчили вакцинацію (тобто отримали дві дози) – 5 людей. З них двоє отримали першу дозу за кордоном.

Станом на 25 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 492 494 людини.

Нові хворі та щеплені в регіонах за добу

Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;

Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;

Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;

Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;

Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;

Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;

Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;

Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;

Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;

Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;

Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;

Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;

Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;

Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;

Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;

Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;

Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;

Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;

Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;

Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новий рекорд смертності зафіксували на Харківщині

Джерело: Харківський обласний лабораторний центр МОЗ

У Харківській області від початку пандемії зареєстрували 2 615 смертей від коронавірусу. За 25 квітня їх було 36 , що є рекордом кількості за добу. Область у цей день посіла перше місце за рівнем смертності від COVID-19 в Україні.

До цього рекордна кількість смертей за добу там була 18 квітня, коли померли 35 пацієнтів лікарень. Після Харківщини в рейтингу кількості летальних випадків ідуть Дніпропетровщина – 34, Запоріжжя – 24, Львівщина – 13, місто Київ – 21.

Індія припинила постачання Covishield в Україну

Джерело: "Сніданок з 1+1"

Індія тимчасово припинила постачати препарат Covishield (AstraZeneca) в Україну. Але головний санлікар країни Віктор Ляшко запевнив, що щеплені цим препаратом обов'язково отримають другу дозу.

Через високий сплеск захворюваності Індія поки що призупинила постачання вакцини Covishield до інших країн. Якщо ситуація з коронавірусом в країні стабілізується, МОЗ очікує, що упродовж квітня-травня постачання відновиться. Але українці, які отримували першу дозу Covishield, зможуть закінчити вакцинацію вчасно. Оскільки компанія AstraZeneca виготовляє препарат на різних виробничих майданчиках.



Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі 26 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 147 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Більш ніж 84 мільйони пацієнтів вже одужали, але 3 108 705 хворих померли.

Що відбувається з організмом через пів року після коронавірусної хвороби

Джерело: Nature

У новому дослідженні вчені проаналізували ризик появи великої кількості патологій і ймовірність смерті в американських ветеранів, які перенесли COVID-19, але без госпіталізації.

У хворих на COVID-19 після гострого періоду інфекції часто з'являлися довгострокові симптоми, з якими ті ніколи раніше не стикалися (згідно з даними медичних карт) – з боку різних систем органів і психіки. Серед прикладів надлишкової захворюваності людей, які перенесли COVID-19 в порівнянні з тими, хто не був інфікований (кількість додаткових випадків різних патологій і симптомів на 1000 осіб):

симптоми з боку дихальної системи (яких не було при гострому COVID-19) через місяць після зараження – на 28 випадків більше;

порушення ліпідного метаболізму – на 12;

цукровий діабет – на 8;

біль в животі – на 6;

гіпертонія – на 15;

аритмія – на 8;

серцева недостатність – на 4;

симптоми з боку нервової системи – на 15;

головний біль – на 4;

анемія – на 5;

слабкість – на 13;

розлади сну – на 14;

тривожність – на 5.

Також після перенесеного COVID-19 люди стали споживати більшу кількість різних медикаментів. Автори підкреслюють, що ці постковідні хвороби включають цукровий діабет, кардіологічні та нефрологічні патології, вони можуть протікати хронічно та вимагати лікування все життя.

Знайшли простий спосіб підвищити ефективність вакцинації

Джерело: Springer Link

Під час пандемії багато з нас зрозуміли, наскільки шкідливий для здоров'я спосіб життя без фізичних вправ або хоча б без регулярних прогулянок. Найбільший систематичний огляд, проведений у Великобританії, показав, що зараз як ніколи важлива фізкультура – вона в буквальному сенсі може врятувати життя.

Вчені також виявили надійні докази того, що регулярна фізична активність зміцнює імунну систему людини. У 35 незалежних рандомізованих дослідженнях регулярна фізична активність приводила до підвищення рівня антитіл імуноглобуліну IgA. Ці антитіла покривають слизову оболонку легень і інших органів, вразливих для вірусів і бактерій. Регулярна фізична активність також збільшує кількість Т-клітин, які "попереджають" імунну систему про вторгнення патогенів та регулюють її реакцію.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу