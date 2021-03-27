За минулу добу в Україні зафіксували 17 424 нових випадків зараження. Степанов прогнозує до 25 тисяч нових хворих на коронавірус українців на добу. Приватні фірми у Тернополі вакцинували своїх працівників поза чергою, через що розгорівся скандал. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 березня.

Новини про коронавірус в Україні 27 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксували 17 424 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

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Також 26 березня госпіталізовано 4 747 осіб. На жаль, 290 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За минулу добу одужало 7 124 пацієнтів, а також здійснено 123 500 тестувань (методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 632 131 особа;

одужало – 1 297 282 особи;

летальних випадків – 31 751;

проведено ПЛР-тестувань – 7 945 044.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

Вакцинація в Україні

Крім того, 192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення. Станом на 26 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 308 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень

м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;

Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;

Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;

Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;

Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;

Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;

Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;

Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;

Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;

Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;

Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;

Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;

Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;

Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;

Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;

Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;

Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;

Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;

Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;

Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;

Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

МОЗ прогнозує до 25 тисяч нових хворих на коронавірус українців на добу

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що ситуація з коронавірусом ще декілька тижнів буде погіршуватися. Погіршення ситуації з розповсюдженням захворювання МОЗ пов'язує з поширенням "британського" штаму коронавірусу. Максим Степанов зазначив, що МОЗ протягом двох-трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч на добу.

Степанов розповів, за яких умов зупинять громадський транспорт

Джерело: 24 канал

Уряд може знову ухвалити рішення про припинення роботи громадського транспорту, якщо ситуація з коронавірусною інфекцією COVID-19 почне виходити з-під контролю.

Очільник МОЗ додав, що головне – це уникнути колапсу медичної системи.

"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник", – сказав Максим Степанов.

Приватні фірми у Тернополі вакцинували своїх працівників поза чергою

Джерело: 24 канал

В Тернопільській області 24 березня 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" та "Тернопільського м’ясокомбінату" отримали вакцину проти коронавірусу поза чергою. Обидві компанії похвалились цим у фейсбуці, опублікувавши фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення. До слова, зараз до цієї публікації приховали доступ. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко засудив цей факт. Координаторка вакцинації у Тернопільській області Марія Павельєва заявила, що нічого про це не знає.

Мобільний COVID-госпіталь можуть перенести в інший регіон

Джерело: Віктор Ляшко у фейсбуці

Віктор Ляшко у суботу, 27 березня, провів оперативну нараду з колегами із ДСНС. Вони обговорили низку питань, зокрема зміну дислокації COVID-госпіталю, який у лютому розгорнули на Прикарпатті.

Віктор Ляшко розповів, що основним було питання обміну досвідом розгортання та експлуатації мобільного шпиталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози. Обговорили також зміну дислокації шпиталю, оскільки в Івано-Франківській області стабілізувалася епідемситуація.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 27 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 126 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 71 мільйон людей вже подолали хворобу, але 2 768 240 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Євросоюз і Велика Британія можуть укласти угоду щодо вакцин

Джерело: The Times

Європейський союз та Велика Британія готові укласти угоду про вакцини від коронавірусу. Договір можуть підписати на цих вихідних. Згідно з домовленостями, Євросоюз не перешкоджатиме експорту препаратів компаній Pfizer і BioNTech до країни.

Зі свого боку британський уряд відмовиться від деяких довгострокових поставок вакцини AstraZeneca. Ці ліки повинні були експортувати з Нідерландів.

Вчений з США заявив про походження коронавірусу

Джерело: CNN

Американський вчений, колишній директор Центру по контролю і профілактиці захворювань США Роберт Редфілд розповів, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії китайського міста Ухань.

Досі у світі існують різні версії походження цього виду коронавірусу, який спричинив пандемію. Роберт Редфілд погодився з версією, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії міста Ухань в Китаї. На думку американського вченого, поширення коронавірусу почалося у вересні 2019 року. Редфілд додав, що це лише його особиста думка стосовно походження вірусу.