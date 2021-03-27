Новини про коронавірус 27 березня: "приватна" вакцинація у Тернополі, прогноз МОЗ

Джерело:24 Канал
За минулу добу в Україні зафіксували 17 424 нових випадків зараження. Степанов прогнозує до 25 тисяч нових хворих на коронавірус українців на добу. Приватні фірми у Тернополі вакцинували своїх працівників поза чергою, через що розгорівся скандал. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксували 17 424 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
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Також 26 березня госпіталізовано 4 747 осіб. На жаль, 290 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За минулу добу одужало 7 124 пацієнтів, а також здійснено 123 500 тестувань (методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).
Крім того, 192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення. Станом на 26 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 308 людей.
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що ситуація з коронавірусом ще декілька тижнів буде погіршуватися. Погіршення ситуації з розповсюдженням захворювання МОЗ пов'язує з поширенням "британського" штаму коронавірусу. Максим Степанов зазначив, що МОЗ протягом двох-трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч на добу.
Джерело: 24 канал
Уряд може знову ухвалити рішення про припинення роботи громадського транспорту, якщо ситуація з коронавірусною інфекцією COVID-19 почне виходити з-під контролю.
Очільник МОЗ додав, що головне – це уникнути колапсу медичної системи.
"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник", – сказав Максим Степанов.
Джерело: 24 канал
В Тернопільській області 24 березня 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" та "Тернопільського м’ясокомбінату" отримали вакцину проти коронавірусу поза чергою. Обидві компанії похвалились цим у фейсбуці, опублікувавши фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення. До слова, зараз до цієї публікації приховали доступ. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко засудив цей факт. Координаторка вакцинації у Тернопільській області Марія Павельєва заявила, що нічого про це не знає.
Джерело: Віктор Ляшко у фейсбуці
Віктор Ляшко у суботу, 27 березня, провів оперативну нараду з колегами із ДСНС. Вони обговорили низку питань, зокрема зміну дислокації COVID-госпіталю, який у лютому розгорнули на Прикарпатті.
Віктор Ляшко розповів, що основним було питання обміну досвідом розгортання та експлуатації мобільного шпиталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози. Обговорили також зміну дислокації шпиталю, оскільки в Івано-Франківській області стабілізувалася епідемситуація.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 126 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 71 мільйон людей вже подолали хворобу, але 2 768 240 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: The Times
Європейський союз та Велика Британія готові укласти угоду про вакцини від коронавірусу. Договір можуть підписати на цих вихідних. Згідно з домовленостями, Євросоюз не перешкоджатиме експорту препаратів компаній Pfizer і BioNTech до країни.
Зі свого боку британський уряд відмовиться від деяких довгострокових поставок вакцини AstraZeneca. Ці ліки повинні були експортувати з Нідерландів.
Джерело: CNN
Американський вчений, колишній директор Центру по контролю і профілактиці захворювань США Роберт Редфілд розповів, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії китайського міста Ухань.
Досі у світі існують різні версії походження цього виду коронавірусу, який спричинив пандемію. Роберт Редфілд погодився з версією, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії міста Ухань в Китаї. На думку американського вченого, поширення коронавірусу почалося у вересні 2019 року. Редфілд додав, що це лише його особиста думка стосовно походження вірусу.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу