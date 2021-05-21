Новини про коронавірус в Україні 26 травня

Поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ України

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 3 395 людей, серед них – 154 дитини та 73 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 208 пацієнтів з COVID-19.

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Госпіталізації потребували 1 778 хворих, водночас видужали – 14 987 людей. Тобто, кількість тих, хто одужав впродовж доби, значно перевищує число тих, що інфікувались, сьогодні цей показник майже в п'ятеро вищий.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 189 858 людей. Станом на 26 травня одужали 1 990 051 громадянин країни. Втім, від ускладнень хвороби померли 49 893 людини.

Статистика COVID-19 в регіонах:

м. Київ — 385 випадків;

Вінницька область — 97 випадків;

Волинська область — 64 випадки;

Дніпропетровська область — 277 випадків;

Донецька область — 149 випадків;

Житомирська область — 54 випадки;

Закарпатська область — 83 випадки;

Запорізька область — 219 випадків;

Івано-Франківська область — 54 випадки;

Київська область — 208 випадків;

Кіровоградська область — 73 випадки;

Луганська область — 68 випадків;

Львівська область — 172 випадки;

Миколаївська область — 154 випадки;

Одеська область — 81 випадок;

Полтавська область — 61 випадок;

Рівненська область — 185 випадків;

Сумська область — 93 випадки;

Тернопільська область — 68 випадків;

Харківська область — 328 випадків;

Херсонська область — 176 випадків;

Хмельницька область — 93 випадки;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернівецька область — 54 випадки;

Чернігівська область — 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україну прибула партія Pfizer, яку закупили за держані гроші

Джерело: 24 канал

26 травня близько 10 години ранку в Міжнародний аеропорт "Київ" імені І.Сікорського прибула партія вакцин виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцину закупили за кошти державного бюджету.

Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України. Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням уряду України здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents. Всього сьогодні прибуло 117 тисяч доз препарату.

Препарати з цієї партії використають для третього етапу вакцинації – імунізації освітян. З цієї партії також вакцинуватимуть людей із попередніх етапів – медиків, силовиків.

Якою буде ситуація з COVID-19 в Україні на початку літа

Джерело: НАН України

Вчені з Національної академії наук України спрогнозували, якою буде захворюваність в Україні початку літа. Загалом ситуація покращуватиметься. Зазначається, що середня кількість нових зафіксованих випадків на день зменшилася до 3 767. Окрім цього, знизилась і смертність – приблизно на 174 випадки на день.

Прогноз захворюваності НАН на найближчі 2 тижні:

Кількість нових хворих на COVID-19 щодня буде зменшуватися принаймні до 8 червня,

Середня кількість нових випадків впродовж тижня від 26 травня по 1 червня дорівнюватиме 3442,

Впродовж тижня 2 – 8 червня середній приріст нових хворих дорівнюватиме 2914.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 26 травня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії коронавірусу світі виявили понад 167 мільйонів хворих. 104 мільйони пацієнтів вже одужали. Натомість 3 485 031 хворий пішов з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.

Нині своє лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.

Найважча ситуація в Індії, де за минулу добу виявили 208 тисяч нових хворих на коронавірус. Ще 4 157 пацієнтів померли.

У 14% людей коронавірус викликає мінімум одне нове захворювання

Джерело: BMJ

Коронавірус небезпечний не тільки ускладненнями, але і довгостроковими наслідками для пацієнтів, в тому числі молодих, які не мали раніше проблем зі здоров'ям. Американські вчені оцінили ймовірність виникнення нового діагнозу після COVID-19 і зробили тривожні висновки.

Результати показали, що у 14% пацієнтів після COVID-19 діагностували мінімум одне нове захворювання, яке потрібно лікувати. "Підвищений ризик клінічних наслідків після гострого інфекційного періоду помітили в різних системах органів, включаючи серцево-судинні, неврологічні, ниркові, респіраторні й психічні ускладнення", – зазначили вчені.

Як вакцинація впиває на постковідний синдром

Джерело: Annals of Internal Medicine

Нове дослідження свідчить, що при постковідному синдромі вакцинація проти COVID-19 безпечна. Тому люди, які тільки перехворіли на коронавірус, можуть не відтерміновувати щеплення. У дослідженні взяли участь 163 пацієнти: всі вони страждали від постковідного синдрому протягом приблизно восьми місяців. Всього вчені виявили у них 159 різних симптомів, які з'явилися після перенесеної інфекції. Найпоширенішими були:

втома (у 75%);

задишка (61%);

безсоння (53%).

Вплив вакцинації на постковід

З усіх учасників дослідження 44 вакцинували проти COVID-19 – частина отримала щеплення виробництва Pfizer-BioNTech, інша – Oxford-AstraZeneca. Через місяць вони заново заповнили анкети, що стосуються їх самопочуття, якості життя і симптомів постковідного синдрому.

82% пацієнтів повідомляли як мінімум про один симптом. Зі 159 симптомів, які були виявлені на початку дослідження, після щеплення 23,2% полегшились, 5,6% стали протікати важче, 71,1% не змінилися. Значного погіршення якості життя не спостерігалося у жодного з пацієнтів. Стан людей після щеплення ніяк не залежав від того, вакцину якого виробника використовували.

У Франції спалах "дуже рідкісного" варіанту коронавірусу

Джерело: The Guardian

Новий варіант коронавірусу виявили близько у 50 громадян Франції. Регіональний орган охорони здоров’я описав його як "дуже рідкісний". Новий штам назвали "варіантом Бордо". Для його виявлення в країні вже створили додаткові центри тестування.

Близько 80% від усіх нових випадків інфікування коронавірусом у Франції є британським варіантом. І він також почав мутувати.