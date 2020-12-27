В Україні за добу підтвердили 7 709 випадків зараження COVID-19. Вакцину від коронавірусної інфекції доставили в усі країни Європейського союзу. Вакцина Moderna викликала першу алергію у США. Новий штам коронавірусу виявили ще у Франції, Іспанії та Швеції. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 26 грудня

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Статистика поширення COVID-19

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні захворіло 1 019 876 людей. За минулу добу кількість заражених зросла на 7 709.

Серед нових хворих за минулу захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників. Також госпіталізовано 2 888 осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 121 людина. Одужало – 5 145 осіб.

Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 26 грудня:

захворіло – 1 019 876 осіб;

одужало – 651 917 осіб;

летальних випадків – 17 702.

Кількість захворювань в регіонах України станом на 26 грудня:

м. Київ – 106 486 випадків;

Вінницька область – 21 858 випадків;

Волинська область – 32 300 випадків;

Дніпропетровська область – 56 356 випадків;

Донецька область – 34 586 випадків;

Житомирська область – 38 219 випадків;

Закарпатська область – 27 754 випадки;

Запорізька область – 51 250 випадків;

Івано-Франківська область – 42 725 випадків;

Київська область – 56 942 випадки;

Кіровоградська область – 8 205 випадків;

Луганська область – 9 906 випадків;

Львівська область – 59 551 випадок;

Миколаївська область – 29 117 випадків;

Одеська область – 68 447 випадків;

Полтавська область – 34 341 випадок;

Рівненська область – 40 195 випадків;

Сумська область – 39 848 випадків;

Тернопільська область – 33 328 випадків;

Харківська область – 67 655 випадків;

Херсонська область – 16 917 випадків;

Хмельницька область – 38 333 випадки;

Черкаська область – 37 321 випадок;

Чернівецька область – 39 293 випадки;

Чернігівська область – 28 943 випадки.



Нові обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у ЗСУ

Протягом 25 грудня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили в 78 людей. Загалом наразі хворіють 2 427 військових та працівників ЗСУ. Від початку епідемії одужати вдалося 11 161 людині, померли, на жаль, 37 військових.

Станом на 16 грудня хворіють 2 427 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 423 хворих. Кількість військових, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 34 людини. За добу 25 грудня недугу підтвердили у 78 військових і працівників ЗСУ.

Лікар прогнозує пік коронавірусу в Україні в січні-лютому 2021 року

Медик розповів, що наразі Україна перебуває на фазі другої хвилі поширення коронавірусної інфекції, яка досягне піку наприкінці січня. Згодом через кілька місяців може початися третя хвиля.

Головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький вважає, що третя хвиля ймовірно почнеться у серпні-вересні 2021 року.

Де в Україні вакцина від коронавірусу з'явиться першочергово

У МОЗ розповіли, що вакцина проти коронавірусу насамперед з'явиться в Україні у державних, а не в приватних клініках. Проте спершу вона потрапить на митний склад, а вже звідти її в межах країни постачатиме дистриб'ютор.

Як пояснила експертка відомства Ірина Колеснікова, виробники вакцини передусім є зацікавленими у великих партіях, які можуть замовляти саме державні структури. Тому вони навіть не вестимуть перемовини з приватними клініками. Щоправда, це можуть бути дистриб'ютори, але офіційні. Оскільки вони так само відповідають за якість препарату, як відповідає держава.

Новий штам коронавірусу вже дістався України

Перший випадок зараження зафіксували на Закарпатті. В інфікованого чоловіка можна спостерігати легкий перебіг хвороби. Так стверджує лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров.

За його словами, мутований коронавірус виявили у 24-річного чоловіка. Він здебільшого проживає в Чехії, їздить туди на заробітки. Додому повертається не часто та залишається в Україні лише на короткий проміжок часу. Петров є його сімейним лікарем.

Нардепам від "Слуги народу" заборонили роздувати паніку через новий штам COVID-19

Депутатам від "Слуги народу" радять не перебільшувати загрозу від нового штаму коронавірусу. Інформаційні відділи фракції навіть підготували відповідний документ з ефірними тезами для народних обранців.

"Слугам", зокрема, радять не боятися процесу мутації вірусів, оскільки вони "постійно мутують природним чином". Для прикладу в тезах наводять вірус грипу, який, за словами науковців, "мутує частіше".

У документі також зазначили, що в Україні наприкінці грудня через новий штам коронавірусу змінять ПЛР-системи. Це відбудеться після того, як Велика Британія опублікує дослідження про зміну коротких фрагментів ДНК- або РНК-мішені, яка і виявляє вірус.

Крім того, депутатів закликають говорити, що наразі відсутні підтвердження того, що новий штам не реагуватиме на вже розроблені вакцини.

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Новини про коронавірус у світі 26 грудня

Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірусом інфікувалось понад 80 мільйонів людей по усьому світу. З них одужали більш ніж 45 мільйонів хворих. Натомість 1 756 328, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 18 981 130; Індія – 10 169 118; Бразилія – 7 465 806; Росія – 2 992 123; Франція – 2 607 688.

Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС

Вакцину від коронавірусної інфекції доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю 27 грудня. Про це у своєму зверненні заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.

"Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії. Наші Європейські дні вакцинації – це зворушливий момент єдності і європейської історії успіху", – сказала глава Європейської комісії.

Які країни вже розпочали вакцинацію

►Угорщина

Першою серед країн Євросоюзу вакцинацію проти коронавірусу розпочала Угорщина. Щеплення зробили працівникам лікарень Будапешта 26 грудня. Найпершою вакцину отримала лікарка центральної лікарні "Дель-Пешт" Адріенна Кертес.

►Німеччина

Німеччина стала другою країною ЄС, яка розпочала вакцинацію. Процес стартував у будинку для людей літнього віку у місті Гальберштадт. Першою щеплення зробили 101-річній Едіт Квойцаллі. Жінка легко перенесла вакцинацію – вона була спокійною та усміхалася.

►Словаччина

Третьою вакиновувати населення почала Словаччина. Найперше вакцинувався інфекціоніст і член урядової комісії по боротьбі з пандемією Володимир Крчмері. 27 грудня дозу вакцини Pfizer отримають президент Зузана Чапутова, деякі міністри і члени парламенту.

Вакцина Moderna викликала першу алергію у США

В американського лікаря, якому зробили щеплення від COVID-19, розвинулася важка алергічна реакція. Вакцина компанії Moderna викликала запаморочення і прискорене серцебиття. Інцидент трапився у Бостоні. Вакцина викликала алергію у наукового співробітника геріатричної онкології в Бостонському медичному центрі Хоссейна Садрзаде. Він сказав, що майже відразу після вакцинації у нього виникли запаморочення і прискорене серцебиття.

Представник Бостонського медичного центру Девід Кіббі заявив, що Садрзаде дозволили самостійно ввести собі протиалергічний препарат. Чоловіка доставили у відділення невідкладної допомоги. Кіббі заявив, що лікаря вже виписали.

Плани Ізраїлю щодо вакцинації населення від коронавірусу

Уряд Ізраїлю планує вакцинувати від COVID-19 150 тисяч людей щодня. Відтак упродовж місяця першу дозу вакцини мають отримати мільйони ізраїльтян.

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Чезі Леві заявив, що держава є зацікавленою у безперервному процесі вакцинації населення. За його словами, щеплення може тривати навіть 24 години на добу. Але це залежить від бажання громадян та наявності вакцин.

Ізраїль розраховує на постачання 4 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця грудня та ще 4 мільйонів – до кінця березня 2021 року. Також уряд домовився про 6 мільйонів доз вакцини Moderna, але її доставку до Ізраїлю очікують не раніше ніж у квітні.

У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 – лише на середині шляху

У ВООЗ припускають, що говорити про остаточне подолання пандемії коронавірусної інфекції наразі ще рано. Як розповів директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, розповсюдження хвороби вдається стримувати завдяки локдаунам та обмеженням. Клюге наголосив, що ВООЗ обережна з прогнозами, адже подібні віруси розвиваються щонайменше два роки.

Крім того, в організації заявили, що пандемія коронавірусу не є останньою, яку доведеться пережити людству. Тому світові необхідно зробити висновки та розвивати первинну медицину.

Черговий перл від президента Туркменістану

Лідер Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов вигадав цікавий спосіб лікування коронавірусу. Він запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки.

Гурбангули вказав на нещодавнє дослідження, яке підтверджує, що активна речовина кореня солодки – гліциризинова кислота – перешкоджає розвитку коронавірусу. До того ж ефект надає навіть мала концентрація солодки.

Президент Туркменістану зазначив, що солодковий корінь входить до першої п'ятірки списку лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Туреччина вимагатиме негативний тест на COVID-19 у туристів до 1 березня

Уряд Туреччини на 2 дні переніс введення вимоги про наявність у авіапасажирів негативних тестів на коронавірус. Так, довідку вимагатимуть не з 28, а з 30 грудня 2020 року. Нові правила діятимуть до 1 березня 2021 року.

На рейсах до Туреччини всі пасажири віком від 6 років змушеними будуть показати довідку про проходження ПЛР-тесту. Його слід зробити не пізніше ніж за 72 години до часу перетину кордону Туреччини й він має бути негативним – інакше пасажира не пропустять на територію країни.

Негативний тест на COVID-19 повинні мати і люди, що подорожують з пересадкою в аеропортах Туреччини, навіть якщо вони не залишають транзитної зони.

Новий штам коронавірусу виявили в ще кількох країнах

У Франції виявили один випадок швидкого поширення нового штаму коронавірусу із Великобританії. Мовиться про жителя міста Тур. Він 19 грудня повернувся з Лондона. Наразі хворий не має симптомів хвороби та перебуває на ізоляції.

Також напередодні повідомили про ще 5 хворих на новий вид коронавірусу у Японії. Крім того, перші випадки зараження зафіксували в Іспанії та Швеції. Зокрема, в Мадриді мутацію коронавірусу підтвердили у 4 осіб. У Швеції новим штамом хворіє наразі лише 1 людина.

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Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу