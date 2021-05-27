Новини про коронавірус в Україні 27 травня
Поширення вірусу в країні
Джерело: МОЗ України
Станом на 27 травня в Україні зареєстрували 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу наявність хвороби підтвердили у ще 3 509 людей.
Днем раніше Новини про коронавірус 26 травня: Pfizer в Україні, варіант Бордо
Впродовж 26 травня до лікарень госпіталізували 1 402 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 183 пацієнти померли. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли померло 208 людей. Натомість 16 867 пацієнтів виписали.
У середу тестування на коронавірус проводилось методом ПЛР (29 280 людей), методом ІФА (12 440) та експрес-тестами на антиген (25 844).
Від початку пандемії в Україні
- Виявили – 2 193 367 хворих;
- Одужали – 2 006 918 людей;
- Померли – 50 067 пацієнтів;
- Провели ПЛР-тестувань – 10 105 901.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 454 випадки;
- Вінницька область – 76 випадків;
- Волинська область – 100 випадків;
- Дніпропетровська область – 284 випадки;
- Донецька область – 132 випадки;
- Житомирська область – 120 випадків;
- Закарпатська область – 30 випадків;
- Запорізька область – 187 випадків;
- Івано-Франківська область – 71 випадок;
- Київська область – 194 випадки;
- Кіровоградська область – 33 випадки;
- Луганська область – 59 випадків;
- Львівська область – 278 випадків;
- Миколаївська область – 141 випадок;
- Одеська область – 84 випадки;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 163 випадки;
- Сумська область – 81 випадок;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 233 випадки;
- Херсонська область – 138 випадків;
- Хмельницька область – 122 випадки;
- Черкаська область – 91 випадок;
- Чернівецька область – 89 випадків;
- Чернігівська область – 159 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки українців вакцинували проти коронавірусу за минулу добу
Темпи вакцинації в Україні досі доволі низькі. За минулу добу, 26 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували трохи більше ніж 15 тисяч людей.
Серед усіх вакцинованих за вчора 4 998 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість решта 10 133 громадян закінчили свою імунізацію, отримавши другу дозу.
Кількість вакцинованих першою дозою від учора:
- Київ – 223
- Вінницька область – 481
- Волинська область – 88
- Дніпропетровська область – 143
- Донецька область – 478
- Житомирська область – 47
- Закарпатська область – 128
- Запорізька область – 246
- Івано-Франківська область – 307
- Київська область – 474
- Кіровоградська область – 38
- Луганська область – 165
- Львівська область – 190
- Миколаївська область – 593
- Одеська область – 342
- Полтавська область – 174
- Рівненська область – 45
- Сумська область – 36
- Тернопільська область – 140
- Харківська область – 312
- Херсонська область – 23
- Хмельницька область – 69
- Черкаська область – 30
- Чернівецька область – 115
- Чернігівська область – 111
Скільки загалом вакцинували українців
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 992 191 людину.
Повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 107 524 українців. Загалом в Україні використали 1 099 713 дози COVID-вакцин.
Скільки вакцин використали в Україні
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 486 363,
- Щеплено вакциною Coronavac – 95 390,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 59 532,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 350 682,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.
На Буковині закрили COVID-відділення
Джерело: АСС
У порівнянні з першими місяцями квітня кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області значно знизилась. Тож відділення, які були перепрофільовані для хворих на COVID-19, повертаються до планового лікування.
Ще нещодавно пульмонологічне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні приймало виключно хворих на коронавірус. Але нині воно повертається до своєї звичайної роботи – лікування хвороб бронхів та легенів.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 27 травня
Поширення вірусу у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії коронавірусу світі виявили понад 168 мільйонів хворих. 105 мільйонів пацієнтів вже одужали. Натомість 3 496 856 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.
Нині своє лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.
У США схвалили ліки проти COVID-19, які захищають від ускладнень та смерті
Джерело: FDA
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене використання ліків проти COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831). Їх розробила британська компанія GSK спільно зі своїм американським партнером Vir Biotechnology.
Препарат підходить лише для лікування легкої й середньої форми коронавірусу SARS-CoV-2. Тобто він не призначений для людей з важким перебігом хвороби або для тих, які потребують кисневої терапії.
Хто найбільше схильний до зараження новими штамами коронавірусу
Джерело: medRxiv
Нові мутовані штами коронавірусу стрімко поширюється по світу, і з'являється більше даних про їхню підвищену небезпеку для різних груп пацієнтів. У тому числі – для маленьких дітей.
Дослідники з дитячої лікарні Лос-Анджелеса провели геномний аналіз понад 2 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2 серед педіатричних пацієнтів з березня 2020 року по квітень 2021 року. Їхньою метою було з'ясувати, наскільки діти схильні до зараження новими варіантами патогену. З 560 виявлених мутацій 75% були виявлені у пацієнтів молодше 12 років, в тому числі 33 випадки зараження британським штамом В.1.1.7.
Ще 119 дітей були інфіковані варіантом B.1.427 / B.1.429, які вперше виявили в Каліфорнії. На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що дитячий організм є резервуаром для нових штамів вірусу, і необхідний постійний геномний нагляд за цією групою пацієнтів, особливо з урахуванням того, що вони зроблять щеплення від коронавірусу останніми.
Світу загрожує "олімпійський" штам COVID-19 через проведення ігор в Японії
Джерело: АР
В Японії попередили про загрозу появи "олімпійського штаму" коронавірусу. Адже на Олімпійських іграх зберуться десятки тисяч людей з усього світу.
Голова спілки японських лікарів Наото Уеяма 27 травня попередив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо влітку 2021 може загрожувати появою нового штаму коронавірусу. Оскільки на дійство з'їдуться люди з понад 200 країн.