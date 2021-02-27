За добу в Україні виявили понад 8 тисяч нових хворих на коронавірус. Українцям будуть видавати "паспорти" вакцинації проти COVID-19 і вносити в єдину базу, Ізраїль вакцинував від COVID-19 половину населення, а Канада схвалила вакцину CoviShield і заявила про її ефективність. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 27 лютого

Статистика захворюваності на COVID-19 в Україні

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Джерело: 24 канал

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 1 342 016 випадків зараження. За минулу добу, 26 лютого, кількість хворих зросла на 8 172. 26 лютого було госпіталізовано 2 806 осіб. 151 людина, на жаль, померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. 4 766 осіб одужало.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 342 016 осіб;

одужало – 1 168 321 особа;

летальних випадків – 25 893.

Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах за добу:

м. Київ – 580 випадків;

Вінницька область – 694 випадки;

Волинська область – 182 випадки;

Дніпропетровська область – 323 випадки;

Донецька область – 167 випадків;

Житомирська область – 506 випадків;

Закарпатська область – 621 випадок;

Запорізька область – 166 випадків;

Івано-Франківська область – 892 випадки;

Київська область – 447 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 696 випадків;

Миколаївська область – 219 випадків;

Одеська область – 263 випадки;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 402 випадки;

Херсонська область – 43 випадки;

Хмельницька область – 272 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 670 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки українців отримали вакцину проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Станом на 27 лютого з початку кампанії масової вакцинації в Україні вакцинували 3 051 людину, а за 26 лютого – 1 713 осіб.

"В даний час щеплення проводилися 33 мобільними бригадами по імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", – зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

В Україні викидають "надлишки" вакцини від коронавірусу

Джерело: Сегодня

Частину доз вакцини від коронавірусної інфекції доводиться утилізувати, тому медики викидають "надлишки" препарату.

Інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко уточнила, що вакцину доводиться утилізувати через короткий термін зберігання. Вона додала, що ці залишки можна було б використовувати, прищеплюючи чиновників, щоб підвищити довіру людей до препарату і вакцинації в цілому.

"Чиновники не хочуть бути прикладом для медиків, не хочуть брати відповідальність за якість вакцини ... На ці шість доз можна було б вакцинуватися чиновникам, і вони б цим довели, що боятися нема чого. Цього не сталося, і вакцину просто викинули", – розповіла інфекціоністка.

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. За минулу добу, 26 лютого, зафіксували 115 випадків зараження COVID-19 серед військових. В українському війську наразі 784 особи хворіють смертельною інфекцією. На ізоляції та самоізоляції перебуває 125 людей.

За час пандемії вже одужали 15 937 військових, летальних випадків – 45. Минулої доби зареєстровали 115 нових випадків.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

На Луганщині військових почали вакцинувати від COVID-19

Джерело: Фейсбук Луганської ОДА

У Луганській області військовослужбовців почали вакцинувати від коронавірусу. Першим щеплення отримав капітан медичної служби Іван Стаценко. За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю полковника медичної служби Андрія Телефанка, спочатку вакцинацію пройдуть військові медики.

Наразі 6 800 доз вакцини Oxford/AstraZeneca з 14 300, які отримала Луганська область, спрямовані саме для імунізації захисників України.

Українцям будуть видавати "паспорти" вакцинації проти COVID-19 і вносити в єдину базу

Джерело: 24 канал

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в ефірі одного з українських телеканалів, що в Україні сформують єдину базу даних про українців, які пройшли вакцинацію проти COVID-19.

Довідку про вакцинацію планують видавати як у вигляді нормативно-правового акта (форма 063), так й у вигляді міжнародного свідоцтва. Міжнародне свідоцтво врегульовано міжнародно-медичними правилами, а його форма єдина для всіх країн світу.

Після того, як людина пройде вакцинацію, "сімейний лікар, зайшовши в медичний кабінет у системі, двома натисканнями клавіш роздрукує довідку, підпише й поставить печатку".

Зауважимо, підробити довідку неможливо, адже електронна система охорони здоров'я бачить кожну дію в режимі онлайн.

Новини про коронавірус у світі 27 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 113 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Більш ніж 64 мільйони людей вже одужали, але 2 517 843 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Канада заявила про ефективність "індійської" вакцину AstraZeneca

Джерело: Government of Canada

Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило використовувати у країні вакцину CoviShield або Oxford-AstraZeneca, яку виробляє Інститут сироватки Індії. Саме цим препаратом вакцинують в Україні.

МОЗ Канади підтвердило інформацію про те, що вакцини CoviShield і AstraZeneca COVID-19 досить схожі щодо виробничих процесів, контролю в процесі і критичних характеристик якості. На підставі цього висновку було визначено, що безпека і ефективність препарату CoviShield можуть бути визначені на підставі клінічних та доклінічних досліджень, проведених AstraZeneca.

Ізраїль вакцинував від COVID-19 половину населення

Джерело: The Times of Israel

В Ізраїлі близько половини населення (4,65 мільйона громадян із 9,29 мільйона) вже отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Ще 3,27 мільйонам громадян зробили щеплення вдруге. Додамо, що друзу дозу вже отримали понад 85% людей у віці 70 років і старше. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня 2021 року всі громадяни старше 16 років будуть вакциновані проти коронавірусу.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу