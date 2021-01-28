Україна готується до старту вакцинації проти коронавірусу, яку запланували на початок лютого. Тож, уряд затвердив 2 важливих документи, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини. У світі понад 100 мільйонів інфікованих коронавірусом. Дослідники знайшли зв'язок між рівнем Омега-3 та ризиком смерті внаслідок коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні

Як змінилась ситуація за добу

Станом на 27 січня в Україні добовий приріст хворих на COVID-19 зріс до 3 776, зокрема захворіли 115 дітей та 172 медики. Госпіталізації потребували 2 430 людей з підтвердженим діагнозом чи підозрою на COVID-19, але їхні симптоми захворювань потребували медичної допомоги.

На жаль, ще 145 пацієнтів померли. Натомість одужали аж 14 250 інфікованих.

Днем раніше Новини про коронавірус 26 січня: небезпека малоефективних вакцин, ВООЗ оновила рекомендації

Ситуація з тестуванням: за минулу добу в Україні здійснили 47 120 тестувань на коронавірус, з них: методом ПЛР – 27 041,

методом ІФА – 20 079. Загалом від початку пандемії в країні зробили 6 152 298 тестів методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19

Станом на 27 січня в Україні виявили 1 200 883 хворих на коронавірус. 980 тисяч 085 з них вже одужали. Але 22 202 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою.

Активних хворих на коронавірус в Україні близько 199 тисяч – вони продовжують лікування стаціонарно чи на самоізоляції.

Угорщина подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ

Для боротьби з пандемією коронавірусу, Угорщина подарувала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів. Закарпаття отримало лише 4 апарати. Решту 46 передали в медичні установи інших областей.

"Запакована" реанімація: лікар з Франківська спростував спад захворюваності

У Івано-Франківській центральній лікарні заповненість ліжок понад 70%. За словами місцевих лікарів, захворюваність на коронавірус не падає, а навпаки – зростає.

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Україна вже в лютому почне вакцинацію

Вакцинація проти коронавірусу стартує в Україні вже в лютому. Уряд сьогодні, 27 січня затвердив 2 важливих документи, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини без зайвих законодавчих бар'єрів. Мова про Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements).

Договір керованого доступу – що це? Договір керованого доступу (Managed entry agreements – MEAs) — це механізм закупівлі за бюджетні кошти інноваційних лікарських засобів в умовах відсутності в країні генеричних препаратів. Саме ці документи дають можливість вступати в прямі перемовини з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їх закупівель.

Видання The Economist повідомило, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцин від коронавірусу не раніше 2023 року. Серед перших, хто отримає широкий доступ, будуть країни ЄС.

У своїх прогноз аналітики опираються на угоди про постачання вакцин, обмеженість виробництва, невпевненість у вакцинах, а ще кількість населення і доступність медпрацівників.

Степанов відкинув прогноз The Economist: обіцяє, що вакцинація пройде згідно з планом

Національний план передбачає 5 етапів безкоштовного вакцинування. Його загальна мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Кожен 20 медик в Україні хворіє на COVID-19

COVID-19 діагностують у кожного 20 українського медика. Загалом на смертоносну недугу хворіли вже приблизно 60 тисяч медичних працівників.

За даними Bihus.Info, найбільше таких випадків зафіксували у медзакладах Києва та Київської області – там хворіли майже 10 тисяч медиків.

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Новини про коронавірус у світі 27 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 100 мільйонів 233 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 55 мільйонів хворих уже одужали, але 2 159 296 пацієнтів померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 25 445 091;

Індія – 10 689 527;

Бразилія – 8 933 692;

Росія – 3 733 692;

Велика Британія – 3 700 268.

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Щоб звільнити місця: в Італії лікаря підозрюють у вбивстві хворих

В Італії лікаря підозрюють у вбивстві 2 хворих на коронавірус пацієнтів. Ще на початку епідемії, коли лікарні Італії були перевантажені, лікар вирішив таким чином звільнити ліжка відділення невідкладної допомоги.

Йдеться про смерть двох пацієнтів у віці 51 та 80 років, їх тіла ексгумували і виявили в них анестетики.

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Нові дослідження про коронавірус

Низький рівень Омега-3 в організмі підвищує ризик смерті від COVID-19 в 4 рази

Вчені переконані, що вищий рівень Омега-3 в організмі пов'язаний зі зниженим ризиком смерті від COVID-19. Натомість низький його рівень підвищує ризики смерті серед пацієнтів в рази.

Хворих розділили на 4 групи рівно по 25 людей, виходячи з рівня Омега-3 в їхній крові. У першій групі з найвищим рівнем Омега-3 помер лише 1 пацієнт. У групах з нижчими рівнями внаслідок хвороби померли 13 людей. Тобто, що відносний ризик смертності серед пацієнтів з нижчим рівнем Омега-3 був в 4 рази вищим.

Кожна 8 людина ризикує отримати депресію або інсульт після COVID-19

Згідно з новим дослідженням, в групі ризику важких наслідків виявляються навіть ті, хто легко переніс COVID-19.

В основному це були депресія, тривожний розлад, інсульт, внутрішньочерепна кровотеча, симптоми деменції. У 13% ​​перехворілих ці стани діагностуються вперше.

В ЄС хочуть заборонити вакцинувати літніх людей

Зокрема, не рекомендують вакцинувати літніх людей вакциною AstraZeneka. Наразі немає достатньо даних вважати, що вакцина ефективна для людей старше 65 років настільки ж, як для людей молодшого віку.

У компанії визнали, що існує "обмежений обсяг даних" про вплив вакцини на людей похилого віку, але інформації достатньо, аби показати "сильне виробництво антитіл у літніх людей, подібне до того, яке ми бачимо у молодих людей.

У ВООЗ не рекомендують вакцинуватись вагітним

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що наразі недостатньо даних про те, як вакцини вплинуть на організм вагітної жінки. Зокрема, йдеться про сертифіковану ВООЗ вакцину від Pfizer, а також препарат від Moderna.

Однак, якщо вагітні жінки входять у групи ризику зараження, зокрема медпрацівники – тоді вакцинація можлива й виправдана.

Створили "пасивну вакцину" проти коронавірусу, яка дає 100% захист від симптомів

Компанія Regeneron Pharmaceuticals повідомила про проміжні результати дослідження застосування коктейлю антитіл REGEN-COV як "пасивної вакцини".