Новини про коронавірус 27 травня: нові ліки проти COVID-19 у США, статистика

За минулу добу, 26 травня, в Україні наявність хвороби підтвердили у ще 3 509 людей. На Буковині закрили всі відділення для хворих на коронавірус. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене використання ліків проти COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831) Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 травня.

Новини про коронавірус в Україні 27 травня

Поширення вірусу в країні

Джерело: МОЗ України

Станом на 27 травня в Україні зареєстрували 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу наявність хвороби підтвердили у ще 3 509 людей.

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Впродовж 26 травня до лікарень госпіталізували 1 402 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 183 пацієнти померли. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли померло 208 людей. Натомість 16 867 пацієнтів виписали.

У середу тестування на коронавірус проводилось методом ПЛР (29 280 людей), методом ІФА (12 440) та експрес-тестами на антиген (25 844).

Від початку пандемії в Україні Виявили – 2 193 367 хворих;

Одужали – 2 006 918 людей;

Померли – 50 067 пацієнтів;

Провели ПЛР-тестувань – 10 105 901.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 284 випадки;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 187 випадків;

Івано-Франківська область – 71 випадок;

Київська область – 194 випадки;

Кіровоградська область – 33 випадки;

Луганська область – 59 випадків;

Львівська область – 278 випадків;

Миколаївська область – 141 випадок;

Одеська область – 84 випадки;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 233 випадки;

Херсонська область – 138 випадків;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 91 випадок;

Чернівецька область – 89 випадків;

Чернігівська область – 159 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу за минулу добу

Темпи вакцинації в Україні досі доволі низькі. За минулу добу, 26 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували трохи більше ніж 15 тисяч людей.

Серед усіх вакцинованих за вчора 4 998 людей отримали першу дозу вакцини. Натомість решта 10 133 громадян закінчили свою імунізацію, отримавши другу дозу.

Кількість вакцинованих першою дозою від учора:

Київ – 223

Вінницька область – 481

Волинська область – 88

Дніпропетровська область – 143

Донецька область – 478

Житомирська область – 47

Закарпатська область – 128

Запорізька область – 246

Івано-Франківська область – 307

Київська область – 474

Кіровоградська область – 38

Луганська область – 165

Львівська область – 190

Миколаївська область – 593

Одеська область – 342

Полтавська область – 174

Рівненська область – 45

Сумська область – 36

Тернопільська область – 140

Харківська область – 312

Херсонська область – 23

Хмельницька область – 69

Черкаська область – 30

Чернівецька область – 115

Чернігівська область – 111

Скільки загалом вакцинували українців

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 992 191 людину.

Повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 107 524 українців. Загалом в Україні використали 1 099 713 дози COVID-вакцин.

Скільки вакцин використали в Україні

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 486 363,

Щеплено вакциною Coronavac – 95 390,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 59 532,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 350 682,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 224.

На Буковині закрили COVID-відділення

Джерело: АСС

У порівнянні з першими місяцями квітня кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області значно знизилась. Тож відділення, які були перепрофільовані для хворих на COVID-19, повертаються до планового лікування.

Ще нещодавно пульмонологічне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні приймало виключно хворих на коронавірус. Але нині воно повертається до своєї звичайної роботи – лікування хвороб бронхів та легенів.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 27 травня

Поширення вірусу у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії коронавірусу світі виявили понад 168 мільйонів хворих. 105 мільйонів пацієнтів вже одужали. Натомість 3 496 856 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених COVID-19.

Нині своє лікування продовжують понад 59 мільйонів людей по всьому світу.

У США схвалили ліки проти COVID-19, які захищають від ускладнень та смерті

Джерело: FDA

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене використання ліків проти COVID-19 Sotrovimab (VIR-7831). Їх розробила британська компанія GSK спільно зі своїм американським партнером Vir Biotechnology.

Препарат підходить лише для лікування легкої й середньої форми коронавірусу SARS-CoV-2. Тобто він не призначений для людей з важким перебігом хвороби або для тих, які потребують кисневої терапії.

Хто найбільше схильний до зараження новими штамами коронавірусу

Джерело: medRxiv

Нові мутовані штами коронавірусу стрімко поширюється по світу, і з'являється більше даних про їхню підвищену небезпеку для різних груп пацієнтів. У тому числі – для маленьких дітей.

Дослідники з дитячої лікарні Лос-Анджелеса провели геномний аналіз понад 2 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2 серед педіатричних пацієнтів з березня 2020 року по квітень 2021 року. Їхньою метою було з'ясувати, наскільки діти схильні до зараження новими варіантами патогену. З 560 виявлених мутацій 75% були виявлені у пацієнтів молодше 12 років, в тому числі 33 випадки зараження британським штамом В.1.1.7.

Ще 119 дітей були інфіковані варіантом B.1.427 / B.1.429, які вперше виявили в Каліфорнії. На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що дитячий організм є резервуаром для нових штамів вірусу, і необхідний постійний геномний нагляд за цією групою пацієнтів, особливо з урахуванням того, що вони зроблять щеплення від коронавірусу останніми.

Світу загрожує "олімпійський" штам COVID-19 через проведення ігор в Японії

Джерело: АР

В Японії попередили про загрозу появи "олімпійського штаму" коронавірусу. Адже на Олімпійських іграх зберуться десятки тисяч людей з усього світу.

Голова спілки японських лікарів Наото Уеяма 27 травня попередив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо влітку 2021 може загрожувати появою нового штаму коронавірусу. Оскільки на дійство з'їдуться люди з понад 200 країн.