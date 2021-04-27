Новини про коронавірус в Україні 27 квітня

Захворюваність на COVID-19 знизилась, але смертність все ще висока

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 7 915 випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих зареєстрували в Києві. До лікарень госпіталізували 1 650 хворих.

Днем раніше Новини про коронавірус 26 квітня: вплив спорту на ефективність вакцинації, постковідний синдром

Від ускладнень коронавірусу померли ще 432 пацієнти. Водночас виписали впродовж останньої доби 17 391 пацієнта.

Від учора лабораторії провели 72 239 тестувань:

методом ПЛР – 35 761,

методом ІФА – 15 133,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 038 248 хворих на COVID-19. 1 596 829 з них вже подолали хворобу, але померли від ускладнень 42 950 пацієнтів.

Темпи вакцинації в країні

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 11 100 українців. Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинувались 539 126 людей. 539 124 з них отримали 1 дозу. А ось закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 уколи, всього 9 людей.

Щеплення проводили 217 мобільних бригад з імунізації та 295 пункти щеплення. Станом на 26 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 495 569 людей.

Статистика хворих та щеплених: добовий приріст

м. Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;

Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;

Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;

Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;

Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;

Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;

Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;

Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;

Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;

Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;

Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;

Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;

Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;

Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;

Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;

Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;

Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;

Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;

Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;

Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;

Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;

Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;

Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;

Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;

Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.

​*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19, – Степанов

Джерело: 24 канал

Максим Степанов заявив, що Україна почала поступово виходити з третьої хвилі коронавірусу. За його словами, про це свідчать основні епідемічні показники – минулого тижня захворіло на 15 тисяч осіб менше, ніж позаминулого. Натомість кількість нових інфікованих з 92 тисяч знизилась до 77 тисяч. Окрім цього, число госпіталізацій в Україні зменшилося на майже 3 400 пацієнтів.

Степанов уточнив, кого в Україні щеплюють вакциною Pfizer

Джерело: 24 канал

В Україні щеплення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer отримують співробітники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники. Водночас глава МОЗ спростував чутки про те, що препарат компанії Pfizer в Україні розподіляється не за призначенням. За його словами, цю вакцину у нас отримують громадяни, які перебувають у спеціалізованих закладах, а саме: психоневрологічних та геріатричних інтернатах, а також у будинках для людей похилого віку.

Є вже два кандидати, – Степанов розповів про розробку української вакцини проти COVID-19

Джерело: 24 канал

Максим Степанов заявив, що Україна планує розробити власну вакцину проти COVID-19. За його словами, вже є два кандидати, яким можуть довірити створення препарату. Один з них "проводить наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять всі ці доклінічні фази для того, щоб вийти на клінічну фазу". А в другого кандидата інший формат наукової розробки. Степанов додав, що на виробництво української вакцини виділили 100 мільйонів гривень.

До теми Тільки так зможемо подолати пандемію, – Епіфаній закликав українців вакцинуватись

Новини про коронавірус у світі 27 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 147 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. Понад 85 мільйонів пацієнтів вже подолали хворобу, але 3 120 501 хворий помер.

Нині найгірша ситуація з COVID-19 в Індії. Лише за минулу добу там виявили 323 023 нових хворих, ще 2 771 пацієнт помер. Медична система не може впоратись з навантаженням, у лікарнях не вистачає ліжок. Через високу захворюваність та летальність Індія вимушена була призупинити постачання вакцин в інші країни, аби забезпечити своє населення.

У російській вакцині знайшли аденовірус, здатний до розмноження: Бразилія відмовилась від препарату

Джерело: Folha de S.Paulo

26 квітня регулятор контролю якості медпрепаратів Бразилії, відомий як Anvisa, вказав на ризики застосування "Супутник V" через відсутність інформації, що гарантує безпеку, якість та ефективність вакцини. Президент відомства Антоніо Барра Торрес заявив, що "аналіз містить серйозні та неприпустимі ризики для безпеки". Найбільшою проблемою стала наявність реплікованого (здатного до розмноження) аденовірусу у вакцині. Хоч після модифікацій під час розробки препарату цього не повинно бути. Регулятор назвав це "серйозним" дефектом. Рада директорів Anvisa, що складається з п'яти осіб, одноголосно проголосував проти використання російської вакцини в країні.

Вперше з серпня: в Португалії не зафіксували смертей від COVID-19

Джерело: O Minho

В Португалії за останню добу не сталось жодного смертельного випадку внаслідок ускладнень COVID-19. Головне управління охорони здоров'я повідомило, що це вдруге за час пандемії. Перший такий день був 3 серпня 2020 року. Впродовж останньої доби виявили 196 інфікованих, 326 людей одужали. До слова, близько 20% з 10 мільйонів населення країни вакциновані однією дозою вакцини проти COVID-19 і 7% – двома дозами. Понад 90% людей у віці 80 років і старші, група з найбільшою кількістю зафіксованих смертей, були вакциновані хоча б однієї дозою.

Які країни найбільш стійкі до COVID-19: рейтинг Bloomberg

Джерело: Bloomberg

Bloomberg опублікував рейтинг найбільш стійких до коронавірусу країн Covid Resilience Ranking, який очолив Сінгапур. Рейтинг складався з огляду на такі параметри: індекс заражуваність, смертність від COVID-19, кількість тестів і відсоток виявлення коронавірусу, масштаби вакцинації, надійність карантинних заходів тощо.

Найбільш безпечні і стійкі країни до коронавірусу:

Сінгапур,

Нова Зеландія,

Австралія,

Ізраїль,

Тайвань,

Південна Корея,

Японія,

Об'єднані Арабські Емірати,

Фінляндія,

Гонконг.

Друга десятка виглядає так: В'єтнам, Китай, Таїланд, Данія, Норвегія, Саудівська Аравія, США, Велика Британія, Канада, Малайзія.

Коронавірус в десятки разів збільшує ризик смерті під час вагітності: нове дослідження

Джерело: JAMA Network

Нове дослідження доводить, що вагітні жінки та новонароджені з COVID-19 мають вищі ризики важких наслідків для здоров'я – від госпіталізації у відділення інтенсивної терапії до летального результату. В дослідженні британських вчених брали участь понад дві тисячі вагітних жінок з 18 країн світу. Результати свідчать, що COVID-19 збільшує ризик летального результату в 20 разів.