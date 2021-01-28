Новини про коронавірус 27 січня: план вакцинації в Україні, кому не варто робити щеплення

Україна готується до старту вакцинації проти коронавірусу, яку запланували на початок лютого. Тож, уряд затвердив 2 важливих документи, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини. У світі понад 100 мільйонів інфікованих коронавірусом. Дослідники знайшли зв'язок між рівнем Омега-3 та ризиком смерті внаслідок коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.
Джерело: 24 канал
Станом на 27 січня в Україні добовий приріст хворих на COVID-19 зріс до 3 776, зокрема захворіли 115 дітей та 172 медики. Госпіталізації потребували 2 430 людей з підтвердженим діагнозом чи підозрою на COVID-19, але їхні симптоми захворювань потребували медичної допомоги.
На жаль, ще 145 пацієнтів померли. Натомість одужали аж 14 250 інфікованих.
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Ситуація з тестуванням: за минулу добу в Україні здійснили 47 120 тестувань на коронавірус, з них:
Загалом від початку пандемії в країні зробили 6 152 298 тестів методом ПЛР.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Станом на 27 січня в Україні виявили 1 200 883 хворих на коронавірус. 980 тисяч 085 з них вже одужали. Але 22 202 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою.
Активних хворих на коронавірус в Україні близько 199 тисяч – вони продовжують лікування стаціонарно чи на самоізоляції.
Для боротьби з пандемією коронавірусу, Угорщина подарувала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів. Закарпаття отримало лише 4 апарати. Решту 46 передали в медичні установи інших областей.
У Івано-Франківській центральній лікарні заповненість ліжок понад 70%. За словами місцевих лікарів, захворюваність на коронавірус не падає, а навпаки – зростає.
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Вакцинація проти коронавірусу стартує в Україні вже в лютому. Уряд сьогодні, 27 січня затвердив 2 важливих документи, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини без зайвих законодавчих бар'єрів. Мова про Договори керованого доступу (Managed Entry Agreements).
Видання The Economist повідомило, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцин від коронавірусу не раніше 2023 року. Серед перших, хто отримає широкий доступ, будуть країни ЄС.
У своїх прогноз аналітики опираються на угоди про постачання вакцин, обмеженість виробництва, невпевненість у вакцинах, а ще кількість населення і доступність медпрацівників.
Національний план передбачає 5 етапів безкоштовного вакцинування. Його загальна мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
COVID-19 діагностують у кожного 20 українського медика. Загалом на смертоносну недугу хворіли вже приблизно 60 тисяч медичних працівників.
За даними Bihus.Info, найбільше таких випадків зафіксували у медзакладах Києва та Київської області – там хворіли майже 10 тисяч медиків.
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Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 100 мільйонів 233 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 55 мільйонів хворих уже одужали, але 2 159 296 пацієнтів померли.
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В Італії лікаря підозрюють у вбивстві 2 хворих на коронавірус пацієнтів. Ще на початку епідемії, коли лікарні Італії були перевантажені, лікар вирішив таким чином звільнити ліжка відділення невідкладної допомоги.
Йдеться про смерть двох пацієнтів у віці 51 та 80 років, їх тіла ексгумували і виявили в них анестетики.
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Вчені переконані, що вищий рівень Омега-3 в організмі пов'язаний зі зниженим ризиком смерті від COVID-19. Натомість низький його рівень підвищує ризики смерті серед пацієнтів в рази.
Хворих розділили на 4 групи рівно по 25 людей, виходячи з рівня Омега-3 в їхній крові. У першій групі з найвищим рівнем Омега-3 помер лише 1 пацієнт. У групах з нижчими рівнями внаслідок хвороби померли 13 людей.
Тобто, що відносний ризик смертності серед пацієнтів з нижчим рівнем Омега-3 був в 4 рази вищим.
Згідно з новим дослідженням, в групі ризику важких наслідків виявляються навіть ті, хто легко переніс COVID-19.
В основному це були депресія, тривожний розлад, інсульт, внутрішньочерепна кровотеча, симптоми деменції. У 13% перехворілих ці стани діагностуються вперше.
Зокрема, не рекомендують вакцинувати літніх людей вакциною AstraZeneka. Наразі немає достатньо даних вважати, що вакцина ефективна для людей старше 65 років настільки ж, як для людей молодшого віку.
У компанії визнали, що існує "обмежений обсяг даних" про вплив вакцини на людей похилого віку, але інформації достатньо, аби показати "сильне виробництво антитіл у літніх людей, подібне до того, яке ми бачимо у молодих людей.
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що наразі недостатньо даних про те, як вакцини вплинуть на організм вагітної жінки. Зокрема, йдеться про сертифіковану ВООЗ вакцину від Pfizer, а також препарат від Moderna.Однак, якщо вагітні жінки входять у групи ризику зараження, зокрема медпрацівники – тоді вакцинація можлива й виправдана.
Компанія Regeneron Pharmaceuticals повідомила про проміжні результати дослідження застосування коктейлю антитіл REGEN-COV як "пасивної вакцини".