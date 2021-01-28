В Україні дозволили використання іноземних вакцин. Лікар розповів, які тести на коронавірус неефективні. Швейцарія безкоштовно тестуватиме усе населення на COVID-19. Назвали психічне порушення, яке в 3 рази збільшує ризик смерті від коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 січня.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 28 січня

Актуальна статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж 27 січня в Україні зафіксували 5 529 хворих на коронавірус. Серед нових хворих – 248 дітей та 236 медпрацівників.

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Найбільше нових випадків зараження зареєстрували на Львівщині (454), а також у Києві (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

До лікарень госпіталізували 1 941 пацієнта з підтвердженим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Внаслідок ускладнень померли ще 149 хворих. Натомість одужали 11 946 людей.

Статистика в регіонах:

Київ – 396 випадків;

Вінницька область – 255 випадків;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 296 випадків;

Донецька область – 201 випадок;

Житомирська область – 263 випадки;

Закарпатська область – 247 випадків;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 262 випадки;

Київська область – 163 випадки;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 105 випадків;

Львівська область – 454 випадки;

Миколаївська область – 308 випадків;

Одеська область – 171 випадок;

Полтавська область – 151 випадок;

Рівненська область – 172 випадки;

Сумська область – 175 випадків;

Тернопільська область – 213 випадків;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 102 випадки;

Хмельницька область – 242 випадки;

Черкаська область – 103 випадки;

Чернівецька область – 285 випадків;

Чернігівська область – 199 випадків.

Станом на 28 січня в Україні зареєстровано 1 206 412 хворих на COVID-19. З них одужала 992 031 людина. Натомість з життя пішов 22 351 хворий.

Ситуація з тестуванням в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж доби лабораторії МОЗ провели 48 736 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 28 627, а методом ІФА – 20 109. Загалом від початку пандемії в Україні здійснили 6 184 320 тестів методом ПЛР.

В Україні дозволили використання іноземних вакцин: Рада підтримала законопроєкт

Джерело: 24 канал

У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання". Завдяки цьому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. За документ проголосували 318 нардепів.

Лікар розповів, які тести на коронавірус неефективні: Україні слід відмовитись від них

Джерело: УНН

В Україні для підтвердження коронавірусу роблять кілька видів тестів, зокрема на антитіла IgM, але вони неефективні. Адже антитіла цього класу швидко з'являються і швидко зникають, тож зафіксувати їх за допомогою тесту майже не можливо.

Новини про коронавірус у світі 28 січня

Коронавірус в Росії: померли понад 70 тисяч людей

Джерело: стопкоронавирус.рф

Станом на 28 січня у Росії зареєстрували 3 793 810 хворих на коронавірус. 19 138 з них виявили лише за минулу добу. За цей самий період у РФ від коронавірусу померло 575 людей, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 71 651. Від початку пандемії хворобу подолали 3 229 258 мешканців Росії. Зауважимо, що російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

Швейцарія безкоштовно тестуватиме усе населення на COVID-19: яка причина

Джерело: The Local

Швейцарія планує безкоштовно протестувати на коронавірус усе населення. Для цього з бюджету країни виділять 1 мільярд швейцарських франків – 1,12 мільярда доларів. Мета – виявити безсимптомних носіїв коронавірусу.

До теми Щоб звільнити місця: в Італії лікаря підозрюють у вбивстві пацієнтів з COVID-19

Дослідження коронавірусу

Як почуваються люди через 4 місяці після важкого перебігу коронавірусу

Джерело: JAMA Network Open

Через 4 місяці у багатьох людей, які перенесли COVID-19 у важкій формі, функція легенів залишається порушеною. Найпоширеніший симптом, який залишився після хвороби через такий період, – погана адаптація до фізичного навантаження.

Стан здоров'я пацієнтів через 4 місяці після коронавірусу

Показник був меншим на 80% від норми у 113 людей (51%), менше ніж 60% – у 34 (15%).

Людям, рухливість яких не була обмежена (таких було 166), вчені провели двохвилинний тест з ходьбою. При цьому їх просили за дві хвилини пройти якомога більшу відстань – з можливістю зупинятися при необхідності.

Функціональні порушення виявили у 128 людей (54%) : їхній показники були гірші вікової норми. При цьому до тесту лише 50 осіб повідомляли лікарям про те, що стали гірше переносити вправи після хвороби.

: їхній показники були гірші вікової норми. При цьому до тесту лише 50 осіб повідомляли лікарям про те, що стали гірше переносити вправи після хвороби. Приблизно у 10% пацієнтів, які страждали від задишки в гострій фазі COVID-19, вона зберігалася і через 4 місяці. Додатково вчені виявили, що порушення сприйняття смаку і запаху на четвертому місяці зберігалося у 17% осіб. Про болі в м'язах і суглобах повідомляли третина пацієнтів, у яких ці симптоми з'явилися в гострій фазі.

Назвали психічне порушення, яке в 3 рази збільшує ризик смерті від коронавірусу

Джерело: JAMA Psychiatry

Відомо, що люди з важкими психічними та нейродегенеративними розладами схильні до підвищеного ризику зараження коронавірусом через проблеми зі сприйняттям і пам'яттю. Американські вчені з'ясували, що шизофренія може також підвищувати ймовірність тяжкого перебігу і смерті у 2,7 раза.